"Chàng lùn" lấy vợ Hoa hậu, bị chê "đũa lệch", 11 năm sau nhìn cuộc sống cùng cách giáo dục con mà nể

Trong làng giải trí Hồng Kông (Trung Quốc), Vương Tổ Lam và Lý Á Nam từng là cặp đôi khiến dư luận bàn tán không ít. Một người là nam diễn viên, MC nổi tiếng với ngoại hình khiêm tốn, cao 1m62, gương mặt không thuộc kiểu điển trai. Người còn lại là hoa hậu sở hữu chiều cao 1m75, nhan sắc dịu dàng, từng đăng quang Miss Chinese International. Sự chênh lệch ấy khiến họ bị ví như "Bạch Tuyết và chú lùn", thậm chí không ít ý kiến hoài nghi về sự bền vững của mối quan hệ này.

Nhưng hơn một thập kỷ trôi qua, câu chuyện của họ lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không ồn ào phản bác, không cố chứng minh với ai, họ chọn cách sống cùng nhau một cách bình thản. Và chính đời sống hôn nhân, cách họ đối xử với nhau và nuôi dạy con cái mới là câu trả lời rõ ràng nhất.

Vương Tổ Lam và Lý Á Nam

Một cuộc hôn nhân không đặt nặng "ai hơn ai"

Điều dễ nhận thấy ở cặp đôi này là sự tôn trọng lẫn nhau. Vương Tổ Lam không né tránh những lời trêu chọc về ngoại hình, thậm chí còn cùng vợ biến nó thành những khoảnh khắc hài hước trên mạng xã hội. Còn Lý Á Nam, dù từng là hoa hậu, lại chọn lui về phía sau để chăm sóc gia đình, đồng thời hỗ trợ chồng trong công việc.

Không phải vì cô hy sinh mà vì họ cùng thống nhất vai trò trong từng giai đoạn. Khi cần, cả hai vẫn xuất hiện cùng nhau trên truyền hình, cùng kinh doanh, cùng xây dựng hình ảnh gia đình tích cực.

Trong nhiều chia sẻ, Vương Tổ Lam luôn nói về vợ với sự trân trọng: "Anh phải may mắn đến thế nào mới có thể lấy được em?". Ngược lại, Lý Á Nam lại nhắc đến chồng như một người mang lại cảm giác an toàn, luôn âm thầm lo toan cho gia đình.

Lý Á Nam kể sau khi mình sinh con, Vương Tổ Lam động viên, ủng hộ vợ theo đuổi sở thích, đam mê hội họa, nấu ăn, khích lệ cô xuất bản sách, cùng cô lên kế hoạch mở triển lãm nghệ thuật... "Người ta nói yêu một người giống như chăm sóc cây cối. Hoa nở đẹp hay không tùy thuộc vào sự chăm sóc tận tâm bạn dành cho nó. Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại kết hôn với anh ấy, thì đây chính là câu trả lời", Lý Á Nam chia sẻ

Một mối quan hệ bền vững, rốt cuộc không nằm ở việc ai nổi bật hơn, mà là việc cả hai có nhìn về cùng một hướng hay không.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Dạy con trong một gia đình có điều kiện: không chỉ là cho con điều tốt nhất

Sau khi rời vị trí quản lý cấp cao tại TVB, Vương Tổ Lam chuyển hướng phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục, tích cực tham gia show, kinh doanh và được cho là sở hữu khối tài sản lớn. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở khối tài sản mà ở cách họ nuôi dạy hai con gái.

Dù có điều kiện, cặp đôi này không xây dựng hình ảnh nuôi con trong nhung lụa một cách phô trương. Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc đời thường của họ thường là những bữa ăn giản dị, những chuyến đi chơi gia đình, những video vui nhộn, con cái được là chính mình, không bị đặt vào khuôn mẫu con nhà nổi tiếng.

Họ cũng không né tránh việc con cái bị so sánh ngoại hình, khi nhiều người nhận xét con gái lớn giống bố, con gái nhỏ giống mẹ. Thay vì phản ứng gay gắt, họ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không biến những lời nhận xét đó thành áp lực cho con.

Trong một thế giới mà trẻ em dễ bị định nghĩa bởi vẻ ngoài hoặc điều kiện gia đình, cách họ chọn giữ sự bình thường cho con lại trở nên đáng chú ý.

Dù công việc bận rộn, Vương Tổ Lam vẫn thường xuyên di chuyển giữa Hồng Kông và đại lục để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Lý Á Nam cũng từng chia sẻ rằng điều họ mong muốn nhất ở hiện tại không phải là thêm thành công mà là có nhiều thời gian hơn cho con.

Họ không biến gia đình thành nơi để trình diễn hạnh phúc mà là nơi để trở về. Có lẽ vì vậy mà những khoảnh khắc họ chia sẻ, dù đơn giản, vẫn tạo cảm giác gần gũi.

11 năm trước, người ta nói nhiều về sự chênh lệch giữa họ. Nhưng hiện tại, điều được nhắc đến nhiều hơn lại là cách họ sống.

Một người đàn ông không cần hoàn hảo về ngoại hình nhưng đủ chân thành để giữ một cuộc hôn nhân. Một người phụ nữ không cần giữ hào quang cá nhân bằng mọi giá, nhưng đủ bản lĩnh để chọn cuộc sống mình muốn. Và hai người cùng nhau nuôi dạy con trong sự tôn trọng, bình thường và nhất quán.