15.000 sinh viên Đại học Phenikaa hòa nhịp cùng Đại nhạc hội “Into the Colorverse”

Một trong những sự kiện đầu tư bậc nhất của trường Đại học

Đại nhạc hội Into the Colorverse được được đầu tư không thua kém những show âm nhạc tầm cỡ quốc tế. Sân khấu Into the Colorverse với nguồn cảm hứng chủ đạo từ logo Phenikaa đem tới một không gian độc đáo và sáng tạo và đầy tính nghệ thuật. Đặc biệt, sân khấu được nâng cấp với chuyển động nhờ hệ thống kéo đẩy LED với Pa lăng điện lập trình, truss đà ngang, hệ layer truss ray trượt, màn LED được update thêm với tổng diện tích rộng gấp đôi so với năm ngoái (300m2), kết hợp 6 màn cánh, phục vụ 15.000 khán giả.

Chương trình mở màn với tiết mục vô cùng đặc biệt, đó là ca khúc "Phượng hoàng xanh tung bay" do các nghệ sĩ chính là các thầy cô lãnh đạo phòng ban khoa trung tâm trong trường và các bạn sinh viên Trường Đại học Phenikaa biểu diễn. Tiết mục với sự tham gia của hơn 60 người là lời chào ý nghĩa mà Phenikaa dành tặng khán giả, đặc biệt là lời chào mừng nồng nhiệt nhất gửi đến các bạn tân sinh viên K18 đã gia nhập "con thuyền" Phenikaa.

Tiếp đó, Into the Colorverse đưa khán giả qua 3 chương: Sáng tạo, Nhiệt huyết và Đột phá. Trong chương 1 Sáng tạo, khán giả được thưởng thức những ca khúc và tiết mục được biên đạo, dàn dựng và biểu diễn bởi chính những tài năng của trường, đó chính là: "Dệt lối em về" của CLB Múa Trường Đại học Phenikaa; "Chiếc khăn Piêu" được biểu diễn bởi Phenikaa Music Club và Phenikaa Art Club; Phenikaa Music Club với tiết mục "Bài ca tuổi trẻ". Đặc biệt, trong chương 1 Sáng tạo, khán giả còn được thưởng thức giọng hát ca sĩ Ngô Lan Hương - chủ nhân những bản hit "chấn động" cộng đồng nghe nhạc.

Chương 2 Nhiệt huyết đưa khán giả khám phá một hành tinh khác trong vũ trụ Phenikaa với "Dreamers" của Dư Văn Hoàng, Nguyễn Hà Kim Dung và Phenikaa Art Club; "I’m thinking about you" với phần thể hiện của Phenikaa Art Club.

Chương 3 đưa khán giả "du hành" tới hành tinh vô cùng đặc biệt, là trọng tâm của sự sáng tạo và đổi mới - đó chính là Đột phá. Tại Phenikaa, mỗi sinh viên đều được khuyến khích vượt qua giới hạn của bản thân, dám thử nghiệm và khám phá để tìm ra những điều mới mẻ, tiên phong. Đây chính là nơi mà những ý tưởng đột phá và những sáng kiến khác biệt được nuôi dưỡng và phát triển.

Tại hành tinh Đột phá, khán giả được thưởng thức "APT" với phần thể hiện của Phenikaa Art Club; Mashup "Ngáo ngơ" và "Sao hạng A" với phần thể hiện của CLB âm nhạc PMC và CLB múa Trường ĐH Phenikaa. Những màn trình diễn góp phần minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, và dám thử nghiệm của các bạn sinh viên Phenikaa. Mỗi tiết mục là một sự đột phá, là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ và khát khao sáng tạo. Các bạn đã dám thoát ra khỏi vùng an toàn, khám phá những hướng đi mới, và thể hiện cá tính cũng như bản lĩnh vượt trội của mình.

Đại nhạc hội đã đem tới một món quà vô cùng đặc biệt cho khán giả, đó chính là sự xuất hiện của ca sĩ nổi tiếng MONO. Anh đã khiến 15.000 sinh viên bùng nổ cảm xúc khi thể hiện những bản hit Chăm hoa, Em xinh, Đi tìm tình yêu. Sân khấu được đầu tư đạo cụ, sân khấu, visual, dancer tạo nên một màn trình diễn đầy đủ thị giác và thính giác.

Hình ảnh ca sĩ Mono trên sân khấu Into The Colorverse

Những phút giây giao lưu của ca sĩ Mono và sinh viên Phenikaa

Với sự đầu tư công phu, hoành tráng cả về khâu tổ chức, dàn dựng sân khấu cũng như những khách mời là những nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay, Đại nhạc hội Into the Colorverse thực sự đã đem lại những cảm xúc và dấu ấn vô cùng đáng nhớ cho toàn bộ khán giả, đặc biệt là tất cả các bạn tân sinh viên trường Đại học Phenikaa.