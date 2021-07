15 phút vào bếp có ngay ly trà detox giúp đẹp da, giữ dáng "đồng hồ cát" và giải nhiệt mùa hè!

Người xưa có câu "nhất dáng nhì da" khi nói về sắc đẹp của người phụ nữ. Một làn da khoẻ đẹp và một cơ thể thon gọn săn chắc luôn là hai tiêu chuẩn mà bao cô gái khao khát. Để có được điều đó, chị em cần có một chế độ ăn uống khoa học, bổ sung nhiều nước, vitamin và chất xơ.



Hôm nay, chuyên mục Ăn ngon xin giới thiệu một loại thức uống không chỉ giúp bạn có làn da khỏe mạnh, trắng sáng mà còn khiến mọi người có thể "tút tát" lại body của mình. Đó chính là nước detox được làm từ táo!

Detox táo giúp bạn đẹp da, giảm cân.

Đây là một loại trái cây được yêu thích trên toàn thế giới. Táo hỗ trợ giảm cân nhanh chóng, do hàm lượng chất xơ trong táo rất nhiều, khiến mọi người luôn cảm giác no, do đó giảm lượng dung nạp calo vào cơ thể.

Ngoài ra táo chứa vitamin E, C, tiền vitamin A cũng như các chất khoáng canxi, selen, sắt, đồng... có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch, phòng ngừa các bệnh về tim mạch, ung thư...

Đặc biệt, collagen và elastin trong táo sẽ tác động tích cực tới làn da của bạn, giúp da trắng sáng, rạng rỡ, khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong táo cũng góp phần đẩy lùi quá trình lão hóa, đồng thời tăng sức đề kháng của da.

Cùng xem cách làm trà detox táo đơn giản dưới đây nhé!

1 Pha trà túi lọc Cho trà túi lọc vào cốc, rót 150ml nước sôi vào.

2 Sơ chế táo Táo rửa sạch, ngâm với chút nước muối pha loãng. Sau đó bổ làm đôi. Rồi thái lát 1/2 quả. Cắt hạt lựu 1/2 quả còn lại.

3 Sơ chế chanh Thái chanh tươi thành những lát mỏng. Loại bỏ hạt cho nước bớt đắng.

4 Pha trà detox táo Đổ phần nước trà túi lọc vừa pha vào 1 cốc thủy tinh lớn. Sau đó, thêm 200ml nước lọc. Tiếp đến cho mật ong vào khuấy đều. Rồi thả những lát táo, lát chanh vào. Thêm 1 vài lá bạc hà. Khuấy đều và thưởng thức!

Mọi người có thể tham khảo video full tại đây:

Cách làm trà táo detox giảm cân, đẹp da

Trên đây là cách làm trà detox từ táo, chanh và lá bạc hà để giảm cân, đẹp da. Chị em có thể tham khảo và làm thức uống cho bản thân và gia đình.

Chúc mọi người thành công nhé!