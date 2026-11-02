15 phim Hàn xuất sắc nhất 2026: Kim Yoo Jung gây sốc ngang, hạng 1 tầm cỡ vũ trụ

Mới đây, tờ JoyNews24 của Hàn Quốc đã công bố danh sách những bộ phim truyền hình hay nhất năm 2026. Kết quả dựa trên cuộc khảo sát 142 người hoạt động trong ngành giải trí, bao gồm nhân viên công ty quản lý nghệ sĩ, đài truyền hình, nhà sản xuất nội dung điện ảnh, truyền hình và phóng viên giải trí. Đây là cuộc khảo sát thường niên được JoyNews24 thực hiện nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập tờ báo, với lịch sử hơn hai thập kỷ.

Theo đó, bất ngờ lớn nằm ở cái tên 100 Days of Deception. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên Kim Yoo Jung, Park Jin Young, Kim Hyun Joo, Lee Moo Saeng và Jin Sun Kyu nhưng chỉ đứng đồng hạng 7 với 6 phiếu. Đây là tác phẩm thuộc thể loại gián điệp, lấy bối cảnh thời kỳ Nhật Bản đô hộ Triều Tiên, kể về một cô gái hành nghề ăn cắp vặt bị cuốn vào nhiệm vụ tình báo nguy hiểm. Bộ phim gây ấn tượng rất mạnh nhờ bầu không khí lịch sử, những màn đấu trí và câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh. 100 Days of Deception còn là dự án đặc biệt kỷ niệm 20 năm thành lập đài tvN.

Rất bất ngờ khi một tác phẩm chất lượng như 100 Days of Deception lại chỉ nhận 6 phiếu và xếp đồng hạng 7.

My Royal Nemesis và The Ordinary Jackpot lần lượt xếp ở các vị trí thứ 6 và thứ 5.

Ở vị trí thứ 6 và thứ 5 lần lượt là My Royal Nemesis với 7 phiếu và The Ordinary Jackpot với 9 phiếu. Kết quả này khá thú vị bởi xét về độ phủ sóng trên mạng xã hội, My Royal Nemesis tạo được tiếng vang lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, trong cuộc bình chọn của những người làm nghề, The Ordinary Jackpot lại được đánh giá cao hơn.

Doctor X do Kim Ji Won đóng chính xếp thứ 4 với 10 phiếu. Dù đang vấp phải những tranh cãi liên quan đến tính chính xác trong việc phản ánh ngành y, bộ phim vẫn sở hữu sức hút lớn nhờ diễn xuất của dàn cast cũng như câu chuyện đấu tranh chống bất công trong môi trường bệnh viện.

We Are All Trying Here xếp thứ 3.

Vị trí thứ 3 thuộc về We Are All Trying Here với 13 phiếu bầu. Tác phẩm do Go Youn Jung và Koo Kyo Hwan đóng chính được đánh giá cao nhờ chiều sâu tâm lý, khai thác những mặc cảm, đố kỵ và cảm giác thất bại của người trưởng thành.

True Education xếp hạng 2.

Xếp thứ 2 với 14 phiếu là Teach You A Lesson. Dù mang màu sắc phim trừng trị đầy sảng khoái, tác phẩm không chỉ chinh phục người xem bằng những màn xử lý kẻ bắt nạt, mà còn phản ánh các vấn đề nhức nhối của môi trường giáo dục. Chính sự kết hợp giữa tính giải trí, phản ánh hiện thực cùng những thông điệp nhân văn giúp bộ phim tạo được dấu ấn.

Ngôi quán quân thuộc về Agent Kim Reactivated với 35 phiếu bầu, bỏ xa tất cả đối thủ. Đây là chiến thắng hoàn toàn áp đảo, nhưng cũng không quá bất ngờ khi nhìn vào những thành tích phi thường mà bộ phim đã thiết lập trong năm 2026.

Hạng 1 cho Agent Kim Reactivated là hoàn toàn xứng đáng.

Tác phẩm do So Ji Sub đóng chính đạt rating cao nhất 23,1%, trở thành miniseries có tỷ suất người xem cao nhất năm. Phim còn đứng đầu bảng xếp hạng Netflix toàn cầu dành cho tác phẩm không nói tiếng Anh trong ba tuần liên tiếp, dẫn đầu bảng xếp hạng độ thảo luận FUNdex suốt năm tuần và đặc biệt đạt 18,9% tỷ lệ yêu thích trong khảo sát Gallup Korea, lập kỷ lục cao nhất kể từ năm 2013. Mới đây, So Ji Sub còn vinh dự nhận Bằng khen của Tổng thống Hàn Quốc, trong khi hai nam diễn viên Choi Dae Hoon và Yoon Kyung Ho được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Danh sách chi tiết

Với hàng loạt kỷ lục về rating, mức độ yêu thích và sức ảnh hưởng, Agent Kim Reactivated gần như không có đối thủ trong mùa phim Hàn 2026. Không khó hiểu khi nhiều khán giả nhìn vào bảng thành tích đồ sộ của tác phẩm phải thốt lên rằng: Đúng là phim này ở tầm vũ trụ!

Ngoài ra, một số cái tên có mặt trong danh sách gồm Ngoài ra, một số tác phẩm cũng nhận được phiếu bầu nhưng không đủ để lọt vào top 15 gồm: New Recruit 4, Undercover Miss Hong, A Bona Fide Killer, Notes from the Last Row, The WONDERfools, A Shop for Killers 2, Can This Love Be Translated?, The Judge Returns, My Bias My Boss, Love in Disguise và To My Beloved Thief.

Nguồn: JoyNews24