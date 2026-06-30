Một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ điều khiển xe mô tô, phía sau chở một bé gái khiến các phương tiện lưu thông trên đường thời điểm đó không khỏi bất an, lo lắng, bởi chỉ cần một tình huống bất ngờ xảy ra cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ đã để trẻ nhỏ đứng trên yên xe khi đang chạy trên đường

Ngày 26/6, sau khi tiếp nhận phản ánh từ ứng dụng VNeTraffic về trường hợp người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 19C1-486.xx để trẻ em đứng trên yên xe khi lưu thông, Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Qua quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là chị P.T.T. (SN 1981, trú tại xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) và mời người này đến làm việc. Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, chị P.T.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hình ảnh bà để cháu đứng trên yên xe chạy trên đường khiến nhiều người bức xúc.Theo xác minh của cơ quan chức năng, hành vi vi phạm xảy ra vào khoảng 18h30' ngày 25/6 tại Km92+800, Quốc lộ 32, thuộc phố Cầu Đất, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ kết quả xác minh, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị P.T.T. về hành vi "Người điều khiển chở người đứng trên yên xe", theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ. Với hành vi vi phạm này, chị P.T.T. bị xử phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, việc để trẻ em đứng trên yên xe khi phương tiện đang lưu thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn. Tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khiến trẻ bị thương hoặc dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Vì vậy, người dân cần tuyệt đối chấp hành các quy định về an toàn khi chở trẻ em, không vì sự chủ quan hay tiện lợi trước mắt mà đánh đổi bằng những rủi ro đáng tiếc.

(Nguồn: Cục Cảnh sát Giao Thông)