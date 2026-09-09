Ngày 8/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An.

Cô Hiền đang được điều trị tích cực sau tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khi cô lao ra cứu một học sinh 2 tuổi khỏi xe tải.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh xúc động thăm hỏi, biểu dương hành động dũng cảm, trách nhiệm và sự hy sinh vì học trò của cô Hoàng Thị Hiền. Thứ trưởng cho biết Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cô giáo Hoàng Thị Hiền nhằm ghi nhận hành động cao đẹp này.

Cũng trong dịp này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam thăm hỏi và hỗ trợ cô Hiền 20 triệu đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền

Trước đó, chiều 28/8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Phát hiện xe tải đang lao tới, cô Hoàng Thị Hiền lập tức chạy theo, ôm lấy học sinh và đưa em ra khỏi hướng di chuyển của xe.

Bé trai được an toàn, nhưng cô Hiền bị xe tải cán qua hai chân. Cô được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Kỳ, sau đó chuyển xuống Bệnh viện 115 Nghệ An. Do chấn thương quá nặng, gia đình đưa cô ra Hà Nội điều trị.

Cô Hiền nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào sáng sớm 29/8 trong tình trạng đau đớn dữ dội, hai bàn chân chảy nhiều máu. Chân phải bị dập nát phức tạp, gân và xương tổn thương nặng, các đầu ngón chân xẹp, lạnh.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương, với mục tiêu cao nhất là bảo tồn bàn chân cho cô.

Sau 10 ngày điều trị, chân trái tạm ổn định, song chân phải vẫn tiếp tục hoại tử. Cô Hiền dự kiến phải trải qua thêm một số cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ đang nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi còn lại.

Hoàn cảnh gia đình cô Hiền đặc biệt khó khăn. Cô là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ, 7 và 4 tuổi. Sau tai nạn, hai con được gửi cho ông bà ngoại chăm sóc. Chị gái và anh trai phải nghỉ việc, thay nhau túc trực tại bệnh viện chăm sóc cô.