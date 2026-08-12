1,4 triệu người "choáng váng" khi xem gia đình Linda Ngô - Phong Đạt "chơi lớn" khoe loạt đồ nội thất tiền tỷ

Là một trong những cặp đôi nổi tiếng trong làng sáng tạo nội dung, Linda Ngô và Phong Đạt luôn biết cách thu hút sự chú ý bằng những nội dung chỉn chu và hài hước. Không chỉ thành công trong sự nghiệp làm video, họ còn được người hâm mộ ngưỡng mộ hơn cả khi bước sang một chương mới với vai trò là những bậc phụ huynh đầy trách nhiệm.

Mới đây, để chia sẻ niềm vui về căn nhà mới, cặp đôi đã đăng tải một video ngắn "đu trend" TikTok cực hot mang tên "Top 5 thứ đắt tiền nhưng đáng tiền" khiến hơn 1,4 triệu người xem trên Facebook. Tuy nhiên, sau khi nghe con số cụ thể cho từng món đồ, netizen chỉ biết "đứng hình" và ngưỡng mộ: "Nhiều tiền để làm gì, để sắm đồ xịn chứ làm gì".

Linda Ngô - Phong Đạt: Từ cặp đôi đình đám đến thiên chức làm bố mẹ

Sở hữu ngoại hình bắt mắt cùng lối nói chuyện duyên dáng, Linda Ngô và Phong Đạt đã từ lâu trở thành "thương hiệu" trong lòng giới trẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Họ không chỉ nổi tiếng nhờ những nội dung chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, những chuyến du lịch xa xỉ mà còn bởi cách đối xử ngọt ngào, hài hước dành cho nhau.

Đặc biệt, kể từ khi đón chào thành viên mới, hình ảnh của cả hai càng trở nên gần gũi và ấm áp hơn. Khán giả không chỉ còn dõi theo những pha "chơi khăm" hay du lịch sang chảnh, mà còn đồng cảm với hành trình chăm sóc và nuôi dạy con của cặp đôi bố mẹ trẻ năng động này.

Nguồn: Dalin Family

"Đu trend" khoe đồ nội thất "khủng": Đắt tiền nhưng đáng đồng tiền bát gạo?

Vừa qua, cặp đôi đã chính thức chuyển về căn nhà mới, một không gian sống mơ ước của bao người. Nhân dịp này, họ đã thực hiện video "đu trend" kể về 5 món đồ nội thất tâm đắc nhất. Điều khiến người xem choáng ngợp không chỉ là sự sang trọng, tinh tế trong thiết kế mà là mức giá "trên trời" được công bố trong video.

Top 1: Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và âm thanh

Mở đầu video là chiếc TV LG OLED 77 inch có giá 100 triệu đồng, kết hợp cùng hệ thống loa Klipsch trị giá 35 triệu đồng. Theo chia sẻ của cặp đôi, sự kết hợp này mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động "như đang ở trong rạp chiếu phim".

Top 2: Đảo bếp đá thạch anh xuyên sáng

Một trong những món đồ gây ấn tượng mạnh nhất chính là chiếc đảo bếp được làm từ đá thạch anh xuyên sáng với vẻ đẹp đầy ma mị. Với mức giá 90 triệu đồng, món nội thất này không chỉ là khu vực nấu nướng mà còn là điểm nhấn nghệ thuật cho toàn bộ căn bếp.

Top 3: Điều hòa âm trần Daikin

Để đảm bảo không khí trong lành và độ thẩm mỹ cao nhất, cặp đôi đã đầu tư hệ thống điều hòa âm trần Daikin với chi phí lên đến 300 triệu đồng. Sự sang trọng được thể hiện qua cách bố trí âm trần, vừa tiết kiệm không gian lại vừa tối ưu hóa công năng.

Top 4: Toilet thông minh Toto

Sự thoải mái và tiện nghi luôn được ưu tiên, đó là lý do họ chọn chiếc toilet thông minh Toto với mức giá 66 triệu đồng. Các tính năng hiện đại tích hợp sẵn giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Top 5: Lavabo đôi bằng đá

Cuối cùng, món đồ thứ 5 là hệ thống lavabo đôi bằng đá cao cấp. Với thiết kế này, Phong Đạt hài hước chia sẻ rằng anh "không bao giờ phải đợi Linda đánh răng trước nữa". Giá trị của món đồ tuy không được tiết lộ cụ thể bằng con số nhưng được cặp đôi khẳng định là "x tỷ đồng", đủ để thấy sự chịu chi đáng kinh ngạc của chủ nhân ngôi nhà.

Netizen nói gì trước sự chịu chi của cặp đôi triệu view?

Sau khi xem xong video, phần lớn netizen đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước gu thẩm mỹ cũng như khả năng tài chính của Linda Ngô và Phong Đạt. Dưới phần bình luận, không ít người "ngậm ngùi" thừa nhận rằng đây là những món đồ mà họ chỉ dám ngắm qua màn hình chứ khó lòng có thể "cheap moment" (dùng chung món đồ) được. Sự đầu tư tỉ mỉ, từ cái lavabo cho đến chiếc điều hòa, cho thấy cặp đôi không chỉ "chơi" để khoe mà thực sự đang kiến tạo một không gian sống đẳng cấp, tiện nghi cho tổ ấm nhỏ của mình. Dù những con số khiến nhiều người phải "giật mình", nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi món đồ đều mang lại giá trị trải nghiệm xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Chặng đường từ một cặp đôi YouTuber năng động đến khi xây dựng gia đình và sở hữu không gian sống tiền tỷ đã chứng minh được sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả Linda Ngô và Phong Đạt. Đối với người hâm mộ, đây không chỉ là những món đồ đắt đỏ, mà còn là minh chứng cho sự thành công và hạnh phúc mà cặp đôi đang tận hưởng.