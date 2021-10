“13 điều tuyệt vời tôi học được trong bữa trưa với Warren Buffett”: Hãy hào phóng với người khác!

Mặc dù hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày cặp đôi Guy Spier và Mohnish Pabrai quyên góp 650.000 đô la và gặp gỡ Buffett, những bài học mà Spier học được vẫn còn in đậm trong tâm trí anh.



1. Gia đình là quan trọng nhất

"Warren Buffett vô cùng hào hứng khi gặp chúng tôi. Tôi nghĩ một phần lý do khiến ông ấy phấn khích như vậy đó là bởi ông ấy biết đây sẽ là một bữa ăn gia đình. Có tôi và vợ tôi, Mohnish Pabrai, vợ và hai con của anh ấy", Spier nói. "Vợ tôi, Laurie nói rằng Buffett thân thiện giống như một người ông vậy".

2. Không cần quá nghiêm túc trong buổi gặp gỡ với người nổi tiếng

"Ở một mức độ khác, Buffett hơi giống một đứa trẻ. Ông ấy vui vẻ mỗi ngày theo một cách khá ngạc nhiên. Bạn mong đợi một nhà đầu tư nghiêm túc - và ông ấy có thể nghiêm túc - nhưng mặt khác, ông ấy cũng luôn tỏ ra rất vui mừng và thân thiện khi gặp gỡ chúng tôi".

3. Đừng bao giờ mắc nợ nếu bạn không cần thiết phải làm vậy

Về Buffett và nợ, Spier nói, "Tôi không nhớ làm thế nào, nhưng chúng tôi đã thảo luận về nợ. Buffett nói rằng ông ấy sẽ không bao giờ muốn mắc nợ vì ông ấy sợ việc phát hiện ra mình sẽ cư xử không ổn ra sao khi rơi vào một đống nợ. Ngay cả một người có tầm vóc và đạo đức như Warren Buffett cũng sợ hãi chính bản thân mình, điều đó cho thấy mức độ nguy hiểm của việc mắc nợ".

Guy Spier (phải), Mohnish Pabrai (trái) và Warren Buffett

4. Thật khó để thừa nhận sai lầm của bạn

"Chúng tôi không nói về các khoản đầu tư cụ thể. Chúng tôi biết rằng điều đó đi quá giới hạn cho một bữa ăn gia đình và những chủ đề đó sẽ không được quá chú tâm. Nhưng, có một khoảnh khắc thú vị ở đầu bữa ăn khi tôi nói về một vài sai lầm của mình trong đầu tư, và rồi, Buffett nhìn tôi và nói "Tôi không bao giờ mắc sai lầm". Nhưng bạn biết không, ông ấy cũng phạm sai lầm, và đã nói về những sai lầm của mình. Tuy nhiên, vẫn có một chút gì đó trong biểu cảm của ông ấy nói rằng "À, tôi không mắc sai lầm đâu!", Spier nói.

5. Vốn chủ sở hữu là vô giá - Hãy giữ lấy nó!

"Một điều mà ông ấy nhắc lại là ông ấy không có kế hoạch bán cổ phiếu của mình. Ông ấy sẽ không bao giờ bán chúng vì lợi ích của mình. Điều duy nhất Buffett sẽ làm là cho chúng đi".

6. Giàu có không có nghĩa là bạn không thể sống tiết kiệm

"Buffett tự trả lương và sống với mức lương 100.000 đô la. Theo một cách nào đó, số tiền đó và khối tài sản của ông ấy (là 70 hoặc 80 tỷ đô la vào thời điểm chúng tôi gặp nhau), hoàn toàn chẳng liên quan gì tới nhau. Khi bạn dừng lại và nghĩ về điều đó, tôi nghĩ đó là một cái nhìn sâu sắc và là một điều đáng để chúng ta ngẫm", Spier nói.

Gia đình của Guy Spier và Mohnish Pabrai trong bữa ăn trưa với Warren Buffett

7. Tiết kiệm không có nghĩa là keo kiệt

"Tính cách tiết kiệm của Buffett là một huyền thoại. Tuy nhiên, Buffett biết khi nào thì mình nên hào phóng, chẳng hạn như trong việc tip cho những người phục vụ. Tôi nghĩ đó là một bài học quan trọng, tiết kiệm không hề đồng nghĩa với keo kiệt!".

8. Hãy hào phóng và tạo cơ hội cho người khác làm điều tương tự

Spier nói: "Toàn bộ mục đích của bữa trưa là để ủng hộ (cho Quỹ Glide), một tổ chức từ thiện mà vợ Buffett ủng hộ".

Theo trang web của mình, "GLIDE đã phục vụ người dân ở Tenderloin và San Francisco từ năm 1963. Là một phong trào công bằng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ xã hội và cộng đồng tinh thần, GLIDE mang đến những đống góp thông qua sự nhiệt huyết, bền vững, toàn diện cho tất cả những người có nhu cầu".

"Vợ Buffett đã qua đời vào thời điểm đó. Nhưng khi còn sống, bà là một người vô cùng hào phóng và cực kỳ tích cực trong công tác từ thiện, Buffett rất rất yêu vợ mình, ông tưởng nhớ vợ mình bằng cách tổ chức những bữa trưa từ thiện như này để ủng hộ cho tổ chức từ thiện mà vợ ông ấy chọn".

9. Đừng mắc kẹt vào các hình thức

"Có rất nhiều điều bình thường và khiêm tốn về Warren Buffett. Khi mới bắt đầu, tôi đã gọi ông ấy là "Ngài Buffett" (Mr. Buffett). Tuy nhiên sau đó, ông ấy đã giơ tay lên và nói, "Nghe này, Monsoon và Momachi (các con của Mohnish) cũng gọi tôi là Warren. Tôi biết là vào cuối bữa ăn trưa, bạn kiểu gì cũng sẽ gọi tôi là Warren. Vậy thì tại sao chúng ta không cắt ngang quá trình và hãy gọi tôi là Warren từ bây giờ?".

Warren Buffett trong bữa ăn trưa

10. Học mọi thứ bạn có thể và không bao giờ dừng lại

Theo Spier, Buffett có một trí thông minh mãnh liệt, ông ấy hầu như biết tất cả mọi thứ. Cả quá trình ăn trưa với ông ấy để lại cho Spier ấn tượng rằng Warren xử lý thông tin vô cùng nhanh chóng.

11. Dẫn dắt bằng ví dụ, vừa cụ thể vừa chuyên nghiệp

"Buffett đã dạy và làm gương. Tôi có xu hướng nghi ngờ và không tin tưởng vào những cuốn sách nói rằng, 'Đây là điều bạn nên làm'. Warren Buffett không nói cho ai biết họ phải làm gì, ông ấy chỉ nêu gương về việc phải làm và một ví dụ tuyệt vời về điều đó".

12. Hãy là chính mình - và là phiên bản tốt nhất mà bạn có thể trở thành

"Đừng cố gắng trở thành Warren Buffett. Hãy để Warren Buffett là Warren Buffett. Và bằng cách chấp nhận điều đó, tôi tự nhủ rằng mình cần làm những công việc tốt nhất có thể để trở thành Guy Spier. Vì đó là điều duy nhất tôi giỏi hơn Warren Buffett".

13. Nếu bạn muốn biết thêm về Buffett

"Nếu bạn muốn nhận thêm hướng dẫn từ Buffett, cuốn ‘Buffett: The Making of an American Capitalist’ của tác giả Roger Lowenstein về Warren Buffett, là cuốn sách yêu thích của tôi về tài chính cá nhân. 'Snowball' của Alice Schroeder cũng là một cuốn sách xuất sắc về Warren Buffett. Câu chuyện cuộc đời của Warren Buffett thực sự dạy chúng ta rất nhiều điều liên quan đến tài chính cá nhân", Spier nói.