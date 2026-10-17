1,2 tỷ đồng của gia đình ở Bà Rịa suýt không cánh mà bay: Chiêu cũ rồi, sao nhiều sinh viên vẫn sập bẫy?

Một nam sinh viên đang học tại Bà Rịa bị các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan điều tra, đe dọa liên quan đến đường dây rửa tiền rồi ép gia đình chuyển 1,2 tỷ đồng. Dù thủ đoạn “bắt cóc online” không mới, nạn nhân vẫn bị thao túng tâm lý đến mức rời ký túc xá, thuê phòng nghỉ và cắt đứt liên lạc với người thân.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo nhắm vào sinh viên, đặc biệt là những người trẻ lần đầu sống xa gia đình.

Dọa bắt giam, ép sinh viên yêu cầu gia đình chuyển 1,2 tỷ đồng

Ngày 14/10, Công an phường Bà Rịa (TP.HCM) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo dưới hình thức “bắt cóc online”, bảo đảm an toàn cho nam sinh viên T.A, sinh năm 2008, đồng thời ngăn gia đình chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng cho các đối tượng.

Ảnh: Công an Bà Rịa

Làm việc với cơ quan chức năng, T.A cho biết sáng 12/10, em nhận được các cuộc gọi từ những người tự xưng là cán bộ cơ quan điều tra. Các đối tượng bịa đặt thông tin em có liên quan đến một đường dây rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng, sau đó liên tục đe dọa, gây sức ép tinh thần và khiến em tin rằng mình có nguy cơ bị bắt giữ.

Dưới sự khống chế về tâm lý, nam sinh bị yêu cầu đến thuê phòng tại một nhà nghỉ, tuyệt đối giữ bí mật và cắt đứt liên lạc với gia đình. Các đối tượng còn yêu cầu em kết nối ứng dụng Zoom để giám sát liên tục 24/24.

Đáng chú ý, nhằm khiến yêu cầu chuyển tiền có vẻ hợp lý, kẻ gian còn làm giả giấy báo trúng tuyển một chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Dầu khí và một trường tại Mỹ. Nam sinh được yêu cầu sử dụng lý do “chứng minh tài chính du học” để thuyết phục gia đình chuyển 1,2 tỷ đồng vào tài khoản do chúng chỉ định.

Nhờ gia đình trình báo kịp thời, số tiền lớn đã được bảo toàn.

Vì sao thủ đoạn cũ vẫn khiến người trẻ mắc bẫy?

Thay vì yêu cầu chuyển tiền ngay từ đầu, kẻ gian dựng lên một câu chuyện liên quan đến điều tra hình sự, tạo cảm giác người nghe đang đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Khi nạn nhân hoảng sợ, chúng tiếp tục đưa ra những yêu cầu liên tiếp, buộc người này làm theo mà không có thời gian bình tĩnh kiểm chứng thông tin.

Việc yêu cầu nạn nhân rời khỏi ký túc xá, giữ bí mật và cắt liên lạc với gia đình cũng khiến em mất đi những nguồn hỗ trợ quan trọng. Khi không thể trao đổi với người thân hay hỏi ý kiến người đáng tin cậy, nạn nhân dễ bị cuốn sâu hơn vào kịch bản do kẻ lừa đảo dựng lên.

Với sinh viên mới 18 tuổi, việc lần đầu sống xa nhà, tự giải quyết các vấn đề cá nhân có thể khiến những lời đe dọa mang danh cơ quan chức năng trở nên đáng sợ hơn. Nỗi lo bị bắt giữ, ảnh hưởng đến tương lai học tập hoặc khiến gia đình liên lụy có thể khiến người trẻ hành động vội vàng.

Điều này cũng lý giải vì sao những cảnh báo về “bắt cóc online” đã xuất hiện nhiều lần nhưng vẫn có người mắc bẫy. Biết rằng có lừa đảo tồn tại không đồng nghĩa với việc mỗi người đều nhận diện được thủ đoạn khi chính mình trở thành mục tiêu, nhất là trong trạng thái hoảng loạn và bị cô lập.

Cha mẹ cần dạy con điều gì để không sập bẫy “bắt cóc online”?

Từ vụ việc trên, phụ huynh cần nhắc con một nguyên tắc quan trọng: dù người gọi điện tự xưng là công an, viện kiểm sát hay bất kỳ cơ quan chức năng nào, cũng không được hoảng sợ đến mức làm theo mọi yêu cầu của họ.

Cha mẹ nên giải thích cho con hiểu rằng kẻ lừa đảo thường đánh vào tâm lý sợ hãi, đặc biệt là nỗi lo bị bắt giữ, ảnh hưởng đến việc học hoặc khiến gia đình gặp rắc rối. Khi con càng hoảng loạn, đối phương càng dễ điều khiển hành vi. Vì vậy, nếu nhận được cuộc gọi thông báo mình liên quan đến một vụ án, rửa tiền hay vi phạm pháp luật, con cần bình tĩnh, không tự ý chuyển tiền, không cung cấp thông tin tài khoản và không làm theo yêu cầu di chuyển đến nơi ở riêng để “phối hợp điều tra”.

Một điều cha mẹ cần dặn con là không giữ bí mật với gia đình chỉ vì lời đe dọa của người lạ. Những kẻ lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân cắt liên lạc với người thân, không kể cho bất kỳ ai nghe và làm theo hướng dẫn một cách tuyệt đối. Khi gặp tình huống như vậy, con càng cần gọi cho bố mẹ hoặc một người lớn đáng tin cậy để cùng kiểm chứng thông tin.

Phụ huynh cũng nên thống nhất với con cách xử lý nếu nhận được cuộc gọi đáng ngờ: ngắt liên lạc, chủ động tìm số điện thoại chính thức của cơ quan được nhắc đến để xác minh và báo công an khi có dấu hiệu lừa đảo. Không sử dụng số điện thoại hay đường dẫn do chính người gọi cung cấp để kiểm tra danh tính của họ.

Đặc biệt, cha mẹ cần tạo cho con cảm giác rằng bất kể chuyện gì xảy ra, con cũng có thể gọi về nhà để tìm sự giúp đỡ. Ngay cả khi con mắc lỗi thật sự, gia đình vẫn cần bình tĩnh cùng con giải quyết, thay vì khiến con sợ bị trách mắng đến mức giấu giếm và tự xoay xở.

Với những sinh viên sống xa nhà, cha mẹ nên duy trì liên lạc thường xuyên, thống nhất cách xác minh khi con đột ngột yêu cầu chuyển một khoản tiền lớn hoặc có biểu hiện bất thường. Nếu nghi ngờ con đang bị thao túng, gia đình cần nhanh chóng tìm cách liên hệ trực tiếp, phối hợp với nhà trường và trình báo cơ quan công an.

Trong vụ việc tại Bà Rịa, nam sinh đã được tìm thấy nhờ sự phối hợp kịp thời giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng, qua đó ngăn chặn nguy cơ mất 1,2 tỷ đồng. Câu chuyện cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng dạy con phòng tránh lừa đảo không chỉ là yêu cầu con cảnh giác với người lạ, mà còn là giúp con nhận diện những tình huống bất thường, biết dừng lại để kiểm chứng và đủ tin tưởng để tìm đến gia đình khi gặp nguy hiểm.