Hiểu rõ con đường nhân duyên của mình, bạn sẽ biết cách nắm giữ tình yêu trong năm 2020 một cách dễ dàng.

Năm Canh Tý đã chầm chậm bước qua thềm. Để chào đón một năm mới nhiều may mắn và tài lộc 12 con giáp cần làm gì để kích hoạt tình duyên may mắn, người đang độc thân tìm được tình yêu đích thực, vốn đã có người thương nay càng sâu sắc, thấu hiểu và gắn bó?



Năm Canh Tý thuộc hành Thổ - Bích Thượng Thổ. Năm 2020 cũng là năm bắt đầu một đại vận mới 12 năm trong chu kỳ 60 năm. Bởi vì khởi đầu cho nên năm nay là một năm phúc lành, nhiều cơ hội và vận may. Chuyện tình cảm trong năm 2020 cũng vì thế mà thêm phần ngọt ngào, xuân sắc.

Chỉ với hành động nhỏ sau đây, 12 con giáp có thể tăng cường con đường nhân duyên của mình được thuận hòa, hạnh phúc.

Tuổi Tý

Con đường tình duyên của người tuổi Tý vốn bị đồn thổi có kém may mắn hơn những tuổi khác chút xíu. Nhưng chỉ cần năm nay, người tuổi Tý dành thời gian sắp xếp cho mình kế hoạch tập luyện và ăn uống khoa học đã giúp nhan sắc của bản thân lên hương một phần rồi.

Để tăng may mắn cho chuyện tình cảm của mình, người tuổi Tý có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy và thường xuyên chạm vào chúng để bổ sung năng lượng.

Tý Sửu tương hợp với nhau, người tuổi Tý có thể tìm kiếm đối tượng tuổi Sửu để kết duyên sẽ cho tỉ lệ thành công cao hơn bình thường. Tam hợp Thân, Tý, Thìn cũng khá lý tưởng khi người tuổi Tý có thể kết giao với những người trong tuổi đó.

Tuy nhiên Tý Ngọ tương xung nhau, nếu có kết hợp với tuổi đó thì sự kiên nhẫn phải ở mức cao để thấu hiểu, hòa hợp với nhau.

Hướng may mắn cho tình yêu của bạn là hướng Tây. Đi du lịch, ra ngoài về hướng này trong năm nay nhiều có thể đưa đến cơ hội kết duyên với một nửa còn lại của bạn.

Những chiếc vòng tay may mắn có thể mang lại cho bạn vận khí mới trong chuyện tình cảm và xua tan đi những lo lắng tiêu cực.

Một chiếc vòng tay nhỏ xinh có thể giúp thu hút tình yêu, sự lãng mạn và giải quyết những khủng hoảng trong hôn nhân.

Tuổi Sửu

Trong năm 2020 vận may của tuổi Sửu tốt hơn về mọi mặt, đường nhân duyên cũng cải thiện rất nhiều.

Tuổi Sửu có thể đeo vòng tay thạch anh hồng kết hợp với charm bạc hình linh vật Trâu để thu hút may mắn trong tình yêu và hôn nhân hòa thuận.

Năm nay chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng thêm phần suôn sẻ. Những ai đang còn độc thân, hãy nhìn ra xung quanh, bạn sẽ thấy tình yêu đang đến thật gần.

Những người đã có người thương, trong năm 2019 có những phút giây không hiểu nhau nhưng năm 2020 bỗng nhiên hòa hợp và thấu hiểu nhau hơn, sự lãng mạn cũng tăng đáng kể.

Màu sắc may mắn: vàng, hồng

Con số may mắn: 1, 7

Tuổi Dần

May mắn và giàu có cũng ghé thăm tuổi Dần trong năm 2020 này.

Nếu bạn đang độc thân, thần Cupid sẽ đến và bạn cho bạn phước lành về đối tượng hẹn hò mới trong năm.

Đối với những người đã kết hôn, năm nay sẽ là năm hạnh phúc để bạn tận hưởng sự hòa hợp và lắng nghe nhau khiến người khác ngưỡng mộ rất nhiều. Bạn có thể đeo vòng tay thạch anh hồng hoặc đỏ có charm hình Hổ để gia tăng may mắn và tình yêu cho mình.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hình ngựa hoặc chó,

Màu sắc may mắn: trắng, đỏ

Con số may mắn: 2, 5

Tuổi Mão

Năm nay, chuyện tình yêu của người tuổi Mão may mắn hơn những lĩnh vực khác một chút trong vận mệnh. Bất kể độc thân hay đã kết hôn, bạn cũng sẽ nhận được nhiều phúc lành trong tình cảm.

Với những người đang độc thân, vẻ đẹp nội tâm và nhan sắc của bạn gây ấn tượng mạnh với người khác giới và có thể bắt đầu mối quan hệ trong năm nay.

Với những người đã kết hôn, sự đào hoa vẫn không ngừng đeo bám, để bản thân kiên định hơn hãy tin tưởng vào mối quan hệ của mình và dùng năng lượng của vòng thạch anh để bổ trợ, cân bằng tinh thần. Vòng nên sử dụng kèm linh vật của bản thân hoặc kết hợp với linh vật của bộ tam hợp hợi, mão, mùi.

Màu sắc may mắn: đen, vàng

Con số may mắn: 2, 8

Tuổi Thìn

Vận may của người sinh năm Thìn được cải thiện đáng kể trong năm 2020 và được ban phước lành trong cả công việc lẫn tình cảm.

Bạn nên tận dụng sự may mắn để tìm kiếm những cơ hội mới và làm những điều bạn chưa từng nghĩ đến trong cuộc sống hàng ngày, để làm cho cuộc sống của bạn trở nên đầy màu sắc và thú vị.

Nếu bạn còn độc thân, bạn sẽ có cơ hội tìm được người cùng chí hướng và bắt đầu một mối quan hệ tốt nhờ may mắn khá tốt. Tuy nhiên, nếu bạn đang yêu hoặc đã kết hôn, may mắn sẽ ở mức bình thường do đó, tuổi Thìn được đề nghị phải nhẹ nhàng, ân cần, cho nhau nhiều không gian riêng để giữ cảm giác bí ẩn và duy trì mối quan hệ ổn định. Bạn nên đeo vòng tay thạch anh hồng có ký hiệu Rồng để thu hút tình yêu tốt hoặc tăng cường niềm tin hôn nhân vào năm 2020.

Màu sắc may mắn: vàng, hồng

Con số may mắn: 3, 0

Tuổi Tỵ

Tình cảm của người tuổi Tỵ trong năm chưa được như ý giống với các lĩnh vực khác trong đời sống. Đối với người đang độc thân hay đã kết hôn, dường như bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Đối tượng hẹn hò không như ý hoặc gặp chuyện hiểu lầm trong hôn nhân. Để tăng cường kết nối tình cảm, tinh thần bạn cần cởi mở và tích cực khi được bổ sung năng lượng từ vật phẩm phong thủy. Gợi ý đơn giản nhất là sử dụng vòng tay hoặc vòng cổ có linh vật Rắn để được tăng phúc khí.

Màu sắc may mắn: cam, trắng

Con số may mắn: 2, 6

Tuổi Ngọ

Năm nay được coi là năm thử thách với người tuổi Ngọ về mọi mặt đòi hỏi sự khéo léo, tài năng của bản thân để vượt qua.

Bạn nên quan tâm đến những người yêu thương bạn và chủ động nói chuyện với gia đình, để mở mang đầu óc, giải quyết những hiểu lầm và xung đột, và cải thiện hơn nữa mối quan hệ của bạn. Vòng tay may mắn có linh vật ngựa, hổ hoặc chó sẽ tốt cho bạn

Màu sắc may mắn: trắng, vàng

Con số may mắn: 3, 6

Tuổi Mùi

Năm nay, vận may của tuổi Mùi tốt xấu đan xen và cũng đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của bản thân.

Trong tình cảm, mối quan hệ của bạn sẽ ngày càng sâu sắc và cùng nhau vượt qua những thử thách. Một số tuổi Mùi độc thân sẽ khá nổi tiếng với người khác giới và có nhiều người ngưỡng mộ từ đó bạn có thể gặp đúng người để bắt đầu một mối quan hệ. Ngoài ra, tuổi Mùi đã kết hôn có thể bước vào một giai đoạn mới, mang thai và lên chức cha mẹ, điều này thực sự rất tuyệt vời.

Một chút trường khí của vòng tay hoặc vòng cổ may mắn sẽ bảo vệ cho tình cảm dài lâu của người tuổi Mùi khi có hình linh vật Dê hoặc Mèo, Lợn.

Màu sắc may mắn: cam, trắng

Con số may mắn: 2, 6

Tuổi Thân

Nằm trong bộ tam hợp Thân, Tý, Thìn nên năm 2020 của người tuổi Thân khá suôn sẻ và bằng phẳng. Đặc biệt, mọi thứ sẽ tốt đẹp với sự nghiệp của bạn mang lại cho bạn nhiều tài lộc hơn.

Bởi sự nghiệp có nhiều khởi sắc mà có thể bạn sẽ dành ít thời gian cho chuyện tình cảm hoặc gia đình. Với những người độc thân, năm nay bạn có xu hướng tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn. Những người đã kết hôn, nên cân bằng giữa thời gian dành cho công việc và gia đình.

Sử dụng vật phẩm phong thủy có ký hiệu linh vật Khỉ hoặc Rồng, Chuột để mang lại nhiều may mắn hơn.

Màu sắc may mắn: vàng, nâu

Con số may mắn: 2, 9

Tuổi Dậu

Mặc dù vận đào hoa không ít nhưng có vẻ như bạn chưa hài lòng với những đối tượng xuất hiện. Sự tận tâm với công việc có thể ngốn không ít thời gian của bạn dành cho gia đình. Những người đã kết hôn, đừng để những vấn đề vặt vãnh là sứt mẻ hòa khí gia đình.

Vòng tay thạch anh hồng cũng giúp tuổi Dậu đảm bảo được nhân duyên của mình trong năm nay khi kết hợp với linh vật Gà.

Con số may mắn: 2, 5

Màu sắc may mắn: tím, vàng

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm năm 2020. Dù còn độc thân hay đã kết hôn bạn cũng sẽ gặp nhiều chuyện vui. Người còn độc thân sẽ gặp được đối tượng ưng ý. Người đã kết hôn thì mối quan hệ bền chặt và hạnh phúc hơn.

Điều quan trọng là bạn cần phải luôn chân thành trong các mối quan hệ.

Sử dụng vật phẩm trợ giúp có linh vật bản thân hoặc liên quan đến bộ tam hợp Dần, Ngọ, Tuất.

Con số may mắn: 2, 7

Màu sắc may mắn: trắng, vàng

Tuổi Hợi

Được hỗ trợ bởi may mắn tốt lành, những người tuổi Hợi độc thân sẽ có nhiều khả năng bắt đầu một mối quan hệ và trở nên thân thiện hơn với người khác giới. Đối với người đã kết hôn, bạn nên duy trì hôn nhân đúng cách và tránh xa mối quan hệ ngoài hôn nhân. Để đảm bảo tình yêu luôn viên mãn trong năm hãy sử dụng những năng lượng tích cực của các vật phẩm phong thủy có linh vật của bản thân.

Con số may mắn: 2, 5

Màu sắc may mắn: xám, vàng

(Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm)