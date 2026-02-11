11 năm trôi qua nhìn lại vẫn thấy bức ảnh này quá đẹp

Trong hành trình tìm kiếm tri thức, đôi khi những bài học giá trị nhất không nằm trong sách giáo khoa hay những lý thuyết khô khan, mà lại hiện hữu ngay trong cách con người đối đãi với nhau. Có những khoảnh khắc dù đã trôi qua hơn một thập kỷ nhưng mỗi khi nhìn lại, người ta vẫn cảm nhận được hơi ấm của sự tử tế và nhân văn. Một trong số đó là bức ảnh về vị giáo sư đại học vừa bế đứa trẻ đang quấy khóc, vừa điềm tĩnh giảng bài trên bục giảng.

Bức ảnh ghi lại một khung cảnh tại trường Đại học Hebrew ở Jerusalem, Israel vào năm 2015. Nhân vật chính là Giáo sư Sydney Engelberg, một giảng viên kỳ cựu khi đó đã 67 tuổi. Trong giờ học về quản lý tổ chức, một sinh viên nữ vì không tìm được người trông trẻ nên đã buộc phải mang theo con nhỏ đến lớp.

Khi đứa bé bắt đầu quấy khóc và người mẹ trẻ ngượng ngùng định bế con rời khỏi phòng để tránh làm phiền mọi người, GS Sydney Engelberg đã có một hành động "giải cứu" đầy bất ngờ. Thay vì tỏ ra khó chịu, ông đã tự nhiên tiến lại gần, bế đứa trẻ vào lòng và tiếp tục bài giảng của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Bức ảnh được chụp từ năm 2015 nhưng đến hiện tại vẫn gây xúc động (Ảnh: Sarit Fishbaine)

GS Sydney Engelberg không phải là một cái tên xa lạ trong giới học thuật. Ông là người có vốn kinh nghiệm dày dạn với 45 năm giảng dạy tại nhiều quốc gia như Nam Phi, Úc, Mỹ và Anh. Ngoài việc là một giảng viên xuất sắc, ông còn là chuyên gia tư vấn cho nhiều tổ chức lớn như World Bank, UNICEF, IBM hay Microsoft. Tuy nhiên, điều khiến ông trở thành một "ngôi sao" thực sự trong lòng sinh viên chính là quan niệm giáo dục đầy nhân văn.

Với GS Sydney Engelberg, giáo dục không đơn thuần là truyền tải những dữ liệu khô khan mà còn là việc làm gương về các giá trị sống. Ông luôn khuyến khích các sinh viên của mình không bao giờ bỏ học vì nghĩa vụ gia đình. Tại các lớp học của ông, hình ảnh sinh viên mang theo con nhỏ, thậm chí cho con bú ngay trong giờ học, là điều hoàn toàn bình thường và được ông hết lòng ủng hộ. Ông cho rằng việc một người mẹ vừa phải nỗ lực học tập vừa phải chăm sóc con cái là một sự cố gắng đáng trân trọng và giáo viên cần phải là người tiếp thêm động lực cho họ thay vì tạo ra rào cản.

GS Sydney Engelberg luôn khuyến khích các sinh viên của mình không bao giờ bỏ học vì nghĩa vụ gia đình (Ảnh: Yahoo)

Dù bức ảnh đã được chụp từ năm 2015, nhưng đến nay nó vẫn giữ nguyên giá trị truyền cảm hứng mạnh mẽ. Khoảnh khắc GS Sydney Engelberg bế đứa trẻ ngủ ngoan trên tay trong khi đôi tay còn lại vẫn ra hiệu giảng bài đã trở thành biểu tượng cho một nền giáo dục thấu cảm. Bức ảnh sau khi được con gái ông chia sẻ đã lan tỏa khắp toàn cầu, biến một cử chỉ "lẽ dĩ nhiên" của vị giáo sư thành một hiện tượng truyền thông đầy ấm áp.

Tại một quốc gia coi trọng gia đình như Israel, hành động này có thể được chấp nhận dễ dàng hơn, nhưng thông điệp mà nó mang lại lại có sức lan tỏa xuyên biên giới. Nó nhắc nhở chúng ta rằng trong một nền giáo dục thực thụ, sự thấu hiểu đóng vai trò cốt lõi bởi để sinh viên có thể tiếp thu tri thức một cách tốt nhất, họ cần được học tập trong một môi trường mà ở đó những khó khăn cá nhân luôn được cảm thông và hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, người thầy chính là một tấm gương phản chiếu về nhân cách, khi những giá trị mà giáo sư truyền dạy cho sinh viên thông qua hành động bế đứa trẻ vỗ về còn mang ý nghĩa quan trọng hơn gấp nhiều lần so với những bài học lý thuyết khô khan về quản trị. Chính sự tử tế đến từ những điều nhỏ bé và một cử chỉ nhân văn như vậy đã đủ sức thay đổi hoàn toàn cục diện của một buổi học, đồng thời tạo ra những tác động tâm lý tích cực, sâu sắc và kéo dài cho cả một thế hệ sinh viên về sau.

Ngày nay, khi nhìn lại bức ảnh này, chúng ta vẫn thấy rưng rưng vì cái tâm của một người thầy. Thế giới có thể thay đổi, công nghệ giáo dục có thể tiến bộ vượt bậc, nhưng những giá trị về sự sẻ chia và lòng nhân ái sẽ mãi là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng nên một nền giáo dục bền vững.