Hai ngày nay, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng vì một câu chuyện: “Cô lao công 38 năm không về nhà mẹ đẻ, xin tiền xe thì bị con trai từ chối”. Một người mẹ quét rác gần nửa đời người, dốc hết từng đồng cho con trai, đến lúc về già chỉ mong được về quê một chuyến, vậy mà lại bị con đáp trả bằng câu: “Mẹ định ép con đi bán máu à?”.

Câu chuyện này lập tức châm ngòi cho tranh cãi dữ dội. Có người mắng người con là đồ vô ơn, có người lại cho rằng người mẹ “tự làm tự chịu”. Nhưng đằng sau bi kịch gia đình này, liệu mọi chuyện có đơn giản chỉ là đúng sai?

Người phụ nữ làm nghề vệ sinh môi trường ấy, từ khi còn trẻ đến lúc về già đều quét rác trên đường phố Trịnh Châu. Tiền kiếm được, bà lần lượt đưa cho con: đi học, cưới vợ, mua nhà, sinh con… Giờ bà đã ngoài 60, sức khỏe sa sút, ước nguyện “được về quê Tứ Xuyên nhìn lại quê nhà” trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất để bà sống tiếp. Thế nhưng, chỉ một tấm vé xe vài trăm tệ lại trở thành giọt nước tràn ly, phá vỡ mối quan hệ mẹ con.

Khi bà quyết định gọi điện cho con trai, thứ nhận lại là lời từ chối lạnh lùng: “Con nuôi cả nhà bốn miệng ăn còn không xong, lấy đâu ra tiền cho mẹ? Mẹ định ép con đi bán máu à?”.

Cúp máy xong, người phụ nữ ngồi phịch xuống, như thể toàn bộ sinh khí trong người bị rút cạn trong khoảnh khắc ấy. Bà nhớ lại những năm tháng đã qua, nhưng thế nào cũng không hiểu nổi: vì sao quan hệ mẹ con lại đi đến bước này?

Khi câu chuyện được đăng tải lên mạng, dư luận chia thành ba luồng ý kiến chính.

Nhóm thứ nhất cho rằng bà mẹ đã xui xẻo nuôi dạy một đứa con bất hiếu, chỉ biết nhận mà không biết cho. Nhóm thứ hai lại nhận định, một người 38 năm không về thăm bố mẹ mình, bản thân cũng đâu có hiếu thuận, dạy ra đứa con như vậy cũng không lạ. “Bà chỉ dạy con cách đòi hỏi, không dạy nó biết biết ơn. Từ nhỏ muốn gì được nấy, nuôi ra ‘ký sinh trùng’ thì trách ai?”, một người bình luận. Nhóm thứ ba lại nêu ý kiến, có khi người con thật sự không có tiền. Nuôi hai đứa trẻ, gánh nặng nhà cửa, xe cộ, áp lực cuộc sống đè nặng, không phải bất hiếu, mà là thật sự không xoay nổi tiền.

Làm con, cũng đừng nói câu “đợi con có tiền đã”. Cha mẹ không cần núi vàng biển bạc, đôi khi chỉ cần một thái độ, một lời nói ấm áp. Dù thật sự khó khăn, cũng có thể nói tử tế hơn:

“Mẹ ơi, tháng này con eo hẹp, để con dành dụm, tháng sau nhất định đưa mẹ về quê". Câu đó, tốt hơn câu “không có tiền, có máu thì lấy” gấp vạn lần.

Có những lời có thể khó nghe, nhưng vẫn phải nói: Làm cha mẹ, thật sự không nên đặt cả đời mình lên vai con cái. Bạn cho đi tất cả, con chưa chắc biết ơn, thậm chí còn coi là điều hiển nhiên. Cuối cùng bạn uất ức, con thì áp lực, cả hai cùng đau khổ.

Cha mẹ ở thế hệ trước quen với một kiểu yêu thương rất lặng lẽ: nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn cả ước mơ của mình, chỉ mong con đủ đầy hơn mình ngày xưa. Họ tin rằng chỉ cần con “nên người”, mọi hy sinh đều xứng đáng. Nhưng đôi khi, chính sự hy sinh không giới hạn ấy lại vô tình đẩy con cái vào áp lực, và đẩy bản thân mình vào thế yếu.

Cha mẹ cho đi quá nhiều, con cái quen với việc nhận mà không kịp học cách trân trọng. Khi sự cho đi trở thành điều hiển nhiên, lòng biết ơn dần nhạt đi. Đến lúc cha mẹ già yếu, cần con một chút quan tâm, một chút đáp lại, thì cả hai đều lúng túng: cha mẹ tủi thân, con cái mệt mỏi.

Hy sinh cho con là bản năng, nhưng hy sinh đến mức không còn lối lui cho bản thân thì không phải là yêu thương khôn ngoan. Cha mẹ cũng cần sống cho mình một phần, giữ lại sự độc lập về kinh tế, sức khỏe và tinh thần. Khi cha mẹ vững vàng, con cái mới nhẹ gánh. Một gia đình bền vững không phải là nơi một người gồng gánh tất cả, mà là nơi mỗi thế hệ đều biết giữ giới hạn và trách nhiệm của mình.