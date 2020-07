1001 nghi vấn chưa được làm sáng tỏ của dàn Hoa hậu, Á hậu Việt: Người bị tố nói dối chuyện làm đẹp, kẻ lại bị mỉa mai vì danh xưng "rich kid ảo"?

Là người nổi tiếng, bạn sẽ phải đối diện với hàng loạt những áp lực về danh tiếng. Người muốn mình đẹp, kẻ lại muốn mình giàu.

Không chỉ thế, bạn luôn phải nhận sự soi mói của dư luận, mọi phát ngôn hay chia sẻ đều bị xăm soi. Có không ít người mẫu, Hoa hậu từng bị "bóc phốt" vì nói dối trước công chúng.

Hoa hậu Kỳ Duyên và cằm nhọn nhờ "bấm huyệt"?

Đầu năm 2016, Hoa hậu Kỳ Duyên trở thành tâm điểm của dư luận khi xuất hiện trong 1 sự kiện với gương mặt thon gọn và chiếc cằm nhọn bất thường. Những hình ảnh này nhanh chóng khiến dư luận bàn tán xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng có thể Kỳ Duyên đã can thiệp thẩm mỹ để có gương mặt đẹp hơn.

Kỳ Duyên nói cằm nhọn do bấm huyệt

Ngay sau khi có thông tin này trôi nổi trên mạng xã hội, Kỳ Duyên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Người đẹp cho biết cô yêu mọi vẻ đẹp tự nhiên được thừa hưởng từ bố mẹ. Nàng Hậu cũng cho biết những đường nét trên gương mặt cô dần thay đổi là nhờ phương pháp bấm huyệt làm gọn cơ mặt, giảm mỡ ở hàm.

Chia sẻ của Kỳ Duyên khi đó nhận phải những nghi vấn từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng nếu bấm huyệt "thần kỳ" đến vậy thì nhiều người đã không phải phẫu thuật thẩm mỹ.

Trung tâm thẩm mỹ lại công khai các dịch vụ mà Kỳ Duyên sử dụng.

Điều đáng nói, ngay sau khi Kỳ Duyên trả lời thì 1 trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ đã công khai dịch vụ mà Hoa hậu Việt Nam sử dụng. Theo như trong quảng cáo, Kỳ Duyên đã sử dụng các dịch vụ như tiêm cằm, tiêm mũi thậm chí cả môi. Cuối cùng chẳng rõ rốt cuộc ai là người "nói dối" trong câu chuyện này đây.

Hoa hậu Jolie Nguyễn và danh xưng "Rich kid"?

Từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam tại Úc 2015, Jolie Nguyễn luôn được gọi tên là Hoa hậu duy nhất thuộc "Hội con nhà giàu Việt Nam". Người đẹp liên tục xuất hiện tại các sự kiện với những món đồ hiệu sang chảnh và đắt đỏ. Trên trang cá nhân của mình, Jolie hay khoe những chuyến du lịch cực kỳ quý tộc.

Jolie Nguyễn còn từng được nhắc đến trên mục Tài chính của trang Business Insider - một tờ báo điện tử về doanh nghiệp, người nổi tiếng và các tin tức công nghệ Mỹ.

Đầu năm 2019, trên mạng ồn ào thông tin Jolie Nguyễn và Kỳ Duyên đã nghỉ chơi với nhau. Ngay sau đó, một người bạn đã lên mạng tố Jolie Nguyễn tặng hàng fake khiến cư dân mạng hoài nghi liệu từ "rich kid" có còn chính xác.

Trên mạng đồn thổi thông tin Jolie Nguyễn hoàn toàn không phải là rich kid chính hiệu. Một nguồn tin thân cận tiết lộ, gia đình của Jolie Nguyễn ở Úc khá bình thường, kinh tế chỉ ổn định chứ không phải giàu có đến mức là chỗ dựa hậu thuẫn cho nhu cầu tiêu xài toàn những đồ hiệu sang chảnh đắt đỏ của con gái.

Thực hư danh xưng "rich kia" của Jolie Nguyễn vẫn là câu chuyện đầy hoài nghi của cư dân mạng.

Chuyện trình diễn nội y ở quán bar của Huyền My?

Thời điểm Huyền My đăng quang ngôi vị Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đã nhận phải luồng phản ứng gay gắt của dư luận khi những hình ảnh gợi cảm biểu diễn trong quán bar được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng đây chính là những hình ảnh của Huyền My. Cũng ngay sau đó quản lý của á hậu Huyền My là cựu mẫu Hạ Vy đã lên tiếng xác nhận những hình ảnh nhạy cảm đó không phải là của Huyền My. Theo lời chia sẻ của cựu mẫu Hạ Vy thì Huyền My là một cô gái ngoan, vào công ty của Hạ Vy từ khi mới 15 tuổi.

Bản thân Huyền My cũng đã lên tiếng phủ nhận những bức hình đó không phải của mình và không muốn đề cập đến chuyện đó nữa.

Để làm tìm hiểu rõ sự việc, BTC cuộc thi đã gặp gỡ trao đổi với Á hậu Huyền My về các thông tin nghi vấn mặc quần áo phản cảm biểu diễn trong quán bar…

Đại diện BTC cho biết, trước đêm chung kết BTC đã biết việc cô có hoạt động người mẫu nhưng không biết có các bức ảnh Huyền My trình diễn đồ nội y trong quán bar.

Mặc dù câu chuyện này vẫn "bỏ ngỏ" nhưng đến tận bây giờ cư dân mạng vẫn cho rằng có sự liên quan không hề "nhẹ" giữa Huyền My và những tấm hình cũ.