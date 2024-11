Ngày 19/11, QQ đưa tin bộ phim The Wig (tạm dịch: Người đội tóc giả ) do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính gặp khó khăn về phòng vé. Phim ra mắt từ ngày 16/11, doanh thu không cao danh tiếng kém cỏi. Hiện, phim thu về khoảng hơn 3 triệu NDT, tuy nhiên chi phí sản xuất lên tới 100 triệu NDT. Do đó, tác phẩm này có thể khiến nhà sản xuất mất trắng số tiền vốn bỏ ra, thậm chí còn lỗ nặng.

Theo đó, trong ngày đầu ra mắt phim có doanh thu hơn 2 triệu NDT, nhưng đến ngày thứ hai, số tiền bán ra sụt giảm một nửa. Tỷ lệ trả lại vé của The Wig cũng lên tới 10%. Theo thống kê của trang bán vé Maoyan, có khoảng 98.000 người đã xem vì vậy nếu tính cả số người đã đặt vé trước, số lượng người trả lại vé lên tới 10.000 khán giả.

Huỳnh Hiểu Minh không phải cái tên đủ sức thu hút khán giả tới rạp.

Tỷ lệ trả lại vé cao, danh tiếng truyền miệng kém, tỷ lệ lấp ghế trong rạp kém là những biểu hiện dễ thấy nhất chứng minh The Wig của Huỳnh Hiểu Minh không thu hút công chúng. Đồng thời, sự thất bại của bộ phim cũng khiến danh tiếng của nam diễn viên tổn hại nặng nề.

Theo 163 , The Wig bị chê có nội dung nhàm chán, câu chuyện về luật sư thất bại che giấu bí mật trong quá khứ không khiến khán giả cảm thấy tò mò thích thú, nhịp điệu quá chậm chạp. Phim không lọt vào danh sách top 10 phim ăn khách nhất tại rạp. Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ anh đã giảm 15 kg, hy sinh nhan sắc để đóng phim nhưng cũng không khiến công chúng đánh giá cao.

Phim của Huỳnh Hiểu Minh mới chiếu đã bị chê, lép vế trước các đối thủ như Venom 3, Cesium Fallout hay The Young Couple Apartment...

QQ bình luận danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh đang rơi vào khủng hoảng vì lùm xùm đời tư cùng bạn gái Diệp Kha . Diệp Kha ngày càng đánh mất cảm tình của công chúng khi có nhiều phát biểu gây tranh cãi. Việc cô đắc tội nhiều nghệ sĩ không chỉ khiến bản thân xấu đi trong mắt khán giả mà còn đẩy bạn trai Huỳnh Hiểu Minh vào thế khó xử. Bên cạnh việc tên Diệp Kha xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng, Huỳnh Hiểu Minh cũng bị réo tên và bị yêu cầu phải quản lý chặt bạn gái.

Bộ phim Xích nhiệt do Huỳnh Hiểu Minh và Vương Âu đóng chính vốn đã kết thúc hồi tháng 7 với thành tích phát sóng khả quan nhưng hiện tại bị nhắc lại. Trong đó, hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh đóng hồi sinh viên bị đem ra chế giễu. Thực tế, những cảnh quay "cưa sừng làm nghé" này của nam diễn viên không nhiều. Khi phim lên sóng, hình ảnh của anh vẫn được khán giả chấp nhận, không cảm thấy khó chịu. Nhưng giờ đây, khi danh tiếng Huỳnh Hiểu Minh đang bị ảnh hưởng, người xem lại cắt riêng những cảnh quay này ra và đánh giá nam diễn viên diễn quá tệ.

Huỳnh Hiểu Minh chấp nhận làm xấu, giảm 15 kg nhưng phim bị đánh giá có chất lượng kém.

Ồn ào đời tư với bạn gái Diệp Kha khiến danh tiếng của nam diễn viên tổn hại.

Cuối cùng, Diệp Kha tuyên bố rời khỏi mạng xã hội, còn Huỳnh Hiểu Minh phải cúi đầu xin lỗi công chúng vì vướng nhiều ồn ào. Tuy nhiên, khán giả vẫn không vì thế mà đi xem phim của nam diễn viên.

Thậm chí, lùm xùm của Huỳnh Hiểu Minh còn ảnh hưởng tới dự án mới của Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai sắp hợp tác trong dự án truyền hình Người xây thành , nhưng khán giả không muốn Huỳnh Hiểu Minh góp mặt trong phim.