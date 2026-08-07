100 triệu đồng đầu tiên gửi ngân hàng có thể không làm một người giàu lên. Tiền lãi có thể cũng không đủ để làm mức sống thay đổi. Nhưng với nhiều người, đây lại là một cột mốc đáng nhớ, bởi nó đánh dấu một sự thay đổi trong tư duy lẫn cách quản lý tiền bạc. Và đôi khi, đó mới là bước ngoặt quan trọng nhất.

100 triệu gửi ngân hàng khác với 100 triệu nằm trong tài khoản

Nếu để 100 triệu trong tài khoản thanh toán, chúng ta vẫn có thể dễ dàng lấy ra để chi tiêu, từ việc làm một chuyến du lịch, hay lên đời điện thoại, chốt vài đơn hàng online,... So với 100 triệu, những khoản chi đó có thể không quá lớn nếu tách riêng, nhưng gộp chung lại thì là chuyện khác. Không khéo là nhằng cái đã hết 100 triệu mà cũng không nhớ rõ mình đã tiêu vào những gì.

Ngược lại, nếu bạn gửi 100 triệu đó vào ngân hàng, câu chuyện sẽ khác. Lúc này, bạn đang tự đặt ra một ranh giới: Số tiền này không còn phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trước mắt nữa. Đó là một sự thay đổi trong tư duy quản lý dòng tiền, bạn rạch ròi hơn, cương quyết hơn trong việc nhận định đâu là khoản tiền để chi tiêu, đâu là khoản tiền cần phải giữ lại và bảo toàn.

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Nói cách khác, 100 triệu đầu tiên trong tài khoản tiết kiệm chính là thành quả của hàng trăm lần cố gắng không tiêu phung phí. Đó cũng là lý do cột mốc này có giá trị tâm lý lớn hơn con số trên tài khoản.

Ý nghĩa của khoản tiền gửi tiết kiệm chưa bao giờ chỉ là tiền lãi

Nếu chỉ tính toán tiền lãi, 100 triệu gửi ngân hàng rõ ràng không thể tạo ra bước nhảy vọt về tài sản. Nhưng đó không phải giá trị lớn nhất của 1 khoản tiền gửi tiết kiệm.

ĐIều quan trọng hơn là việc bạn bắt đầu có một khoản tiền nhàn rỗi trong nhiều tháng hoặc nhiều năm mà không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Khoản tiền này tạo ra cảm giác tự tin lẫn bình tĩnh.

Ví dụ, khi công việc có biến động hoặc xuất hiện một khoản chi ngoài dự kiến, người có khoản tiền gửi riêng có thêm lựa chọn. Họ có thể cân nhắc, trì hoãn, thay đổi kế hoạch hoặc sử dụng một phần tiền nếu thực sự cần. Trong khi đó, người không có khoản dự phòng thường phải giải quyết vấn đề bằng một khoản vay.

Vì vậy, 100 triệu đầu tiên gửi ngân hàng không chỉ là một khoản tiết kiệm. Nó là sự chắc chắn mà bạn đang chuẩn bị trước cho tương lai của chính mình. Bạn có thêm thời gian để tìm công việc mới nếu chẳng may mất việc. Có thêm thời gian để xử lý một khoản chi lớn. Có thêm thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra một quyết định mà nếu thiếu tiền, bạn có thể buộc phải lựa chọn rất vội.

Thay đổi sau khi đạt được mốc 100 triệu đầu tiên

Khi chưa có khoản tích lũy đủ lớn, chúng ta thường quan tâm nhiều hơn đến việc “tháng này còn bao nhiêu tiền để tiêu”. Nhưng khi đã có 100 triệu gửi tiết kiệm, câu hỏi bắt đầu chuyển thành “làm thế nào để khoản tiền này tiếp tục được bảo toàn và tăng lên?”.

Ảnh minh họa

Từ 100 triệu, những mục tiêu tiếp theo cũng trở nên dễ hình dung hơn. 200 triệu không còn là một con số xa vời, bởi chúng ta đã biết mình cần bao lâu để tạo ra 100 triệu và có thể tiếp tục lặp lại quá trình đó. 300 triệu, 500 triệu hay những mục tiêu lớn hơn cũng bắt đầu được nhìn như những cột mốc có thể đạt được nếu kiến trì.

Tất nhiên, không phải cứ gửi tiết kiệm 100 triệu là mọi vấn đề tài chính lập tức được giải quyết. Mỗi người có mức thu nhập, chi phí sinh hoạt và mục tiêu khác nhau. Có người cần nhiều hơn 100 triệu mới có một khoản dự phòng đủ an toàn, trong khi với người khác, đây đã là một khoản tích lũy đáng kể.

Nhưng xét cho cùng, ý nghĩa của 100 triệu đầu tiên chưa bao giờ nằm hoàn toàn ở con số. Nó nằm ở khoảnh khắc một người có thể nhìn vào khoản tiền được gửi trong ngân hàng và biết rằng: Mình đã kiếm được, đã giữ được và quan trọng nhất, đã đủ kỷ luật để không tiêu nó đi.