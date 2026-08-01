Người dưới 35 tuổi đang đồng loạt cắt 6 khoản chi này: Sau 10 năm biến động, họ nhận ra phần lớn đều không cần thiết

Khi còn trẻ, nhiều người từng tin rằng thu nhập tăng lên đồng nghĩa với việc phải mặc đẹp hơn, ở nhà lớn hơn, tổ chức đám cưới hoành tráng hơn và xuất hiện trong những cuộc gặp gỡ "có giá trị".

Nhưng sau vài năm đi làm, trải qua giai đoạn thu nhập gián đoạn, giá nhà tăng cao, chi phí nuôi con ngày càng lớn và áp lực chăm sóc cha mẹ, quan niệm ấy dần thay đổi.

Bước sang tuổi 35, triết lý tiêu dùng của nhiều người có thể được tóm gọn trong một câu: Không mua thứ không cần, không tiêu tiền để làm hài lòng người khác và không đánh đổi sự an toàn tương lai lấy vài phút hào nhoáng ở hiện tại.

Đây không phải là sự keo kiệt. Đó là lúc một người bắt đầu hiểu rằng giá trị của bản thân không nằm ở logo trên túi xách, diện tích căn nhà hay số tiền đã bỏ ra cho một buổi tiệc.

1. Chi quá nhiều cho đám cưới và những hình thức chỉ tồn tại trong vài ngày

Ảnh cưới, váy cưới, nhẫn, hoa tươi, sân khấu, xe đưa đón và hàng loạt hạng mục trang trí từng được xem là những khoản "không thể thiếu".

Nhiều cặp đôi sẵn sàng chi vài tháng thu nhập chỉ để có một lễ cưới thật đẹp, dù sau đó vẫn phải thuê nhà, trả nợ hoặc bắt đầu cuộc sống chung với tài khoản gần như bằng không.

Thế nhưng, sau vài năm, những cuốn album cưới thường được cất trong tủ. Váy cưới không dùng lại, ảnh phóng lớn dần phai màu, còn nhiều món trang sức cũng ít khi được đeo vì không phù hợp với sinh hoạt hằng ngày.

Ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn tổ chức đám cưới nhỏ, rút gọn nghi lễ, thuê váy thay vì mua, chụp một bộ ảnh đơn giản hoặc dùng chính những khoảnh khắc đời thường làm tư liệu.

Số tiền tiết kiệm được có thể dùng làm quỹ dự phòng, chi phí thuê nhà, mua bảo hiểm sức khỏe hoặc chuẩn bị cho kế hoạch sinh con. Những khoản này có thể không xuất hiện đẹp trên mạng xã hội, nhưng lại có giá trị trong nhiều năm sau đó.

2. Mua quần áo, túi xách để duy trì hình ảnh

Có giai đoạn, một số người sẵn sàng dành cả tháng lương để mua một món đồ hàng hiệu, với suy nghĩ rằng ngoại hình chỉn chu sẽ giúp mình được đánh giá cao hơn.

Nhưng khi tuổi tác và nhu cầu thay đổi, phần lớn tủ quần áo đắt tiền ấy lại ít được sử dụng. Có món không còn vừa, có món lỗi mốt, có món quá cầu kỳ để mặc đi làm hằng ngày.

Sau tuổi 35, nhiều người bắt đầu ưu tiên những bộ đồ đơn giản, dễ phối, chất liệu tốt và phù hợp với công việc. Họ không còn cần mỗi ngày phải xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác.

Một chiếc áo được mặc 50 lần thường có giá trị thực tế cao hơn một món đồ đắt tiền chỉ được sử dụng trong một buổi tiệc.

Tất nhiên, tiết kiệm không đồng nghĩa với việc lợi dụng chính sách đổi trả của cửa hàng, mặc sản phẩm rồi trả lại. Chi tiêu có trách nhiệm không chỉ là giữ tiền cho mình mà còn là tôn trọng người bán và những người mua tiếp theo.

3. Chi tiền để được công nhận trong các mối quan hệ xã giao

Nhiều người từng tham gia những bữa ăn đắt tiền, mua quà vượt khả năng hoặc cố gắng thể hiện mình thành đạt vì sợ bị đánh giá thấp.

Có những mối quan hệ chỉ tồn tại khi một người vẫn còn khả năng chi trả. Khi tài chính khó khăn, những cuộc gọi, lời mời và sự quan tâm cũng thưa dần.

Sau một thời gian, người ta nhận ra rằng các mối quan hệ thực sự hiếm khi được duy trì bằng hóa đơn nhà hàng hay những món quà đắt đỏ.

Việc từ chối một buổi tụ tập không cần thiết có thể giúp tiết kiệm vài trăm nghìn đồng. Nhưng quan trọng hơn, nó giúp mỗi người bảo vệ thời gian, năng lượng và ranh giới tài chính của mình.

Không phải cuộc gặp nào cũng là cơ hội. Không phải người quen nào cũng cần được làm hài lòng.

4. Nuông chiều sở thích nhưng bỏ quên quỹ dự phòng

Chi tiền cho thú cưng, du lịch, công nghệ, đồ sưu tầm hay bất kỳ sở thích cá nhân nào đều không sai. Vấn đề xuất hiện khi một người sẵn sàng chi vài triệu đồng cho sở thích nhưng không có nổi một tháng chi phí sinh hoạt dự phòng.

Một khoản chi mang lại niềm vui vẫn có thể hợp lý, miễn là nó nằm trong ngân sách và không khiến các nghĩa vụ thiết yếu bị bỏ quên.

Nguyên tắc đơn giản là: Trước khi nâng cấp thú cưng, điện thoại hay một thú vui mới, hãy bảo đảm rằng bản thân đã có quỹ khẩn cấp, bảo hiểm cần thiết và không chậm trễ trách nhiệm với gia đình.

Sở thích nên làm cuộc sống tốt hơn, không nên trở thành nguyên nhân khiến một người thường xuyên thiếu tiền cuối tháng.

5. Cải tạo nhà quá mức cần thiết

Khi sửa nhà, nhiều gia đình bị cuốn vào những khái niệm như vật liệu nhập khẩu, thiết bị cao cấp, đá tự nhiên, nội thất đặt riêng hay phong cách đang thịnh hành.

Sau vài năm sử dụng, họ mới nhận ra thứ quan trọng nhất không phải là thương hiệu, mà là chất lượng thi công, tính thuận tiện và chi phí bảo trì.

Một căn bếp đẹp nhưng thiếu chỗ lưu trữ vẫn gây bất tiện. Một phòng khách nhiều đồ trang trí nhưng khó vệ sinh sẽ trở thành gánh nặng. Một thiết bị thông minh đắt tiền nhưng hiếm khi sử dụng cũng chỉ là khoản chi lãng phí.

Mục tiêu của cải tạo nhà không nên là tạo ra một không gian để gây ấn tượng với khách, mà là giúp người sống trong đó cảm thấy dễ chịu mỗi ngày.

6. Mua ngôi nhà quá lớn so với nhu cầu và khả năng tài chính

Nhà lớn thường đi kèm với khoản vay lớn hơn, chi phí nội thất cao hơn, tiền điện nước nhiều hơn và thời gian dọn dẹp dài hơn.

Một gia đình ba hoặc bốn người chưa chắc cần một căn nhà quá rộng nếu phần lớn diện tích chỉ để trống hoặc chứa đồ ít sử dụng.

Trước khi mua nhà, điều cần tính không chỉ là số tiền trả trước, mà còn là tiền lãi, phí quản lý, sửa chữa, nội thất, thời gian di chuyển và mức độ ổn định của thu nhập.

Căn nhà phù hợp không phải căn nhà lớn nhất mà ngân hàng đồng ý cho vay, mà là căn nhà gia đình vẫn có thể trả được ngay cả khi thu nhập giảm trong một khoảng thời gian.

Ở quê hay thành phố cũng vậy, mỗi lựa chọn đều có giá của nó. Không phải ai về quê cũng sống thảnh thơi, cũng như không phải ai mua nhà thành phố cũng là đang "làm việc cho ngân hàng". Điều quan trọng là lựa chọn phải phù hợp với công việc, việc học của con, nhu cầu chăm sóc cha mẹ và khả năng tài chính thực tế.

Sau tuổi 35, tiêu tiền cho chất lượng sống thay vì ánh nhìn của người khác

Khi còn trẻ, nhiều người mua sắm để khám phá bản thân. Đó cũng là một phần bình thường của quá trình trưởng thành.

Nhưng sau tuổi 35, mỗi đồng tiền thường phải cùng lúc gánh nhiều trách nhiệm hơn: chi phí hiện tại, quỹ dự phòng, sức khỏe, con cái, cha mẹ và tương lai nghỉ hưu.

Vì thế, tiêu dùng hợp lý không có nghĩa là ngừng tận hưởng cuộc sống. Đó là việc biết khoản nào đáng chi, khoản nào nên giảm và khoản nào cần từ chối hoàn toàn.

Một món đồ mang lại sự tiện lợi trong nhiều năm đáng giá hơn một món đồ chỉ giúp bạn được chú ý trong vài phút. Một quỹ dự phòng đủ lớn mang lại cảm giác an toàn hơn nhiều so với một chiếc túi được mua bằng tiền trả góp.

Sau cùng, sự trưởng thành về tài chính không nằm ở việc một người kiếm được bao nhiêu, mà ở chỗ họ có còn phải tiêu tiền để chứng minh mình với người khác hay không.