Trong thế giới phim ngôn tình Hàn Quốc, hình tượng tổng tài luôn có một sức hút kỳ lạ: đẹp trai, giàu có, quyền lực trong tay, nhưng lại chỉ mềm lòng trước nữ chính duy nhất. Những người đàn ông này không chỉ là giấc mơ trên màn ảnh, mà còn là nam thần lý tưởng trong trí tưởng tượng của khán giả nữ. Và tất nhiên, yếu tố khiến họ trở nên hoàn hảo chính là gương mặt điển trai, thần thái lạnh lùng mà chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến con tim rung động. Dưới đây là 10 tổng tài phim Hàn hội tụ đầy đủ các yếu tố như thế.

1. Lee Jong Suk

Trong W - Hai Thế Giới, Lee Jong Suk hóa thân thành Kang Chul, một nhân vật hư cấu bước ra từ truyện tranh nhưng sống động đến mức khiến ai cũng tin anh tồn tại thật. Kang Chul hội tụ mọi phẩm chất lý tưởng: nhà vô địch Olympic, thiên tài kinh doanh, chủ sở hữu kênh truyền thông, tài sản hàng nghìn tỷ won. Nhưng điều khán giả nhớ nhất chính là diện mạo hoàn hảo như bước ra từ trang truyện manga của Lee Jong Suk.

Đôi mắt sâu, khuôn mặt trắng mịn không tì vết, khí chất lạnh lùng xen lẫn nét u sầu khiến anh giống hệt một tổng tài ngoài đời thực. Khi rơi vào tình yêu cùng nữ chính Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo), sự lạnh lùng của Kang Chul tan chảy, để lộ trái tim dịu dàng và si mê đến ngộp thở. Không ngoa khi nói đây là vai diễn đỉnh cao giúp Lee Jong Suk trở thành tổng tài đẹp nhất màn ảnh Hàn.

2. Ahn Hyo Seop

Gây bão khắp châu Á với Hẹn Hò Chốn Công Sở, Ahn Hyo Seop đã đóng đinh hình ảnh tổng tài trẻ trung, lạnh lùng nhưng cực dễ đổ. Vai Kang Tae Moo - CEO thiên tài, cực kỳ ghét lãng phí thời gian ban đầu mang đầy đủ phong thái của một tổng tài bá đạo. Thế nhưng chỉ cần gặp Shin Ha Ri (Kim Se Jeong), mọi nguyên tắc thép lập tức sụp đổ.

Ánh mắt ghen nhẹ, cái chau mày khó chịu, hay khoảnh khắc rút thẻ đen chiều bạn gái đều khiến khán giả tan chảy. Ahn Hyo Seop không chỉ đẹp trai chuẩn tổng tài mà còn mang đến khí chất nam thần ngời ngời, biến bộ phim thành cơn sốt toàn cầu.

3. Yoo Yeon Seok

Trong Khi Điện Thoại Đổ Chuông, Yoo Yeon Seok vào vai phát ngôn viên Nhà Xanh Baek Sa Eon - một tổng tài không danh xưng CEO nhưng khí chất thì chạm nóc. Luôn lạnh lùng, nguyên tắc, kiềm nén cảm xúc đến mức khiến người đối diện nghẹt thở, Baek Sa Eon chỉ mềm lòng với duy nhất một người: nữ phiên dịch Hong Hee Joo (Chae Soo Bin).

Những ánh nhìn âm thầm, tình yêu day dứt không thể nói ra khiến khán giả vừa thương vừa mê mẩn. Yoo Yeon Seok với gương mặt góc cạnh, đôi mắt u buồn đã thổi hồn cho nhân vật, khiến tổng tài này trở nên đặc biệt: ít lời, nhiều nội tâm và để lại dư vị khó quên.

4. Lee Jun Ho

Tổng tài Gu Won trong King The Land do Lee Jun Ho thủ vai là mẫu nam thần khiến bao trái tim xao xuyến. Là người thừa kế tập đoàn khách sạn khổng lồ, anh lạnh lùng, khó tính và ghét cay ghét đắng nụ cười giả tạo. Nhưng rồi định mệnh đưa anh gặp Cheon Sa Rang (Yoona) - cô gái luôn nở nụ cười rạng rỡ, từ đó bức tường băng giá bắt đầu tan chảy.

Lee Jun Ho vốn đã nổi tiếng với vẻ ngoài phong độ và thần thái sắc lạnh. Khi hóa thân thành Gu Won, anh vừa giữ được sự uy nghiêm của tổng tài, vừa toát lên nét ngọt ngào, vụng về khi yêu. Chính sự kết hợp này biến Gu Won thành một trong những tổng tài được yêu nhất của phim truyền hình Hàn.

5. Park Seo Joon

Trong Thư Ký Kim Sao Thế?, Park Seo Joon đã tạo nên tượng đài “tổng tài tự luyến” Lee Young Joon. Đẹp trai, giàu có, thông minh nhưng tự tin đến mức hài hước, nhân vật này vừa bá đạo vừa duyên dáng. Park Seo Joon khéo léo biến sự tự luyến thành điểm nhấn duyên, khiến khán giả vừa buồn cười vừa say mê.

Tình yêu của anh với Kim Mi So (Park Min Young) là minh chứng cho một tổng tài không chỉ dựa vào quyền lực, mà còn biết tan chảy vì tình yêu. Dù chỉ đứng top 5, Park Seo Joon vẫn là cái tên không thể thiếu khi nhắc đến tổng tài đẹp trai nhất màn ảnh Hàn.

6. Kang Min Hyuk

Trong Celebrity, Kang Min Hyuk thủ vai Han Jun Kyung - giám đốc trẻ trong giới tài phiệt. Nhân vật này ít đất diễn nhưng chỉ cần một cảnh anh ngồi chờ người giúp việc tháo giày cũng đủ toát lên sự giàu sang và quyền lực.

Khuôn mặt hiền lành nhưng ánh mắt lạnh và phong thái đĩnh đạc giúp Kang Min Hyuk tạo nên một tổng tài ít nói, sang trọng và cuốn hút. Chính sự tiết chế, không phô trương ấy mới làm khán giả mê mẩn, bởi đôi khi, sự im lặng lại mang sức hút lớn nhất.

7. Park Hyung Sik

Ahn Min Hyuk trong Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon chính là “tổng tài lầy lội” nhất danh sách này. Đẹp trai, giàu có nhưng hơi “tăng động” và siêu dính bạn gái, anh là minh chứng cho kiểu tổng tài bá đạo trong tình yêu chứ không phải trong công việc.

Park Hyung Sik khắc họa nhân vật vừa nam tính vừa dễ thương, biến motif tổng tài lạnh lùng thành một phiên bản mới: ngọt ngào, ngốc nghếch nhưng yêu chân thành. Khán giả không chỉ cười mệt với những pha lầy lội làm nên thương hiệu của anh, mà còn ghen tị với sự cưng chiều hết mực dành cho Do Bong Soon.

8. Sung Hoon

Trong Bí Mật Ngọt Ngào, Sung Hoon vào vai Cha Jin Wook - con trai chủ tịch tập đoàn, nổi tiếng ăn chơi, lạnh lùng nhưng lại vướng vào lưới tình từ một đêm định mệnh. Sau nhiều năm gặp lại, anh trở thành tổng giám đốc quyền lực nhưng trái tim vẫn chỉ dành cho nữ chính.

Sung Hoon với vóc dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh khiến hình tượng tổng tài thêm phần hoàn hảo. Anh mang đến một tổng tài vừa truyền thống vừa hiện đại, đôi khi trẻ con, hờn dỗi, nhưng khi cần thì lạnh lùng và bá đạo đúng chuẩn. Sự kết hợp giữa ngoại hình nam thần và cách diễn xuất có lúc tinh nghịch, có lúc đầy khí chất khiến nhân vật Cha Jin Wook vừa gần gũi vừa khó cưỡng. Đây cũng chính là vai diễn giúp Sung Hoon ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả mê dòng phim ngôn tình tổng tài.

9. Hyun Bin

Hyun Bin lần đầu đảm nhận vai nam chính trong My Lovely Sam Soon và nhanh chóng trở thành tổng tài trong mơ của hàng triệu khán giả châu Á. Anh vào vai anh chàng giám đốc giàu có, lạnh lùng, bị mẹ ép cưới, trong lòng vẫn day dứt mối tình đầu. Để đối phó, anh bất ngờ ký hợp đồng tình yêu với cô đầu bếp Kim Sam Soon. Từ những màn đấu khẩu hài hước, cả hai dần nảy sinh tình cảm thật, tạo nên một trong những cặp đôi kinh điển của màn ảnh Hàn.

Nhờ vai diễn này, Hyun Bin không chỉ bước lên hàng sao hạng A mà còn định hình hình tượng tổng tài điển trai, lạnh lùng nhưng ngọt ngào, thương hiệu gắn bó với sự nghiệp của anh.

10. Kim Jae Wook

Kim Jae Wook quả thực đã nâng chuẩn tổng tài ngôn tình lên một tầm cao mới. Không cần những lời thoại màu mè hay hành động phô trương, anh chỉ cần một ánh mắt là đủ khiến khán giả tan chảy trong Bí Mật Nàng Fan Girl. Trong vai Ryan Gold, Kim Jae Wook trở thành nơi trú ngụ an toàn, dịu dàng cho nữ chính. Nét lãng tử xen lẫn trầm tĩnh, ánh mắt như cất giấu một câu chuyện quá khứ đau thương nhưng vẫn sáng lên vì tình yêu, tất cả khiến Ryan Gold trở thành một trong những tổng tài đáng nhớ nhất của dòng phim tình cảm Hàn Quốc trong những năm gần đây.