Nếu như trước đây, style công sở thường bị gắn mác "nghiêm túc, gò bó", thì giờ đây, các fashionista đã nâng cấp nó thành một xu hướng thời trang hiện đại: "Boss Lady Style" - phong cách của những nữ tổng vừa quyền lực, vừa quyến rũ.

Hailey chính là gương mặt điển hình truyền cảm hứng, khi cô liên tục xuất hiện trên đường phố và sự kiện với những set đồ tinh gọn, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính. Từ vest cổ điển đến đầm satin bóng bẩy, mỗi outfit của Hailey đều khẳng định: làm sếp không có nghĩa là khô khan, mà chính là tận dụng thời trang để bộc lộ bản lĩnh. Cùng điểm qua 6 outfit "chất như nước cất" của Hailey để thấy được một "nữ tổng" thời thượng trọn vẹn từ đầu đến chân.

Look 1: Vest kaki + áo lót ren - Gợi cảm trong sự mạnh mẽ

Trên đường phố New York, Hailey diện vest kaki chiết eo với khuy đen duy nhất, phối cùng áo ren đen mỏng manh và quần loe tối màu. Kết hợp cùng giày cao gót hở mũi và clutch đen, outfit này lập tức biến phố thành sàn catwalk. Vest chiết eo mang đến nét cứng cáp quyền lực, trong khi lớp áo ren gợi cảm lại cân bằng sự mềm mại. Đây chính là kiểu mix "nữ tổng gợi cảm" vừa mạnh mẽ vừa nữ tính.

Look 2: Đầm đen trung tính + kính gọng kim loại - Chuẩn CEO trí thức

Hailey thả tóc tự nhiên, diện đầm đen trung dài, khoác thêm blazer đen với cầu vai cứng cáp. Đôi giày cao gót tối giản tạo nên tổng thể thanh lịch, trí thức. Set đồ này thể hiện đúng tinh thần: "Boss Lady không cần phô trương, chỉ cần khí chất". Một outfit có thể diện từ phòng họp đến dạ tiệc mà vẫn sang trọng, cuốn hút.

Look 3: Áo trắng hai lớp + quần jeans cạp cao - Nữ tổng cũng cần nghỉ ngơi

Ngay cả khi "tắt chế độ công việc", Hailey vẫn giữ sự chỉn chu. Cô diện áo trắng ôm giả hai lớp phối cùng quần jeans cạp cao màu đen, tóc búi gọn gàng. Đây là outfit hoàn hảo cho những buổi "casual Friday" hoặc sau giờ làm. Vẫn giữ vẻ tinh tế, nhưng đủ thoải mái để tận hưởng khoảnh khắc đời thường.

Look 4: Áo khoác trench ngắn + quần short - Thời trang công tác

Trong chuyến đi công việc, Hailey chọn trench coat xám dáng ngắn mix cùng shorts, đi kèm dép cao gót quai mảnh. Một lựa chọn táo bạo, trẻ trung nhưng vẫn đậm chất "nữ tổng năng động". Đây là minh chứng rằng Boss Lady không chỉ biết diện vest dài, mà còn biến hóa linh hoạt với street style.

Look 5: Blazer satin + quần loe satin - Lấp lánh tại sự kiện

Khi tham dự sự kiện thời trang, Hailey xuất hiện với blazer satin ánh kim cùng quần loe satin đồng bộ. Kiểu dáng cứng cáp kết hợp chất liệu mềm mại, óng ánh đã tạo nên hiệu ứng quyền lực nhưng vẫn bay bổng. Đây là phiên bản "nữ tổng sân khấu" biến vest thành tuyên ngôn thời trang, khẳng định phong thái không giới hạn.

Look 6: Blazer mini trắng + chân váy ngắn - Khi nữ tổng hóa đáng yêu

Không phải lúc nào "Boss Lady" cũng phải lạnh lùng, cứng nhắc. Hailey phá cách với blazer trắng ôm sát, mix cùng chân váy mini tiệp màu. Tổng thể vừa hiện đại, vừa trẻ trung, có chút ngọt ngào. Đây là gợi ý cho những nàng muốn thử sự mới mẻ: vẫn là "nữ tổng", nhưng là một "nữ tổng dễ thương" biết chơi với phong cách.

6 outfit của Hailey đã chứng minh: "Boss Lady Style" không còn là phong cách xa lạ, mà là lựa chọn hoàn hảo cho những cô gái hiện đại muốn vừa đẹp, vừa bản lĩnh. Từ công sở đến dạo phố, từ họp hành đến sự kiện, chỉ cần nắm vững vài công thức mix đồ đơn giản, bạn hoàn toàn có thể biến mỗi ngày đi làm thành một ngày tỏa sáng.

Bạn thích look nào nhất của Hailey? Và nếu áp dụng, bạn sẽ chọn diện nó ở đâu, văn phòng, buổi gặp gỡ hay một buổi tiệc sang trọng?