Lão hóa không chỉ hiện hữu qua những vết chân chim mà là sự suy yếu có hệ thống từ tế bào, nội tiết đến xương khớp. Theo cuộc khảo sát các chuyên gia hàng đầu từ tạp chí "Phụ nữ Seven" (Nhật Bản), việc tận dụng sức mạnh dinh dưỡng chính là cách đơn giản hơn hiệu quả và bền vững để "đảo ngược" chiếc đồng hồ sinh học.

Dưới đây là top 10 thực phẩm "vàng" được các bác sĩ Nhật khuyên phái đẹp tận dụng để bảo vệ thanh xuân toàn diện:

1. Hàu

Theo bác sĩ da liễu Kawami Kaori, hàu đứng đầu danh sách nhờ hàm lượng kẽm tự nhiên dồi dào. Ở cấp độ tế bào, kẽm là "chất dẫn" thiết yếu cho quá trình phân chia và tái tạo mô. Việc bổ sung hàu giúp điều tiết bã nhờn, phục hồi da sau tổn thương tia uv và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc, gãy móng do lão hóa. Ngoài ra, kẽm còn tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các ổ viêm nhiễm mãn tính - nguồn cơn của sự già nua nội tạng.

2. Trứng

Bác sĩ Yuko Tanaka từ Bệnh viện Tokyo Medical University Hospital khẳng định trứng là nguồn protein hoàn hảo chứa cysteine. Hoạt chất này giúp gan sản sinh glutathione, là chất chống oxy hóa bậc thầy của cơ thể giúp thải độc và làm sáng da. Các axit amin trong trứng hỗ trợ duy trì khối lượng cơ bắp, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ da mặt và bắp tay, đồng thời bảo vệ võng mạc nhờ hàm lượng lutein cao, giữ cho đôi mắt luôn tinh anh.

3. Gan heo

Chuyên gia dinh dưỡng Rieko Mochizuki coi gan heo là "kho báu" chứa vitamin A và sắt. Vitamin A dạng retinol trong gan heo giúp đẩy nhanh tốc độ thay mới tế bào, xóa mờ nếp nhăn và cải thiện tình trạng da xỉn màu. Ở góc độ sức khỏe tổng thể, sắt và selen trong gan heo giúp bổ máu, tăng cường vận chuyển oxy đến các cơ quan, giúp chị em luôn tràn đầy năng lượng, gương mặt hồng hào và giảm thiểu chứng hay quên của tuổi tác.

4. Cà rốt, bí đỏ và các loại rau củ màu cam

Bác sĩ Akiko Matsuda từ Đại học Kyoto cho biết nhóm này giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Khi vào cơ thể, nó tạo thành lớp màng bảo vệ biểu bì và niêm mạc. Không chỉ hỗ trợ làn da sáng khỏe, các loại rau củ này còn bảo vệ hệ thống mạch máu và giảm áp lực oxy hóa cho các cơ quan nội tạng. Vitamin C và E đi kèm giúp tăng cường hàng rào miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi tác động của ô nhiễm môi trường.

5. Trái cây họ cam quýt

Vitamin C trong cam, bưởi là "nguyên liệu" cốt lõi để tổng hợp collagen toàn thân, giúp mạch máu bền dai và da dẻ đàn hồi. Theo chuyên gia Erika Kanemaru, các hợp chất flavonoid trong nhóm quả này còn hỗ trợ hạ cholesterol và giảm stress oxy hóa trên hệ thần kinh. Việc duy trì vitamin C đầy đủ giúp chị em chống lại sự mệt mỏi kéo dài, giữ cho tinh thần luôn minh mẫn và vóc dáng gọn gàng hơn.

6. Quả bơ

Bác sĩ Nishishima Tomoko nhấn mạnh bơ giàu axit béo không bão hòa đơn và vitamin E. Những dưỡng chất này không chỉ cấp ẩm sâu cho da mà còn đóng vai trò như "chất bôi trơn" cho hệ thống xương khớp, giảm thiểu các cơn đau do khô khớp ở tuổi trung niên. Hoạt chất phytosterol trong bơ còn giúp ổn định màng tế bào, chống viêm hệ thống và giữ cho làn da luôn giữ được độ mọng nước tự nhiên.

7. Natto (đậu nành lên men)

Giáo sư Kenji Tazawa khẳng định natto là thực phẩm "vàng" cho nội tiết tố. Isoflavone trong natto mô phỏng estrogen tự nhiên, giúp giảm các triệu chứng tiền mãn kinh và ngăn ngừa loãng xương. Đặc biệt, enzym nattokinase có khả năng làm tan các cục máu đông, làm sạch mạch máu, giúp khí huyết lưu thông tốt hơn, từ đó làn da không chỉ đẹp mà sức khỏe tim mạch cũng được bảo vệ tối ưu.

8. Cà chua

Bác sĩ Yuuki Kiryu nhấn mạnh lycopene trong cà chua là lá chắn bảo vệ dna khỏi sự tấn công của gốc tự do. Hoạt chất này giúp ngăn ngừa sự đứt gãy các sợi collagen do ánh nắng và môi trường. Về mặt sức khỏe chuyển hóa, lycopene hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu và bảo vệ tế bào khỏi nguy cơ đột biến, giúp chị em phòng ngừa các bệnh mãn tính liên quan đến lão hóa sớm.

9. Hạnh nhân

Vitamin E trong hạnh nhân được giáo sư Kenji Tazawa ví như "vệ sĩ" của màng tế bào thần kinh. Ăn hạnh nhân hằng ngày hỗ trợ cải thiện trí nhớ, chống lại sự suy giảm nhận thức do tuổi tác. Ngoài ra, hàm lượng khoáng chất như magie và canxi trong hạt này giúp răng chắc khỏe, làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng. Trong khi đây vốn là tác nhân khiến chị em già đi nhanh chóng.

10. Cá hồi

Đứng cuối nhưng vô cùng quan trọng, cá hồi chứa omega-3 và astaxanthin. Bác sĩ Yuri Furuichi nhấn mạnh đây là bộ đôi kháng viêm mạnh mẽ bậc nhất. Nó không chỉ làm đầy các rãnh nhăn trên da mà còn bảo vệ màng tế bào tim mạch, hỗ trợ giảm tình trạng khô mắt và đau khớp mãn tính. Omega-3 còn giúp cải thiện tâm trạng, giúp phái đẹp luôn giữ được thần thái tươi trẻ và rạng rỡ.

Ngoài ăn uống, nên làm gì để làm chậm lão hoá?

Bên cạnh thực đơn dinh dưỡng, các chuyên gia Nhật Bản khuyến nghị phái đẹp cần thiết lập một lối sống khoa học để bảo vệ thành quả "chống già":

- Ngủ đủ và đúng giờ: Giấc ngủ là thời điểm cơ thể tiết ra hormone sinh trưởng để sửa chữa các tế bào hư tổn. Hãy đảm bảo ngủ trước 23h để gan và hệ nội tiết được phục hồi tối ưu.

- Quản lý căng thẳng: Stress mãn tính tạo ra cortisol, "kẻ thù" phá hủy collagen và làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Các hoạt động như thiền, yoga hoặc đi bộ nhẹ nhàng giúp cân bằng hệ thần kinh.

- Bảo vệ da khỏi ánh nắng và ô nhiễm: Tia UV là tác nhân gây ra 80% dấu hiệu lão hóa sớm. Hãy sử dụng kem chống nắng mỗi ngày ngay cả khi ở trong nhà và làm sạch sâu để loại bỏ bụi mịn gây viêm da.

- Vận động đều đặn: Tập thể dục giúp tăng cường tuần hoàn máu, mang dưỡng chất đến nuôi dưỡng da và xương khớp. Chỉ cần 30 phút vận động mỗi ngày, bạn sẽ thấy cơ thể dẻo dai và thần thái khác biệt rõ rệt.

Nguồn và ảnh: EDH, Sohu, Woman.tvbs