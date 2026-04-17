Theo phân công của ngành Y tế Thành phố, các bệnh viện tuyến trung ương và bộ, ngành đảm nhận tầm soát các bệnh lý trọng điểm như tim mạch, nội tiết, ung bướu, cơ xương khớp, răng hàm mặt, bệnh nghề nghiệp. Các bệnh viện chuyên khoa của Thành phố triển khai tầm soát chuyên khoa theo từng lĩnh vực như sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, ung bướu, tâm thần... Hệ thống bệnh viện đa khoa Thành phố và bệnh viện đa khoa khu vực tập trung khám, phát hiện, quản lý các bệnh mạn tính không lây và các bệnh nội khoa phổ biến.