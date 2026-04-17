TP.HCM khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại 168 xã phường và đặc khu

Như Thuý/VTC News,
Hơn 100 bệnh viện đồng loạt triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM, ngày 17/4.

Tiếp nối đợt khám tầm soát hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân ngày 5/4, TP.HCM bước vào đợt triển khai thứ 2 với quy mô lớn hơn, được tổ chức đồng loạt tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu. Tham gia đợt ra quân lần này là đội ngũ y, bác sĩ đến từ 104 bệnh viện công lập và ngoài công lập, gồm 6 bệnh viện bộ, ngành; 69 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của Thành phố; 26 bệnh viện tư nhân.

Trong đợt tầm soát này, Bệnh viện Nhi Đồng 2 thực hiện khám tầm soát tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng và béo phì ở trẻ em ở 3 điểm: Trung tâm Y tế phường An Phú Đông, Trường Tiểu học Phú Hữu và Trường Mầm non Tân Hưng.

BS CKII Đặng Xuân Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: "Bệnh viện đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên hỗ trợ. Song song đó là sự phối hợp chặt chẽ với trạm y tế phường, chính quyền địa phương và các trường học trên địa bàn để đảm bảo công tác tổ chức diễn ra thuận lợi. Dự kiến đợt này sẽ tầm soát cho hơn 1.000 trẻ".

Tại Trung tâm Y tế phường Sài Gòn, ngay từ sáng sớm rất đông người dân đến đợi được thăm khám.

Theo BS Lê Thị Thanh Trúc, Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Sài Gòn, lần này, Trạm Y tế phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức khám và tầm soát cho người dân. Nội dung tầm soát tập trung vào một số bệnh lý phổ biến và có nguy cơ cao trong cộng đồng như bệnh lý tuyến giáp, tim mạch và đái tháo đường cho người cao tuổi.

Theo phân công của ngành Y tế Thành phố, các bệnh viện tuyến trung ương và bộ, ngành đảm nhận tầm soát các bệnh lý trọng điểm như tim mạch, nội tiết, ung bướu, cơ xương khớp, răng hàm mặt, bệnh nghề nghiệp. Các bệnh viện chuyên khoa của Thành phố triển khai tầm soát chuyên khoa theo từng lĩnh vực như sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, ung bướu, tâm thần... Hệ thống bệnh viện đa khoa Thành phố và bệnh viện đa khoa khu vực tập trung khám, phát hiện, quản lý các bệnh mạn tính không lây và các bệnh nội khoa phổ biến.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đợt khám sức khỏe lần này không chỉ tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ đa chuyên khoa ngay tại nơi cư trú, mà còn hướng trọng tâm đến các nhóm cần được quan tâm nhiều hơn như người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người lao động tự do, người yếu thế và các nhóm nguy cơ cao.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa truyền thông sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục tại cộng đồng.

Sở Y tế đặc biệt chú trọng chuyển đổi số, yêu cầu toàn bộ kết quả khám, tầm soát phải được cập nhật và liên thông vào Hồ sơ sức khỏe điện tử. Sau khi thăm khám, các trạm y tế sẽ tiếp nhận kết quả, phân loại theo nhóm nguy cơ, đồng thời tổ chức theo dõi, mời tái khám hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

04/17/2026 12:15 (GMT +7)
