Làng phim cổ trang Hàn Quốc từ lâu vốn nổi tiếng vì sự đầu tư chỉn chu, từ kịch bản, bối cảnh cho tới phục trang. Đặc biệt, những bộ lễ phục cưới truyền thống trên màn ảnh luôn trở thành điểm nhấn khó phai, khiến khán giả không chỉ dõi theo câu chuyện tình yêu mà còn ngây ngất trước vẻ đẹp của các mỹ nhân trong vai tân nương. Có người bước ra như một tiên tử kiêu sa, có người lại mang nét đoan trang, dịu hiền, và cũng có những cô dâu màn ảnh khiến ai xem cũng chỉ mong một lần cưới luôn làm vợ. Cùng điểm lại 10 tạo hình tân nương diễm lệ nhất phim Hàn, từ Shin Hye Sun, Jang Nara cho đến Han Ga In, Kim Tae Hee…

1. Shin Se Kyung - Rookie Historian Goo Hae Ryung

Shin Se Kyung nhiều lần gây tranh cãi về diễn xuất, nhưng chưa bao giờ nhan sắc của cô bị đánh giá thấp, đặc biệt là trong tạo hình cổ trang. Trong Rookie Historian Goo Hae Ryung, cảnh cô diện lễ phục cưới truyền thống đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của phim. Gương mặt thanh thoát, đôi mắt đượm buồn cùng khí chất trong sáng đã giúp Shin Se Kyung tỏa sáng rực rỡ. Dù hôn lễ trong phim không phải là đoạn cao trào, nhưng hình ảnh tân nương Shin Se Kyung vẫn đủ để khán giả nhớ mãi. Có người còn nhận xét: “Đây chính là mỹ nhân mà nhìn vào chỉ muốn rước ngay về làm vợ.”

2. Jang Nara - The Last Empress

Jang Nara là minh chứng sống cho câu nói “thời gian chỉ là con số”. Trong The Last Empress, khi đã ngoài 37 tuổi, cô vẫn hóa thân thành Hoàng hậu Sunny với vẻ ngoài trẻ trung như thiếu nữ. Cảnh cưới của Jang Nara trong phim vừa ngắn gọn vừa đầy sóng gió, nhưng chỉ một thoáng thôi cũng đủ khiến khán giả ngẩn ngơ. Nhan sắc trong veo, nụ cười ngọt ngào cùng bộ hanbok cưới tinh khôi biến cô thành một trong những tân nương đẹp nhất màn ảnh Hàn. Có lẽ chính sự trẻ trung không tuổi và nét dịu dàng ấy mới khiến Jang Nara “vượt mặt” cả Kim Tae Hee trong danh sách này.

3. Lee Se Young

Lee Se Young từng khiến khán giả rung động với hình ảnh cô dâu trong đủ mọi tạo hình, tử cổ trang đến hiện đại trong Hợp Đồng Hôn Nhân (do đây là phim xuyên không). Khoác lên mình bộ hanbok cưới đỏ rực, nữ diễn viên vừa toát lên vẻ mong manh vừa chất chứa cảm xúc, khiến khoảnh khắc “lên xe hoa” của cô trở thành một trong những tạo hình tân nương ấn tượng nhất màn ảnh Hàn.

4. Kim Tae Hee - Jang Ok Jung, Living by Love

Được mệnh danh là “quốc bảo nhan sắc”, Kim Tae Hee khi khoác lên mình bộ lễ phục cưới trong Jang Ok Jung, Living by Love đã khiến khán giả không thể rời mắt. Gương mặt hoàn hảo với những đường nét cân đối, mái tóc búi cao gọn gàng và bộ hanbok hoàng gia rực rỡ đã nâng tầm vẻ đẹp của cô thêm phần sang trọng. Thế nhưng, nhiều người vẫn cho rằng Kim Tae Hee chưa để lại dấu ấn cảm xúc sâu sắc như Jang Nara hay Han Ga In. Vẻ đẹp của cô thuộc dạng “đỉnh cao thị giác”, sang trọng và kiêu sa, nhưng lại thiếu một chút sự rung động khiến người xem muốn khóc cười cùng nhân vật.

5. Ha Ji Won - Empress Ki

Ha Ji Won - “chị đại” của màn ảnh Hàn mang đến một đám cưới vừa kiêu sa vừa đầy quyền lực trong Empress Ki. Bộ lễ phục cưới cầu kỳ, nặng nề nhưng vẫn không thể che đi khí chất mạnh mẽ của nữ diễn viên. Trong ánh mắt Ha Ji Won, người ta thấy cả sự mềm mại của một cô dâu, lẫn sự kiên cường của một nữ hoàng tương lai. Cảnh cưới này không chỉ đẹp về hình ảnh, mà còn chứa đựng ý nghĩa bước ngoặt của nhân vật, và Ha Ji Won đã thể hiện xuất sắc để khán giả phải trầm trồ ngưỡng mộ.

6. IU

Một trong những khoảnh khắc đám cưới gây ám ảnh nhất màn ảnh Hàn phải kể đến Jang Man Wol của IU trong Hotel Del Luna. Đó không phải là hôn lễ hạnh phúc, mà là “đám cưới báo thù”, khi cô khoác lên mình lễ phục cô dâu chỉ để đối diện với người đàn ông mà cô nghi kỵ. Không son phấn cầu kỳ, đôi môi nứt nẻ, ánh mắt uất hận nhưng kiêu hãnh, IU vẫn khiến khán giả nghẹn ngào vì vẻ đẹp ma mị. Cảnh quay ấy vừa đau đớn vừa bi tráng, biến hình ảnh tân nương của IU trở thành một trong những dấu ấn khó phai nhất trong dòng phim huyền huyễn Hàn Quốc.

7. Shin Hye Sun - Mr. Queen

Trong khi đó, Shin Hye Sun lại để lại dấu ấn bằng một đám cưới “có một không hai” trong Mr. Queen. Dù tình tiết phim hài hước, nhưng khoảnh khắc cô diện bộ hanbok cưới đỏ rực lại toát lên sự sang trọng, quyền quý hiếm có. Thần thái quyết đoán, ánh mắt rực sáng và khí chất lộng lẫy của Shin Hye Sun đã biến cảnh cưới này thành huyền thoại. Nhiều khán giả phải công nhận rằng, chưa có một Hoàng hậu nào vừa “lầy lội” vừa đẹp đến thế trên màn ảnh Hàn.

8. Kim So Hyun - Mặt Nạ Quân Vương

Kim So Hyun - gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên trẻ cũng từng khiến fan xao xuyến trong cảnh cưới ở Mặt Nạ Quân Vương. Diện bộ hanbok cưới lộng lẫy, Kim So Hyun hóa thân thành Ga Eun vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh. Khi sánh vai bên Yoo Seung Ho, cả hai đã trở thành cặp đôi cổ trang “visual nhân đôi” khiến khán giả phải xuýt xoa. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng Kim So Hyun đã chứng minh rằng mình hoàn toàn đủ tầm để trở thành một trong những tân nương đẹp nhất phim Hàn.

9. Han Ga In - Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Han Ga In từng gây nhiều tranh cãi về diễn xuất, nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của cô trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. Khi khoác lên mình bộ lễ phục cưới truyền thống, Han Ga In hiện lên như một Hoàng hậu vừa sang trọng vừa thoát tục. Nước da trắng ngần, đường nét gương mặt tinh tế cùng ánh mắt sâu thẳm đã giúp cô trở thành một biểu tượng tân nương khó quên. Cảnh cưới của Han Ga In được nhiều khán giả nhớ mãi như một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của phim Hàn.

10. Yoon Eun Hye

Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Yoon Eun Hye chắc hẳn gắn liền với vai Shin Chae Kyung trong Goong. Dù đã hơn một thập kỷ trôi qua, nhưng tạo hình Thái tử phi của cô vẫn luôn được xem là một trong những hình ảnh cô dâu - tân nương xuất sắc nhất màn ảnh Hàn. Gương mặt tươi trẻ, ánh mắt trong veo cùng nét hồn nhiên của Yoon Eun Hye đã biến vai diễn này thành “mối tình đầu” của cả một thế hệ khán giả, đồng thời mở ra làn sóng phim thần tượng cổ trang Hàn Quốc.