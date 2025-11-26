10 phút chạy đua cứu mẹ con thai phụ bị vỡ tử cung

Sản phụ mang thai 40 tuần 3 ngày, có sẹo mổ lấy thai cũ do khung chậu hẹp và không khám thai định kỳ. Tối 11/11, sản phụ nhập Khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng đau dữ dội vùng vết mổ cũ, âm đạo ra máu đỏ tươi.

Nhận thấy dấu hiệu nguy cấp, ekip lập tức thiết lập đường truyền, làm xét nghiệm và kích hoạt báo động đỏ với Khoa Sản.

Chưa đầy 2 phút sau, bác sĩ Trần Ngọc Sơn có mặt thăm khám và nhận định nguy cơ vỡ tử cung, yêu cầu chuyển thẳng sản phụ lên phòng mổ. Tại đây, tim thai rời rạc, sản phụ đau quặn và bụng biến dạng. Các bác sĩ khối Ngoại - Khoa Sản - Gây mê hồi sức hội chẩn nhanh và quyết định mổ lấy thai ngay, bỏ qua toàn bộ thủ tục hành chính nhằm ưu tiên cứu sống hai mẹ con.

Mẹ và bé trai sức khỏe ổn định, được các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thăm hỏi, động viên sau ca phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Khi mở ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận tử cung đã vỡ hoàn toàn, đường vỡ dài khoảng 13cm tại vị trí sẹo mổ cũ, lan xuống cổ tử cung. Thành sau tử cung bị lóc tách, khiến toàn bộ phần ngực và bụng thai nhi cùng dây rốn thoát ra ngoài. Bên trong ổ bụng có khoảng 700ml máu đỏ tươi lẫn nước ối, tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Ekip lập tức đưa bé trai nặng 2.900g ra khỏi bụng mẹ trong tình trạng tím tái, trương lực yếu, nhịp tim rời rạc và chuyển sang Khoa Nhi hồi sức tích cực. Sau khoảng 5 phút được hồi sức, bé bắt đầu hồng hào và khóc tốt. Song song đó, các bác sĩ tiếp tục kiểm soát chảy máu, xử trí vết vỡ và bảo tồn tử cung cho sản phụ.

Từ thời điểm tiếp nhận đến khi bé được đưa ra an toàn chỉ khoảng 10 phút. Nhờ sự phối hợp nhanh, chuẩn xác giữa các khoa, sức khỏe của cả hai mẹ con hiện ổn định và hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Huyền Trang, vỡ tử cung là biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, thường xảy ra trên nền sẹo mổ lấy thai cũ. Thai phụ có sẹo mổ cần được khám thai định kỳ đầy đủ và theo dõi chặt chẽ từ tuần thai 36 trở đi để được tư vấn thời điểm và phương pháp sinh an toàn. Bất kỳ dấu hiệu đau kéo dài vùng sẹo mổ, đau ngang trên xương mu hay đau chói khi ấn đều là cảnh báo cần đến bệnh viện ngay để tránh nguy cơ nứt hoặc vỡ tử cung.