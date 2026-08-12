Danh tính Hoa hậu từng sống ở TP. HCM gặp tai nạn giao thông trước mặt con gái nhỏ, nằm viện suốt 2 tháng qua

Sáng 12/8, tờ Isplus đưa tin, Hoa hậu đình đám Hàn Quốc Ham So Won gần đây đã gặp phải 1 vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Vụ va chạm đã khiến cô phải nằm viện điều trị suốt gần 2 tháng qua. Tới nay khi dần khỏe khoắn trở lại, Ham So Won mới có đủ sức lực và tâm trạng đăng bài lên trang cá nhân chia sẻ lại về vụ tai nạn mà cô gặp phải.

Nhớ lại giây phút kinh hoàng ngay sau vụ tai nạn, nàng hậu họ Ham tới giờ vẫn chưa hết bàng hoàng: “Sau vụ va chạm, tôi nằm bẹp xuống nền đất và không tài nào đứng dậy được. Dù cố duỗi chân hay cố cử động thế nào đi chăng nữa thì cơ thể cũng không thể nhúc nhích nổi. Nằm bất động 1 chỗ rồi ngước mặt nhìn lên, tôi đã trông thấy khuôn mặt của con gái mình - Hye Jung (8 tuổi). Lúc đó, con bé vẫn bình an vô sự. Tôi liền nói với con bằng giọng yếu ớt ‘Hye Jung à, con đừng khóc. Mẹ không sao đâu. Lấy điện thoại trong túi xách của mẹ rồi tìm số của bà ngoại và bảo bà đến đây ngay đi con’. Rồi sau đó, Hye Jung đã gọi tới 2 người hàng xóm giúp đỡ tôi. Thật may mắn làm sao. Trước khi được đưa lên xe cứu thương, tôi đã dặn 2 người hàng xóm rằng ‘Nhờ mọi người trông hộ Hye Jung cho đến khi bà ngoại của con bé tới nhé’. Trên xe cấp cứu, tôi vẫn còn chút ý thức để có thể cảm nhận được rằng mình đã bị thương rất nặng, và tình trạng khi ấy thực sự rất nguy hiểm”.

“Hình như tôi đã dần mất đi ý thức lúc ở trên xe cứu thương. Lúc ở trong bệnh viện thì vừa lạnh vừa đau, lúc mê lúc tỉnh. Cứ như vậy, tôi đã nằm viện gần 2 tháng qua rồi”, Ham So Won xác nhận chuyện cô đã được điều trị ở bệnh viện suốt gần 2 tháng sau khi gặp tai nạn giao thông.

Ham So Won gặp tai nạn giao thông, nằm viện suốt gần 2 tháng qua. Ảnh: Naver

Cuối bài đăng, cô trấn an người hâm mộ rằng mình đã được xuất viện: “Xuất viện về nhà rồi, cảm giác thực sự giống như mình vừa trải qua 1 giấc mơ vậy”.

Cách đây gần 2 tháng, tờ TVDaily đưa tin, Ham So Won đã gặp phải 1 vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo nguồn tin, khi đang đỗ xe trên 1 con dốc, nàng hậu nức tiếng bất ngờ gặp sự cố trong quá trình thao tác phanh tay. Kết quả, chiếc xe lao đi và đâm sầm vào 1 cây cột điện. Vụ va chạm mạnh khiến khung xe biến dạng nghiêm trọng, còn Ham So Won thì bị gãy xương chậu.

Ngay sau sự cố ngoài ý muốn, nàng hậu họ Ham đã được đưa đến 1 bệnh viện gần đó để phẫu thuật khẩn cấp. Dù vụ việc không gây nguy hiểm đến tính mạng Ham So Won nhưng cô vẫn phải nằm trong bệnh viện để được các y bác sĩ chăm sóc, chữa trị vết thương trong thời gian dài.

Người thân hiện hóng chờ màn lộ diện khỏe mạnh, hồng hào của Ham So Won sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Nate

Ham So Won sinh năm 1976, từng đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương khi vừa tròn 21 tuổi. Nhờ danh hiệu cao quý đạt được, cô thuận lợi ra mắt làng giải trí. Sau đó, nữ ngôi sao hoạt động với tư cách là diễn viên, tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong đó không thể không nhắc tới hiện tượng điện ảnh Tình Dục Là Chuyện Nhỏ (Sex is Zero) đình đám 1 thời.

Bên cạnh diễn xuất, mỹ nhân họ Ham còn mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực ca hát hồi năm 2003 và gặt hái được thành công nhất định. Ngoài ra, cô cũng chứng minh được sức hút của mình qua nhiều chương trình giải trí nhờ lối nói chuyện thẳng thắn, không kiêng dè. Ngoài quê nhà Hàn Quốc, Ham So Won cũng nhận được nhiều tình cảm yêu mến tại thị trường Trung Quốc thông qua các hoạt động sôi nổi trong làng giải trí. Không chỉ hoạt động ở showbiz, cô còn là doanh nhân khá có tiếng, từng tích cực tham gia nhiều dự án kinh doanh.

Ham So Won xuất thân từ cuộc thi sắc đẹp. Ảnh: Naver

Năm 2017, cựu Hoa hậu Hàn công khai hẹn hò Trần Hoa, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bởi chênh lệch tuổi tác lên đến con số 18. 1 năm sau, cặp đôi chính thức làm đám cưới và đón con gái đầu lòng.

Kể từ đó, Ham So Won - Trần Hoa nhiều lần trở thành “cái gai” trong mắt công chúng sau khi liên tục bị tố phông bạt, làm lố và lừa dối khán giả. Hồi năm 2022, cặp đôi hứng chỉ trích dữ dội vì nói dối về gia thế khi tham gia 1 show truyền hình.

Chưa hết, hồi năm 2023, Ham So Won cùng chồng trẻ còn gây náo loạn truyền thông với màn kịch ly hôn. Khi ấy, cựu Hoa hậu gây sốc khi bất ngờ tuyên bố ly dị ông xã kém 18 tuổi. Thế nhưng, ngay sau khi vừa thông báo “đường ai nấy đi”, Ham So Won - Trần Hoa lại livestream cùng nhau và tương tác thân mật như chưa hề có cuộc chia ly. Phải tới tháng 8/2024, họ mới ly hôn thật.

Ham So Won và Trần Hoa từng có thời gian ngắn thuê nhà ở TP. HCM. Nhưng hiện tại, nàng hậu sinh năm 1976 đã trở về quê nhà Hàn Quốc sinh sống.