Nhan sắc tuổi 20 không tưởng của sao nhí khiến gần 13 triệu khán giả khóc hết nước mắt

Mới đây, nữ diễn viên Kal So Won - diễn viên nhí thủ vai Ye Seung trong bộ phim Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 - đã xuất ngờ xuất hiện trên show truyền hình Malja Show. Sự xuất hiện bất ngờ này đã gây phấn khích khắp trường quay, đặc biệt là bởi sự trưởng thành vượt bậc của Kal So Won kể từ những ngày còn là diễn viên nhí. MC Kim Young Hee cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của Kal So Won, thốt lên rằng cô đã “trưởng thành rất tốt”.

Cầm lấy micro, Kal So Won thân mật tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Kal So Won, trước đây là Ye Seung”. Cô đến tham dự chương trình cùng 1 chàng trai, là "thầy" dạy giải khối Rubik cho cô. Nữ diễn viên cũng tiết lộ rằng hiện tại cô rất ít lo lắng trong cuộc sống, và nói đùa rằng "Việc hầu như không có gì phải lo lắng mới chính là điều khiến tôi lo lắng. Tôi chỉ đang thuận theo dòng chảy của cuộc sống, như nước chảy vậy", khiến cả trường quay bật cười.

Kal So Won bất ngờ xuất hiện trên Malja Show. Ảnh: YouTube

Từ cô bé trong Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7, Kal So Won đã thành mỹ nhân 20 tuổi. Ảnh: YouTube

Kal So Won cũng đã chia sẻ về vai diễn nổi tiếng thời thơ ấu của mình trong phim Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 và liệu việc bị gắn liền với hình tượng Ye Seung có bao giờ khiến cô cảm thấy áp lực hay không. Nữ diễn viên 20 tuổi nói: "Người lớn thường hỏi tôi có cảm thấy áp lực khi bị mắc kẹt trong hình ảnh Ye Seung không . Nhưng dù mọi người nhớ đến tôi với vai Ye Seung hay Kal So Won, tôi vẫn rất biết ơn vì họ nhớ đến tôi. Tôi hạnh phúc chỉ đơn giản vì họ nhớ đến tôi". Câu trả lời của Kal So Won cho thấy một góc nhìn trưởng thành đáng kể về vai diễn đã làm nên tên tuổi của cô từ khi còn nhỏ.

Màn xuất hiện ngắn ngủi của Kal So Won trên truyền hình nhanh chóng gây sốt khắp các trang mạng Hàn Quốc. Cựu sao nhí nhận được "cơn mưa" lời khen cho visual trưởng thành, xinh đẹp và cuốn hút. Kal So Won vẫn giữ được những đường nét trong trẻo như thời bé, đồng thời trưởng thành, lột xác thành một cô gái trẻ xinh đẹp và nổi bật.

Ảnh: YouTube

Cựu sao nhí nhận được "cơn mưa" lời khen cho visual trưởng thành, xinh đẹp và cuốn hút. Ảnh: YouTube

Sinh năm 2006, Gal So Won ra mắt khán giả với vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Take Care of Us, Captain năm 2012. Năm sau đó, cô tạo nên bước đột phá với vai diễn Ye Seung lúc nhỏ trong Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 - siêu phẩm thu hút gần 13 triệu vé ở Hàn Quốc, vai diễn mang lại cho sao nhí này sự công nhận rộng rãi. Nhờ vai diễn này, Kal So Won trở thành người trẻ nhất được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Grand Bell Award.

Ảnh: X

Kal So Won từng cùng Park Shin Hye, Ryu Seung Ryong... tạo nên siêu phẩm phòng vé Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 (2013). Ảnh: X

Năm 2014, cộng đồng mạng dậy sóng khi nữ diễn viên nhí này chính thức đầu quân vào công ty giải trí hàng đầu YG Entertainment, chung nhà với BLACKPINK, BIGBANG, WINNER, BabyMonster... Sau đó, Kal So Won tiếp tục xây dựng sự nghiệp diễn xuất trong khi theo học trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Jeju, nơi cô tập trung vào việc học. Khi trưởng thành, nữ diễn viên trở lại Seoul để tiếp tục hoạt động diễn xuất.

Kal So Won tiếp tục tỏa sáng trong loạt phim Huyền Thoại Biển Xanh, My Daughter, Geum Sa Wol, Glamorous Temptation, The Doctors... Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khả năng diễn xuất ấn tượng từ nhỏ, Kal So Won được người hâm mộ kỳ vọng sẽ sớm trở thành mỹ nhân màn ảnh nổi tiếng trong tương lai.

Ảnh: X

Ảnh: X

Ảnh: X

Cận cảnh nhan sắc xinh đep của Kal So Won khi trưởng thành. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom