Tại sao phim Hàn hay đỉnh thế này chỉ có 12 tập: Cặp chính đẹp đôi tuyệt đối, ơn trời vì sẽ có phần 2

Mùa hè 2025, bộ phim truyền hình của đài tvN Ngự Trù Của Bạo Chúa đã trở thành tâm điểm, được đánh giá là một trong những bộ phim xuất sắc nhất năm. Với sự tham gia của diễn viên Yoona, Lee Chae Min - tác phẩm đã tạo nên một cơn sốt không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan rộng toàn cầu.

Ngự Trù Của Bạo Chúa được yêu thích nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nhiều yếu tố. Phim sở hữu kịch bản độc đáo: Câu chuyện xuyên không của một đầu bếp 3 sao Michelin hiện đại về thời Joseon, gặp gỡ bạo chúa Lee Heon (Lee Chae Min). Phim thành công khi tối đa hóa yếu tố ẩm thực và lãng mạn, mang đến một chuyện tình vừa ngọt ngào vừa kịch tính, xen kẽ là những món ăn kích thích vị giác. Bên cạnh đó, màn diễn xuất thuyết phục của Yoona và Lee Chae Min đã hoàn toàn chinh phục cả những fan nguyên tác.

Thành công của bộ phim đã kéo theo sự quan tâm trở lại mạnh mẽ đối với nguyên tác Surviving as Yeonsan-gun's Chef của tác giả Park Kook Jae. Tác phẩm này đã tạo nên một dấu ấn thành công lớn, khi được chuyển thể và phát triển rực rỡ dưới nhiều hình thức như tiểu thuyết, phim truyền hình và webtoon (ra mắt tháng 9), hình thành một hệ sinh thái nội dung giải trí cực kỳ phong phú.

Tác giả Park Kook Jae bày tỏ lòng biết ơn: "Nghe nói đây là miniseries thành công nhất năm nay. Tôi vô cùng biết ơn, việc tập trung làm nổi bật yếu tố lãng mạn trong phim thực sự là một quyết định sáng suốt, nhờ đó bộ phim mới đạt được thành công vang dội".

Trước sự yêu cầu mãnh liệt từ khán giả, việc sản xuất Mùa 2 cho Ngự Trù Của Bạo Chúa là hoàn toàn có cơ sở. Tác giả Park Kook Jae đã xác nhận rằng nguyên tác Mùa 2 sẽ là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời của phim truyền hình Mùa 2.

Khi được hỏi về kế hoạch Mùa 2, tác giả Park Kook Jae khẳng định: "Về Mùa 2, tôi còn rất nhiều chuyện để kể". Tiến độ kịch bản đang được gấp rút hoàn thiện. Khung kịch bản, bao gồm cả cấu trúc mở đầu, phát triển, cao trào và kết thúc, đã được định hình ở mức độ nhất định. Tác giả gợi ý rằng nội dung mở rộng từ Ngoại truyện có thể là điểm khởi đầu cho Mùa 2 của phim truyền hình, giải đáp những thắc mắc như "Bạo chúa đã đến thời hiện đại bằng cách nào?".

Mục tiêu lớn nhất hiện nay của đơn vị sản xuất là đồng thời ra mắt mùa 2 trên cả ba nền tảng: Tiểu thuyết, phim truyền hình và webtoon. Tác giả Park Kook Jae cho biết: "Hiện tại, kế hoạch là đồng loạt ra mắt Mùa 2 của nguyên tác, phim truyền hình và webtoon".

Ngoài mùa 2, tác giả Park Kook Jae cũng đang ấp ủ dự định mở rộng thế giới quan của tác phẩm, cho thấy khả năng phát triển các tác phẩm spin-off (ngoại truyện tập trung vào nhân vật phụ) là rất cao, tiếp tục khai thác câu chuyện về các nhân vật phụ thú vị trong nguyên tác.

Tác giả nhắn nhủ: "Điều tôi đền đáp là mang lại niềm vui cho những người đã quan tâm đến tôi bằng những tác phẩm thú vị. Tôi hy vọng mọi người cũng sẽ thưởng thức nguyên tác, vì nó mang lại một cảm giác khác so với bộ phim, và chứa đựng những nội dung có thể lý giải cho mùa 2".

Bộ phim truyền hình Ngự Trù Của Bạo Chúa, với sự tham gia của YoonA và Lee Chae Min, đã kết thúc với thành tích rực rỡ khi đạt mức rating 17,1% (theo Nielsen Korea) trong tập cuối (tập 12) - mức cao nhất kể từ khi phim lên sóng. Thành tích này giúp tác phẩm lọt vào Top 10 phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử đài tvN. Đối với nữ chính YoonA, đây là một cột mốc quan trọng khi phim không chỉ là bộ phim truyền hình thứ ba liên tiếp của cô đạt rating trên 10%, mà còn ghi nhận mức rating cao nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô cho đến thời điểm hiện tại. Trong khi đó, truyền thông cũng đánh giá Lee Chae Min là gương mặt có sự thăng tiến khá nhanh trong sự nghiệp.