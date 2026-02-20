Ngày 20/2, Sina đưa tin bộ phim cổ trang Tướng Môn Độc Hậu chính thức tuyên bố hai diễn viên sẽ đảm nhận vai chính là Vương Hạc Đệ trong vai tiểu Hầu gia Tạ Cảnh Hành và Mạnh Tử Nghĩa đóng nữ chính Thẩm Diệu. Tuy nhiên, khán giả lại không hài lòng với dàn ngôi sao này.

Cụ thể, trong nguyên tác Tạ Cảnh Hành được miêu tả có vẻ đẹp thoát tục "không giống người phàm", gương mặt tựa hồ ly luôn mang theo ý cười đào hoa trêu chọc người khác. Tuy nhiên, Vương Hạc Đệ lại có vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ phấn chấn, ngoài ra biểu cảm trên poster của anh tỏ ra nguy hiểm bí ẩn hoàn toàn không có sự tương đồng với nhân vật trong nguyên tác.

Nam chính Tạ Cảnh Hành do Vương Hạc Đệ đóng bị chê già

Nhiều người cho rằng nguyên tác truyện là thiếu niên trẻ tuổi, nhưng Vương Hạc Đệ mặc đồ tím giống thái giám Đông Xưởng

Về phía nữ chính, Thẩm Diệu sống lại khi mới 14 tuổi, Mạnh Tử Nghĩa không chỉ có gương mặt già trước tuổi mà còn mang nét sắc sảo và khô gầy do giảm cân quá mức. Dù nữ diễn viên được mệnh danh là Hoa khôi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhưng không phải vẻ đẹp thiếu nữ như nguyên tác.

Cả hai diễn viên chính đều bị chê già hơn nhân vật trong tiểu thuyết. Trong khi đó, Tướng Môn Độc Hậu của Thiên Sơn Trà Khách vốn sở hữu lượng người yêu thích hùng hậu, Tạ Cảnh Hành luôn đứng Top 1 trong bảng xếp hạng nam chính của tiểu thuyết ngôn tình, Thẩm Diệu cũng rất được yêu mến. Chính vì vậy, việc Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa nhận dự án này khiến hàng triệu khán giả "tức không thở nổi", thậm chí họ còn mong phiên bản chuyển thể thất bại thảm hại để các nhà sản xuất không tùy tiện chọn diễn viên sai lệch với nguyên tác.

Nữ chính Thẩm Diệu mới 14 tuổi, nhưng Mạnh Tử Nghĩa vốn có vẻ đẹp sắc sảo, già hơn tuổi thật

Mặt khác, Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa đều bị chê diễn xuất có nhiều khuyết điểm. Vương Hạc Đệ biểu cảm khoa trương, ngũ quan bay tán loạn, giọng thoại khó nghe và mang đặc trưng vùng miền luôn là điểm yếu khiến khán giả chỉ trích. Trong khi đó, Mạnh Tử Nghĩa bị chê đôi mắt to vô hồn, diễn xuất nhạt không dám làm xấu để hóa thân vào nhân vật.

Trên các trang mạng xã hội, việc đoàn phim Tướng Môn Độc Hậu công khai dàn diễn viên đem lại lượng tương tác cực khủng lên tới hàng chục triệu lượt xem, nhưng trong đó đa phần là ý kiến chê bai.

"Đầu năm nay, chuyện cười đều rơi vào nhà Vương Hạc Đệ", "Xem nguyên tác rồi không hình dung ra được Thẩm Diệu, tưởng tượng trong nguyên tác khí chất khác hẳn", "Trộm vía hai anh chị đều diễn dở, đơ như nhau", "Chán hẳn luôn, từng cân nhắc bao nhiêu người cuối cùng chọn hai ngôi sao chẳng liên quan đến nguyên tác", "Bộ này sẽ flop thôi", "Vương Hạc Đệ diễn chán thôi rồi", "Nói thật Vương Hạc Đệ nên đi đóng hài đi chứ đừng đóng ngôn tình giọng cậu chua vậy phá hư bao nhiêu phim rồi", "Cú sốc mùng 4 Tết, Tạ Cảnh Hành với Thẩm Diệu của tôi sao lại thành ra thế này", khán giả thất vọng vì Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa được lựa chọn đóng phim Tướng Môn Độc Hậu.

Khán giả thất vọng khi nhà sản xuất lựa chọn diễn viên quá khác nguyên tác

Vương Hạc Đệ còn bị chê diễn dở, thoại kém

Tướng Môn Độc Hậu xoay quanh tiểu thư nhà tướng Thẩm Diệu yêu say đắm và gả cho Định vương, ai ngờ hắn chỉ lợi dụng gia thế và binh quyền nhà nàng rồi vứt bỏ khiến cả Thẩm gia thương vong. Sau đó Thẩm Diệu trọng sinh về năm 14 tuổi, từng bước trả thù và tiếp nối duyên phận với thế tử hầu gia Tạ Cảnh Hành.