10 phim cổ trang Hàn Quốc hay nhất thập kỷ (P.1): Từ “flop” thành “huyền thoại” - bạn đã bỏ lỡ bao nhiêu kiệt tác rồi?

Phim cổ trang Hàn Quốc đã trở thành biểu tượng của làn sóng Hallyu, chinh phục khán giả toàn cầu bằng những câu chuyện sâu sắc, bối cảnh lịch sử sống động, và diễn xuất đỉnh cao. Trong thập kỷ 2015 – 2025, thể loại này không chỉ giữ vững sức hút mà còn đổi mới với những tác phẩm kết hợp lãng mạn, chính trị, hành động, và thậm chí cả kinh dị.

Đây là top 5 đầu tiên trong số 10 phim cổ trang Hàn Quốc đáng xem nhất thập kỷ qua mà khán giả không nên bỏ lỡ:

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo - Người Tình Ánh Trăng (2016)

Chuyển thể từ tiểu thuyết Trung Quốc Bộ Bộ Kinh Tâm, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo đưa khán giả về triều đại Goryeo năm 941. Go Ha Jin, một cô gái hiện đại, xuyên không và trở thành Hae Soo, rơi vào vòng xoáy tình cảm với các hoàng tử tranh giành ngai vàng, đặc biệt là Vương Tử Thứ Tám Wang Wook và Tứ Hoàng Tử Wang So. Bộ phim là một bức tranh tình yêu đau đớn, nơi tình cảm cá nhân bị nghiền nát bởi quyền lực và định mệnh. Diễn xuất của IU và Lee Joon Gi, kết hợp với dàn diễn viên trẻ như Kang Ha Neul và Baek Hyun, tạo nên một tác phẩm vừa lãng mạn vừa bi kịch. Dù rating tại Hàn Quốc không quá cao, Moon Lovers lại là hiện tượng toàn cầu trên Viki, được yêu mến vì cốt truyện lôi cuốn và nhạc phim ám ảnh.

Love In The Moonlight - Mây Họa Ánh Trăng (2016)

Love In The Moonlight đưa khán giả về Joseon thế kỷ 19, nơi Thái Tử Lee Yul, một hoàng tử thông minh nhưng cô đơn, gặp Hong Ra On, một cô gái cải nam trang làm thái giám. Bộ phim là một khúc ca tuổi trẻ, pha trộn lãng mạn ngọt ngào với âm mưu chính trị. Park Bo Gum và Kim Yoo Jung tạo nên một cặp đôi hoàn hảo, khiến khán giả mê mẩn với chemistry tự nhiên. Phát sóng trên KBS2, bộ phim đạt rating cao và trở thành hiện tượng trên Viki nhờ phong cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc. Trang phục rực rỡ và nhạc phim như My Person đã góp phần biến phim thành biểu tượng của thể loại cổ trang lãng mạn.

Mr. Sunshine - Quý Ngài Ánh Dương (2018)

Lấy bối cảnh cuối thế kỷ 19, khi Joseon đứng trước lằn ranh bị Nhật Bản xâm chiếm, Mr. Sunshine kể câu chuyện về Eugene Choi, một người Hàn sinh ra trong tầng lớp nô lệ, trở thành sĩ quan Mỹ và quay về quê hương. Tại đây, anh gặp và yêu Go Ae Shin, một nữ chiến binh bí mật của Nghĩa quân.

Bộ phim là một bản anh hùng ca bi tráng, khắc họa sự đấu tranh giành độc lập và những hy sinh của một thế hệ. Với sự tham gia của Lee Byung Hun và Kim Tae Ri, Mr. Sunshine nổi bật nhờ hình ảnh tuyệt mỹ, từ những con phố Hanseong cổ kính đến các trận chiến khốc liệt. Bộ phim không chỉ đạt rating cao trên tvN mà còn trở thành hiện tượng trên Netflix, được khen ngợi vì sự chân thực lịch sử và cách xây dựng nhân vật đầy chiều sâu. Tình yêu giữa Eugene và Ae Shin, đan xen giữa lý tưởng và định mệnh, đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa.

The Crowned Clown - Quân Vương Giả Mạo (2019)

Lấy cảm hứng từ bộ phim Masquerade, The Crowned Clown kể về Vua Lee Hun đổi chỗ với Ha Seon, một anh hề có gương mặt giống hệt, để thoát khỏi âm mưu ám sát.

Bộ phim là một cuộc đấu trí nghẹt thở, nơi Ha Seon phải đối mặt với kẻ thù và cả trái tim của chính mình. Yeo Jin Goo tỏa sáng với vai diễn kép, mang đến sự tương phản giữa vị vua tàn nhẫn và người hề nhân hậu. Phát sóng trên tvN, The Crowned Clown được khen ngợi vì kịch bản chặt chẽ và hình ảnh đậm chất điện ảnh. Bộ phim là minh chứng cho sức hút của thể loại cổ trang chính trị, nơi quyền lực luôn đi đôi với bi kịch.

Rookie Historian Goo Hae Ryung - Nhà Sử Học Tân Binh Goo Hae Ryung (2019)

Lấy bối cảnh Joseon thế kỷ 19, Rookie Historian Goo Hae Ryung kể về Goo Hae Ryung, một phụ nữ mạnh mẽ phá bỏ định kiến để trở thành nữ sử gia đầu tiên. Cô gặp và yêu Hoàng Tử Yi Rim, một nhà văn bí mật sống ẩn dật trong cung. Bộ phim là lời ca ngợi tự do và bình đẳng giới, được đan xen với những khoảnh khắc lãng mạn và hài hước. Shin Se Kyung và Cha Eun Woo mang đến sự tươi mới, khiến bộ phim trở thành một làn gió lạ trong dòng phim cổ trang. Phát hành trên MBC và Netflix, Rookie Historian được yêu thích nhờ thông điệp tiến bộ và hình ảnh rực rỡ. Bộ phim là cầu nối hoàn hảo giữa lịch sử và tinh thần hiện đại.