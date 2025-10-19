10 phim 18+ cực đáng sợ hot nhất Netflix toàn cầu: Ai nhát gan đừng xem vào Halloween!

1. The Chestnut Man

Sát Nhân Hạt Dẻ (The Chestnut Man) là một bộ phim 18+ kinh dị Đan Mạch trên Netflix mà bạn nhất định nên xem. Series trinh thám về kẻ giết người hàng loạt này có tổng cộng 6 tập, mỗi tập dài khoảng 50 phút, giúp khán giả dễ dàng theo dõi mà không cảm thấy quá tải. Ngay từ khi ra mắt, The Chestnut Man đã khiến người dùng Netflix "phát cuồng" và được ca ngợi là "xuất sắc" và "rùng rợn". Đây là bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đan Mạch Søren Sveistrup, tác phẩm đã được dịch ra 28 ngôn ngữ và phát hành tại 50 quốc gia.

Bối cảnh phim diễn ra tại một vùng ngoại ô yên bình của Copenhagen. Câu chuyện mở đầu vào một buổi sáng tháng Mười đầy gió, khi cảnh sát phát hiện một vụ án kinh hoàng: một phụ nữ trẻ bị sát hại dã man tại một sân chơi, một bàn tay của cô ấy đã biến mất, và bên cạnh là một hình nộm nhỏ làm từ hạt dẻ. Nữ thám tử trẻ đầy tham vọng Naia Thulin được giao nhiệm vụ điều tra vụ án, cùng với người đồng nghiệp mới, Mark Hess. Họ sớm phát hiện ra một manh mối bí ẩn trên hình nộm hạt dẻ, bằng chứng liên kết vụ việc với con gái của chính trị gia Rosa Hartung – cô gái đã mất tích một năm trước và được cho là đã chết.

Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho The Chestnut Man, mô tả bộ phim là "một bộ phim kinh dị hấp dẫn và rùng rợn" với những tình tiết bất ngờ. Họ khẳng định đây là tác phẩm "đầy bất ngờ và thỏa mãn của Netflix, chắc chắn sẽ không bị bỏ qua." Thậm chí, một số người còn nhấn mạnh: "Nếu bạn muốn một bộ phim bí ẩn, u ám, chậm rãi, với những tình tiết bất ngờ và những nhân vật thú vị - thì không cần tìm đâu xa nữa. Sát Nhân Hạt Dẻ chính là lựa chọn hoàn hảo!"

2. Strangers From Hell

Strangers From Hell là tác phẩm truyền hình dán nhãn phim 18+ của đài OCN (Hàn Quốc), ra mắt năm 2019, được chuyển thể từ bộ truyện tranh mạng (webtoon) cùng tên. Phim xoay quanh chàng trai trẻ Yoon Jong Woo (do Im Si Wan thủ vai) từ quê lên Seoul lập nghiệp. Để tiết kiệm chi phí, anh quyết định thuê trọ tại một khu chung cư xuống cấp. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu trở nên bất thường khi Jong Woo thường xuyên chạm mặt những người hàng xóm bí ẩn, kỳ lạ và đầy che giấu. Khu trọ này nhanh chóng bị bao trùm bởi các vụ án mạng kinh hoàng.

Đứng sau mọi bí ẩn tại đây không ai khác chính là nha sĩ Seo Moon Jo (do Lee Dong Wook thủ vai). Khác với hình tượng tốt bụng, vui tính từng quen thuộc trong các phim trước như Goblin, Lee Dong Wook đã hóa thân thành một con người khó lường, giỏi giang, điển trai nhưng sẵn sàng làm chuyện ác không gớm tay, che giấu bản chất thật dưới một vỏ bọc hoàn hảo.

Bộ phim thành công truyền tải cảm giác sợ hãi và ngột ngạt nhờ bối cảnh châu Á chật chội của khu chung cư. Toàn bộ phim được phủ một tông màu ảm đạm, với các góc quay hẹp tạo cảm giác bức bối. Strangers From Hell còn gây ấn tượng mạnh vì tạo hình và diễn xuất của dàn nhân vật rất sát với bản truyện tranh, cùng với việc biểu hiện cái ác dưới nhiều khuôn dạng và trạng thái khác nhau. Đây chính là yếu tố giữ chân người xem đến những giây cuối cùng để theo dõi liệu Jong Woo có thể khám phá được bí mật kinh khủng của nha sĩ và khu trọ hay không.

3. Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Đây là bộ phim dành cho những ai yêu thích thể loại tâm lý giật gân, chuyển thể từ tội ác có thật và muốn khám phá mặt tối, phức tạp của bản chất con người. Monster: The Jeffrey Dahmer Story là series nói tiếng Anh có lượt xem cao thứ ba toàn cầu trong lịch sử Netflix. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Jeffrey Dahmer, kẻ sát nhân hàng loạt đã tàn sát 17 nam giới từ năm 1978 đến 1991, với các tội danh liên quan đến hiếp dâm, giết người, chặt xác, ái tử thi và ăn thịt người. Dahmer bị kết án 16 bản án tù chung thân năm 1992 và bị bạn tù sát hại năm 1994.

Bộ phim sử dụng lối kể chuyện phi tuyến tính, đan xen giữa các mốc thời gian, khắc họa cuộc đời của Jeffrey Dahmer (do Evan Peters thủ vai) từ thời thơ ấu bất hạnh đến khi trưởng thành. Dahmer lớn lên trong gia đình thiếu tình yêu thương, bố mẹ ly hôn khi anh 17 tuổi, và anh bị bạn bè xa lánh. Từ nhỏ, Dahmer đã bộc lộ sự hứng thú với việc giải phẫu động vật. Sự cô lập và bất hạnh đã dẫn đến tội ác. Dahmer gây ra vụ án mạng đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Sau đó, anh tiếp tục giết người tại nhà bà nội và khách sạn, trước khi chuyển đến căn hộ riêng (số 213) và sát hại 12 nạn nhân khác.

Evan Peters là điểm sáng lớn nhất của tác phẩm, được khen ngợi xứng đáng nhận giải thưởng điện ảnh. Nam diễn viên đã lột tả thành công chân dung tên sát nhân biến thái: điềm tĩnh, thản nhiên đến rợn người, không hề có sự điên loạn rõ rệt, đặc biệt qua ánh mắt. Mặc dù bộ phim 18+ này nhận được sự quan tâm lớn và lời khen ngợi cho diễn xuất của Evan Peters, một bộ phận khán giả vẫn chỉ trích vì cho rằng tác phẩm quá u ám và khơi gợi nỗi đau của gia đình các nạn nhân.

4. The Midnight Club

Series kinh dị The Midnight Club của Netflix là tác phẩm mới nhất đến từ Mike Flanagan, nhà sản xuất đứng sau hai siêu phẩm nổi tiếng Chuyện Ma Ám Ở Căn Nhà Trên Đồi (The Haunting of Hill House) và Thánh Lễ Nửa Đêm (Midnight Mass).

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 1994 của Christopher Pike. Bối cảnh diễn ra tại một viện điều dưỡng dành cho các thanh niên mắc bệnh nan y. Tại đây, tám bệnh nhân tụ họp mỗi đêm để kể cho nhau nghe những câu chuyện rùng rợn. Họ còn lập lời hẹn: bất kỳ ai qua đời trước sẽ tìm cách gửi thông điệp từ thế giới bên kia cho những người còn sống. Nhưng rồi, lời hẹn đó nhanh chóng đẩy mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát và trở nên kinh hoàng.

5. Hellbound

Series kinh dị giả tưởng Hellbound kể về một thế giới bị nhấn chìm trong hỗn loạn khi những "thiên sứ" bí ẩn bất ngờ xuất hiện để tuyên bố thời khắc con người sẽ chết và bị kéo xuống địa ngục. Đúng thời điểm đã định, giữa ban ngày tại trung tâm Seoul, ba sinh vật khổng lồ - được gọi là sứ giả địa ngục - sẽ xuất hiện và thực hiện “nghi thức trừng phạt,” thiêu rụi linh hồn người bị phán xét ngay trước mắt đám đông.

Ở phần 2, sau khi trở lại từ địa ngục, Chủ tịch Jung Jin Soo sống trong trạng thái bất an và cuối cùng bị chính bóng tối nuốt chửng, trở thành "sứ giả địa ngục" mới và rơi vào địa ngục vĩnh viễn. Trong khi đó, Park Jung Ja - dù từng bị trừng phạt - vẫn giữ được lý trí nhờ bản năng làm mẹ. Dù điều kiện bị trừng phạt không được tiết lộ rõ, bộ phim gợi mở rằng phán xét xảy ra ngẫu nhiên, và người càng ít tội lỗi thì càng sớm được hồi sinh (như trường hợp đứa bé sơ sinh). Mỗi người đều phải trải qua sự phán xét và tái sinh.

Hellbound phần 1, phát hành năm 2021, nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ được cầm trịch bởi Yeon Sang Ho, đạo diễn của siêu phẩm Train to Busan. Bộ phim 18+ khéo léo đan xen bầu không khí đen tối và ám ảnh của thể loại phản địa đàng. Với kịch bản chặt chẽ và dàn diễn viên kỳ cựu, Hellbound đã đưa người xem vào hành trình khám phá sâu sắc về các câu hỏi về đạo đức, số phận và bi kịch của một thế giới bị thống trị bởi tôn giáo và thần quyền.

6. Incantation

Bộ phim kinh dị Chú Nguyền (Incantation) đã đạt được thành công thương mại lớn, trở thành phim kinh dị gốc có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử Đài Loan (170 triệu Đài tệ). Sau khi phát hành trên Netflix, phim tiếp tục đạt vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng phim thế giới và dẫn đầu tại Châu Á.

Cốt truyện xoay quanh Lý Nhược Nam. Sáu năm trước, cô cùng người yêu và một người bạn đã lập nhóm "Biệt đội săn ma" để quay phim tài liệu. Trong quá trình đó, họ vi phạm điều cấm kỵ khi xâm nhập và chọc giận linh hồn ma quỷ tại một lễ cúng bái. Sự việc khiến hai người bạn tử vong, còn Lý Nhược Nam bị mắc bệnh tâm thần. Sau khi khỏi bệnh, lời nguyền lại nhắm vào con gái cô là Đóa Đóa. Để cứu con, Nhược Nam liều mạng trở lại vùng đất cấm để tìm ra bí mật lời nguyền.

Bộ phim 18+ được lấy cảm hứng từ "Thảm sát quan hệ con người ở Đài Loan" năm 2005 tại Cao Hùng, nơi một gia đình 6 người bị rối loạn, tự hành hạ nhau và cuối cùng khiến một người con gái tử vong. Điểm mạnh lớn nhất của Chú Nguyền là việc xây dựng nỗi sợ mơ hồ thông qua các yếu tố tương tác. Đạo diễn sử dụng một câu thần chú đơn giản và cử chỉ kỳ quặc làm trục chính, nắm bắt tâm lý khán giả. Điều rợn người nhất là ở phần cuối, khán giả nhận ra rằng việc nữ chính nhờ mọi người cùng niệm thần chú thực chất là lan truyền lời nguyền chứ không phải phù hộ, tạo cảm giác bức bối và ám ảnh kéo dài.

7. His House

Nhà Của Hắn (His House) kể về Bol (Sope Dirisu) và Rial (Wunmi Mosaku), hai người tị nạn chính trị từ Nam Sudan. Sau khi vượt qua hành trình nguy hiểm trên biển Địa Trung Hải, họ được chính phủ Anh cấp nhà ở và sinh hoạt phí, với điều kiện phải chứng tỏ là "công dân tốt" để được ở lại. Ngay khi chuyển đến ngôi nhà mới, họ phải đối mặt với không khí phân biệt chủng tộc ngột ngạt từ những ánh mắt dè dặt của hàng xóm da trắng đến những lời miệt thị của cả những người cùng màu da. Sự căng thẳng này xuất hiện trước cả những hiểm họa tâm linh.

Đáng sợ hơn, ngôi nhà của họ bị ám bởi linh hồn của một "apeth" - phù thủy độc ác trong truyền thuyết Châu Phi mà Rial từng kể. Hình bóng phù thủy len lỏi qua các vết nứt trên tường, làm cặp đôi hoảng loạn. Khi Bol cố gắng yêu cầu đổi chỗ ở, anh không thể nói ra sự thật vì sợ bị coi là tâm thần, dẫn đến sự bất lực và mâu thuẫn lớn dần giữa hai vợ chồng.

Xuyên suốt phim, His House khám phá những bất đồng và khoảng cách tâm hồn của cặp vợ chồng tị nạn. Bộ phim 18+ thành công nhờ diễn xuất thuyết phục của Sope Dirisu và Wunmi Mosaku, những người đã khắc họa trọn vẹn sự bất an và chán chường trong một cuộc sống bị đe dọa cả về thể xác lẫn tâm linh.

8. Late Night with the Devil

Dự án kinh dị độc đáo Trò Chuyện Cùng Quỷ Lúc Nửa Đêm (Late Night with the Devil) khi ra mắt nhận được đánh giá cực kỳ tích cực, thậm chí được Stephen King gọi là "tuyệt phẩm". Phim nhanh chóng đạt điểm số tuyệt đối 100% trên Rotten Tomatoes.

Cốt truyện xoay quanh một talk show vào những năm 1970, với tập đặc biệt đêm Halloween năm 1977. MC Jack Delroy đã phỏng vấn tác giả và cô bé Lilly - người sống sót duy nhất sau một vụ thảm sát. Mọi chuyện nhanh chóng trở nên ghê rợn khi Lilly bắt đầu có những biểu hiện khác thường, bị nghi là quỷ nhập.

Giới phê bình ấn tượng sâu sắc với phong cách quay "giả tài liệu" độc đáo, bối cảnh pha trộn giữa showbiz cổ điển và phim quỷ ám. Nam diễn viên chính David Dastmalchian được khen ngợi hết lời vì đã tỏa sáng, thể hiện tinh thần vừa hài hước vừa kinh dị. Thậm chí, nhiều ý kiến còn gọi đây là một "tuyệt tác kinh điển" và là ứng cử viên cho phim kinh dị hay nhất năm.

9. Demon City

Bộ phim hành động đề tài báo thù Thành Phố Của Quỷ (Demon City) của Nhật Bản, được chuyển thể từ truyện tranh Oni Goroshi (Quỷ sát) của Masamichi Kawabe, đã thu hút sự chú ý lớn trên Netflix nhờ cốt truyện đơn giản nhưng cảnh hành động chân thật và hiệu quả.

Phim kể về Shuhei Sakata (Toma Ikuta), một sát thủ huyền thoại của thế giới ngầm. Sakata quyết định gác kiếm để sống một cuộc đời bình thường bên vợ con. Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi một nhóm tội phạm bí ẩn đeo mặt nạ truyền thống Nhật Bản đột nhập vào nhà, sát hại vợ và con gái anh. Sakata cũng bị hạ thủ và phải sống vật vờ trong trạng thái thực vật. Mười hai năm sau, với sự giúp đỡ của bạn cũ và ý chí báo thù mãnh liệt, Sakata hồi phục và lấy lại ý thức. Gã sát thủ huyền thoại một lần nữa trở lại, dốc hết sinh mạng để truy lùng và trừng trị 5 kẻ đã phá hoại đời mình, quyết tâm đòi lại món nợ máu.

Điều khiến Thành Phố Của Quỷ trở nên nổi bật và hấp dẫn chính là việc phim tập trung hoàn toàn vào các cảnh hành động. Trực diện, chân thật, dữ dội và mạnh mẽ, các phân đoạn chiến đấu khiến người xem cảm thấy căng thẳng như thể chính họ đang ở trong cuộc, cảm nhận được sự tàn khốc và nỗi đau từ mỗi vết thương. Các cảnh hành động lớn trong phim, như tại bệnh viện, nhà máy hay trong các tòa nhà, đều được thiết kế góc máy đẹp và chân thật. Thay vì chỉ dùng súng, Demon City gây choáng với các đạo cụ chiến đấu như gậy sắt, kiếm, dao to bản có móc cong, thậm chí cả một chiếc ống dẫn y tế cũng trở thành vũ khí lạnh gáy.

10. Cassandra

Bộ phim 18+ lấy bối cảnh một ngôi nhà kín, biến nó thành "ngôi nhà ma" theo ý nghĩa hiện đại. Nhân vật chính Sandra (Mina Tander) đưa gia đình chuyển đến sống trong một ngôi nhà thông minh xây dựng từ thập niên 1970, nhằm thay đổi môi trường và chữa lành vết thương tâm lý sau biến cố gia đình.

Họ nghĩ rằng hệ thống AI của ngôi nhà đã hư hỏng, nhưng con trai Sandra vô tình kích hoạt lại trí tuệ nhân tạo tên Cassandra (Lavinia Wilson) - và từ đó, hàng loạt hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

Bộ phim được kể song song qua hai tuyến truyện: hành trình Sandra chống lại việc người thân bị AI điều khiển, và quá khứ bị AI tái hiện và thao túng. Ngôi nhà giờ đây đầy rẫy màn hình giám sát, mọi góc đều bị theo dõi. Khi Cassandra dần tẩy não từng thành viên trong gia đình, nó bắt đầu thay thế Sandra, tự xem mình là “người mẹ” mới của ngôi nhà.