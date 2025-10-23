10 nam thần học đường đẹp nhất Hàn Quốc: Lee Min Ho bét bảng, hạng 1 nhan sắc xứng tầm báu vật

Cha Eun Woo - Người Đẹp Gangnam

Cha Eun Woo được mệnh danh là nam thần hàng đầu Hàn Quốc và là chàng trai được ca ngợi với vẻ đẹp xé sách bước ra nhờ sở hữu gương mặt tinh tế, không góc xấu cùng chiều cao 1m83. Dù thường đóng vai học sinh lạnh lùng, điềm tĩnh trong các phim như Vẻ Đẹp Đích Thực (True Beauty) và Người Đẹp Gangnam (My ID is Gangnam Beauty), ngoài đời anh lại là một học bá thông minh. Trong Người Đẹp Gangnam, anh vào vai Do Kyung Suk, người bị thu hút bởi tính cách độc lập của nữ chính Kang Mi Rae. Mặc dù vẻ ngoài điềm đạm, nụ cười của Cha Eun Woo luôn đủ sức làm tan chảy trái tim người hâm mộ.

Ahn Hyo Seop - Thời Gian Gọi Tên Em

Bộ phim Thời Gian Gọi Tên Em (A Time Called You) bản làm lại từ bộ phim Muốn Gặp Em đình đám đã khiến người hâm mộ háo hức ngay từ khi chưa lên sóng. Ahn Hyo Seop, vốn quen thuộc với hình tượng tổng tài và bác sĩ điển trai, tiếp tục gây bất ngờ khi xuất hiện với vai trò nam thần học đường trong phim. Anh đảm nhận hai vai diễn then chốt là Koo Yeon Jun và Nam Si Heon. Khoảnh khắc Ahn Hyo Seop xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh quả thật khiến ai nấy đều bị hớp hồn, có thể thấy Ahn Hyo Seop hoàn toàn thể hiện trọn vẹn hình ảnh nhân vật cả khi còn mặc đồng phục học sinh lẫn khi đã trưởng thành.

Rowoon - Vô Tình Tìm Thấy Haru

Trong bộ phim học đường giả tưởng Vô Tình Tìm Thấy Haru (Extraordinary You) ra mắt năm 2019, Rowoon đã thành công hóa thân thành nam chính Haru. Anh được khán giả ca ngợi là "nam thần truyện tranh" đích thực nhờ vẻ ngoài điển trai, chiều cao vượt trội và thần thái khi khoác lên mình bộ đồng phục trung học. Trong phim, Haru ban đầu chỉ là một nhân vật vô danh (nam sinh số 13) trong thế giới truyện tranh. Sau khi nhận ra sự tồn tại của mình, anh đã cùng nữ chính Eun Dan Oh tìm cách thay đổi số phận đã định sẵn, từ một nhân vật phụ trở thành nam chính, hết lòng yêu thương và bảo vệ cô. Vai diễn Haru đã giúp Rowoon thu hút sự chú ý rộng rãi, mang về cho anh giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards và Grimae Awards năm 2019, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất.

Kim Young Dae - Cuộc Chiến Thượng Lưu

Trong phim Cuộc Chiến Thượng Lưu (The Penthouse), Kim Young Dae đảm nhận vai Seok Hoon, con trai của nữ doanh nhân thành đạt Shim Soo Ryeon, sống tại căn penthouse cao cấp ở chung cư Hera Palace. Seok Hoon được khắc họa là một thiên tài piano thông minh, điềm tĩnh và có phần khép kín. Kim Young Dae đã thể hiện rất thành công vai diễn chàng quý tử điển trai, cao ngạo này, đặc biệt là quá trình cậu được mối tình đầu cảm hóa và thay đổi những tính xấu. Nhờ vai diễn này, anh thu về lượng người hâm mộ khổng lồ và được kỳ vọng trở thành ngôi sao trẻ đầy triển vọng của màn ảnh xứ Hàn.

Lee Do Hyun - Phương Trình Tình Yêu Melancholia

Trong bộ phim Phương Trình Tình Yêu (Melancholia), Lee Do Hyun vào vai Baek Seung Yoo, một học sinh ít nói, đam mê nhiếp ảnh và thích sống cô lập. Seung Yoo là một thần đồng toán học và hai năm sau, Seung Yoo bất ngờ biến mất để sống cuộc đời của một nam sinh bình thường, khép kín và tránh giao tiếp xã hội. Với hình ảnh đeo kính và mặc đồng phục học sinh, Lee Do Hyun đã thể hiện trọn vẹn hình mẫu "nam thần học đường" khiến khán giả không khỏi xiêu lòng.

Hwang Min Hyun - Live On

Live On là bộ phim truyền hình lãng mạn lấy bối cảnh học đường, xoay quanh chuyện tình của hai nhân vật trái ngược nhau tại trường trung học Seo Hyun: Baek Ho Rang (Jung Da Bin) và Go Eun Taek (Hwang Min Hyun). Bộ phim đánh dấu vai diễn diễn xuất đầu tiên của Hwang Min Hyun khi anh hóa thân thành trưởng ban phát thanh có tính cách hoàn hảo chủ nghĩa, với hình tượng thông minh và điển trai đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Đường viền hàm sắc nét của anh đặc biệt khiến các cô gái xao xuyến mỗi khi lén nhìn "nam thần học đường" này.

Song Kang - Cảnh Báo Tình Yêu

Trong phim Cảnh Báo Tình Yêu, Song Kang vào vai Hwang Sun Oh, một công tử nhà giàu và là hot boy của trường, đến mức "chuông tình yêu" reo lên khắp mọi nơi anh đi qua. Khi còn học trung học, anh từng có một mối tình ngọt ngào, trong sáng với nữ chính. Dù sau này chia tay, hình tượng điển trai và si tình của anh vẫn khiến hàng loạt fan nữ say đắm bởi anh nhận ra mình không thể quên được cô. Nhờ vai diễn này, Song Kang đã được cư dân mạng Hàn Quốc mệnh danh là “nam thần bước ra từ truyện tranh”. Sức hút bùng nổ của anh thể hiện rõ qua việc lượng người hâm mộ tăng vọt gấp 25 lần sau khi phần 1 của phim phát sóng.

Hwang In Yeop - True Beauty

Nhờ vai diễn Han Seo Jun trong bộ phim chuyển thể từ webtoon True Beauty, Hwang In Yeop đã có bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất, giúp tên tuổi anh phủ sóng khắp châu Á. Với ngoại hình nam tính, cuốn hút và diễn xuất ấn tượng, Hwang In Yeop đã thành công hóa thân thành chàng "bad boy" Han Seo Jun và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Han Seo Jun là một nam sinh có vẻ ngoài cứng rắn, bất cần nhưng sâu bên trong lại là người vô cùng tốt bụng, đặc biệt là sự yêu thương dành cho mẹ và em gái. Vai diễn này còn khiến nhiều trái tim người xem phải thổn thức vì mối tình đơn phương sâu sắc mà Seo Jun dành cho nữ chính Im Ju Kyung (Moon Ga Young).

Kim Seon Ho - Welcome to Waikiki 2

Kim Seon Ho từng vào vai học sinh trong bộ phim Welcome to Waikiki 2. Khoác lên mình bộ đồng phục trung học, anh trông không khác gì một sinh viên thực thụ. Nhờ sở hữu má lúm đồng tiền quyến rũ, đôi mắt sáng và nụ cười đẹp, hình ảnh anh trở nên càng dễ thương hơn. Trong phim, Kim Seon Ho đảm nhận vai Cha Woo Sik, một nhân vật mang màu sắc chân thành, đáng yêu và đôi lúc có phần ngờ nghệch. Từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, Woo Sik giờ đây sống khiêm tốn và âm thầm theo đuổi đam mê âm nhạc trong một căn phòng nhỏ. Kim Seon Ho đã thổi vào nhân vật này một nét duyên ngầm đặc biệt qua từng biểu cảm, phản ứng và tương tác tự nhiên với bạn diễn, giúp Woo Sik trở thành một trong những điểm sáng đáng nhớ nhất của phần phim.

Lee Min Ho - The Heirs

Ở thời điểm đóng Người Thừa Kế (The Heirs), Lee Min Ho đã là một ngôi sao Hallyu lớn sau thành công bùng nổ của Boys Over Flower (2009). Vai diễn thiếu gia Kim Tan của anh được xem là phiên bản nâng cấp hoàn hảo của Goo Jun Pyo bốn năm trước: điển trai, giàu có, bá đạo trong tình yêu, và một lần nữa khiến khán giả nữ khắp nơi phải "phát cuồng".