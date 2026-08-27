10 mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Hàn: Kim Tae Hee mất hút, số 1 đẹp hơn Song Hye Kyo, Son Ye Jin

Làng giải trí Hàn Quốc qua nhiều thế hệ đã sản sinh ra không ít mỹ nhân khiến công chúng phải trầm trồ. Từ những biểu tượng nhan sắc của thập niên trước đến các ngôi sao đang được yêu thích hiện nay, mỗi người đều có nét cuốn hút riêng và ghi dấu bằng những vai diễn đáng nhớ. Đáng chú ý, Kim Tae Hee, Han Ga In hay Suzy đều được xem là những biểu tượng sắc đẹp của Hàn Quốc lại không xuất hiện trong danh sách này.

10. Kim Tae Ri

Kim Tae Ri không sở hữu vẻ đẹp theo kiểu cổ điển nhưng lại có gương mặt rất dễ nhận diện. Đôi mắt linh hoạt, nét mặt trẻ trung và khí chất thay đổi linh hoạt giúp cô có thể hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau. Từ cô tiểu thư trong The Handmaiden, nữ quý tộc trong Quý Ngài Ánh Dương cho đến vận động viên đấu kiếm trong Tuổi 25, Tuổi 21 hay nhân vật bí ẩn của Revenant, Kim Tae Ri đều tạo được dấu ấn riêng.

9. Jisoo

Jisoo được biết đến đầu tiên với tư cách thành viên BLACKPINK nhưng nhan sắc của cô cũng thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận. Mỹ nhân sinh năm 1995 sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, cổ điển với đường nét hài hòa và khí chất vừa ngọt ngào vừa có chút lạnh lùng. Sau khi lấn sân sang diễn xuất với Snowdrop, Jisoo tiếp tục thử sức ở lĩnh vực phim ảnh và nhận được nhiều sự chú ý.

8. Lee Young Ae

Nhắc đến "tường thành nhan sắc" của màn ảnh Hàn, Lee Young Ae là cái tên khó có thể bỏ qua. Gương mặt thanh tú, khí chất trang nhã và vẻ đẹp của cô gần như không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời gian. Thành công vang dội của Nàng Dae Jang Geum từng đưa tên tuổi Lee Young Ae phủ sóng khắp châu Á. Bên cạnh đó, cô cũng gây ấn tượng qua những tác phẩm như Người Đẹp Báo Thù hay Saimdang, Nhật Ký Ánh Sáng.

7. Han So Hee

Han So Hee là đại diện nổi bật của thế hệ mỹ nhân trẻ trên màn ảnh Hàn hiện nay. Với đường nét sắc sảo, gương mặt vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, cô nhanh chóng gây chú ý sau Thế Giới Hôn Nhân. Từ hình tượng người phụ nữ đầy tham vọng đến cô gái si tình trong Nevertheless hay nhân vật quyết liệt, gai góc của My Name, Han So Hee cho thấy khả năng biến hóa khá đa dạng.

6. Han Hyo Joo

Han Hyo Joo mang vẻ đẹp trong trẻo và nhẹ nhàng, đặc biệt nổi bật bởi nụ cười tươi cùng khí chất dễ tạo thiện cảm. Cô là một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất màn ảnh Hàn qua Người Thừa Kế Sáng Giá và Dong Yi. Những năm gần đây, Han Hyo Joo tiếp tục chứng minh sức hút khi xuất hiện trong W: Hai Thế Giới, Moving và nhiều dự án điện ảnh. Dù thử sức ở cổ trang, tình cảm hay hành động, cô vẫn giữ được nét cuốn hút rất riêng.

5. Kim Hye Soo

Kim Hye Soo là trường hợp khác biệt trong danh sách khi vẻ đẹp của cô không thuộc kiểu trong trẻo hay ngọt ngào mà mang đậm nét quyến rũ, mạnh mẽ. Nữ diễn viên có một gương mặt sắc sảo, phong thái tự tin và khả năng làm chủ màn ảnh ấn tượng. Qua các tác phẩm như Jang Hee Bin, Signal, Tòa Án Vị Thành Niên hay Dưới Bóng Trung Điện, Kim Hye Soo đã xây dựng hình ảnh một minh tinh vừa có nhan sắc vừa sở hữu thực lực đáng nể.

4. Jeon Ji Hyun

Với chiều cao nổi bật cùng gương mặt có khả năng biến hóa giữa vẻ sang trọng và tinh nghịch, Jeon Ji Hyun từ lâu đã là một trong những biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc. Cô từng tạo nên cơn sốt với Cô Nàng Ngổ Ngáo, sau đó tiếp tục ghi dấu bằng Vì Sao Đưa Anh Tới, Huyền Thoại Biển Xanh và Assassination. Sau nhiều năm hoạt động, Jeon Ji Hyun vẫn giữ được phong độ nhan sắc và sức hút khó thay thế.

3. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo là một trong những mỹ nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất của làn sóng Hallyu. Cô sở hữu vẻ đẹp thanh tú, nhẹ nhàng và ngày càng trở nên sắc sảo, sang trọng theo thời gian. Từ Trái Tim Mùa Thu, Ngôi Nhà Hạnh Phúc đến Hậu Duệ Mặt Trời, Song Hye Kyo đều có những tác phẩm từng gây sốt khắp châu Á. Đặc biệt, thành công của The Glory cho thấy cô không chỉ gắn với hình tượng ngọc nữ mà còn có thể đảm nhận những vai diễn nặng về nội tâm.

2. Son Ye Jin

Son Ye Jin từng được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" nhờ vẻ đẹp dịu dàng và trong trẻo. Gương mặt thanh thoát, đôi mắt giàu cảm xúc cùng nụ cười ngọt ngào giúp cô trở thành lựa chọn quen thuộc của những bộ phim tình cảm. Tuy nhiên, Son Ye Jin không chỉ thành công với hình tượng nữ chính nhẹ nhàng mà còn thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Từ Cổ Điển, Hương Mùa Hè đến Hạ Cánh Nơi Anh, cô đều để lại những hình ảnh khó quên.

1. Kim Hee Sun

Đứng đầu danh sách là Kim Hee Sun, mỹ nhân được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc lớn nhất lịch sử showbiz Hàn. Gương mặt của Kim Hee Sun có đường nét hài hòa cùng khí chất sang trọng và cổ điển. Trong thời kỳ đỉnh cao, Kim Hee Sun từng là hình mẫu nhan sắc được đông đảo khán giả Hàn Quốc và châu Á yêu thích. Không chỉ góp phần định hình chuẩn mực thẩm mỹ của màn ảnh qua các thế hệ, mà loạt tác phẩm như Tình Cờ, Thần Thoại, Quý Cô Ưu Tú cũng giúp tên tuổi cô duy trì sức ảnh hưởng suốt nhiều thập kỷ.