10 loài hoa được chưng Tết nhiều nhất: Không chỉ rực rỡ mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp

Chưng hoa ngày Tết là một nét đẹp văn hóa của người Việt. Cứ mỗi dịp lễ Tết, người người nhà nhà đều tất bật sắm sửa và trang trí các bình hoa lớn nhỏ để không gian sống căng tràn sắc xuân. Dưới đây là 10 loài hoa được ưa chuộng nhất trong nghệ thuật chơi hoa Tết của các gia đình người Việt. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào mà những loài hoa này còn có ý nghĩa cực tốt, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn tài lộc trong năm mới.



1. Hoa đào

Hoa đào là loài hoa phổ biến, thường xuất hiện trong các gia đình miền Bắc vào dịp Tết Nguyên Đán. Sắc hồng của hoa toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, e ấp nhưng vô cùng tươi mới và ngọt ngào. Lý do khiến hoa đào trở thành một phần “biểu tượng của Tết” đó là vì chúng không chỉ đẹp mà còn mang nhiều ý nghĩa may mắn. Dân gian quan niệm rằng hoa đào là tinh hoa của ngũ hành, tượng trưng cho sinh sôi nảy nở, nhân duyên tốt đẹp. Vậy nên các gia đình thường chưng hoa đào ngày Tết để cầu mong năm mới an khang - hạnh phúc đong đầy.

2. Hoa mai

Hoa mai được xem là loài hoa đặc trưng cho ngày Tết của người dân miền Nam. Nhìn thấy màu vàng rực rỡ của cánh hoa mai là nhìn thấy Tết. Điều đặc biệt là cây chỉ ra hoa duy nhất một lần, vào đúng dịp Tết. Loài hoa này cũng là biểu tượng của sự giàu sang phú quý, vậy nên các gia đình thường chưng mai vàng trước cửa trong dịp Tết với mong muốn làm ăn phát đạt - sức khỏe dồi dào. Theo quan niệm của nhiều người, nhà nào có hoa mai nở càng nhiều cánh thì nhà đó càng sung túc và phát tài trong năm mới.

3. Hoa lay ơn

Ngày Tết của người Việt thường chưng rất nhiều loại hoa, từ phòng khách, phòng bếp cho đến phòng thờ, mọi vị trí phù hợp trong căn nhà đều được tận dụng để cắm hoa. Một trong những loài hoa được lựa chọn nhiều nhất dịp Tết phải kể đến lay ơn (hay còn gọi là hoa dơn). Cành hoa khá nhỏ nhưng màu sắc bắt mắt, khi cắm tỉa và gộp chung nhiều cành sẽ tạo nên một bình hoa xinh xắn, tràn ngập sắc xuân. Ngoài ra, lộc hoa còn là biểu tượng của tiền tài và bình an, có ý nghĩa thu hút may mắn cho gia đình. Một lý do khác mà nhiều người thường chọn hoa lay ơn để chưng Tết đó là vì chúng có sức sống bền bỉ, dễ chăm sóc và có thể chưng hết Tết mà không sợ hoa nhanh tàn hoặc héo úa.

4. Cúc đồng tiền (hoa đồng tiền)

Người xưa tin rằng chưng một chậu hoa đồng tiền trong nhà vào ngày Tết sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt suốt năm. Lý do cũng không có gì khó hiểu, bởi ngay từ tên gọi của loài hoa này đã toát lên sự tài lộc phú quý. Cúc đồng tiền cũng được xem là biểu tượng của vận may, giúp hóa giải điềm xui và mang đến hạnh phúc sum vầy. Hoa đồng tiền có nhiều màu sắc vậy nên các chị em phụ nữ thường có sở thích cắm hoa xen kẽ màu để tạo điểm nhấn nổi bật cho căn nhà.

5. Hoa thủy tiên

Theo quan niệm của văn hóa Á Đông, thủy tiên là loài hoa biểu tượng của may mắn, trường thọ và tài lộc sung túc. Sở hữu nhiều màu sắc khác nhau nhưng điểm chung của hoa thủy tiên là mang đến sự tươi tắn rực rỡ khiến người khác không khỏi say mê. Chính vì lẽ đó, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là khắp con phố nẻo đường đều ngập tràn hình ảnh của hoa thủy tiên. Trong phong thủy, loài hoa này còn có tác dụng tăng vượng khí cát tường cho gia chủ. Thế nên rất nhiều gia đình lựa chọn trang trí hoa thủy tiên ngày Tết để cầu lộc lá tiền tài trong năm mới.

6. Hoa hồng đỏ

Hoa hồng đỏ là loài hoa quen thuộc, được nhiều người ưa chuộng để cắm chơi Tết thậm chí là chưng quanh năm trong nhà. Những bông hoa hồng đỏ là biểu tượng của hạnh phúc viên mãn và tình yêu vĩnh cửu. Trong phong thủy, màu đỏ cũng là gam màu thể hiện sự quyền quý và may mắn tài lộc. Bởi vậy nhiều người thường ưu ái chọn loài hoa vừa đẹp vừa ý nghĩa này để chưng trong nhà nhân dịp Tết đến xuân về. Ngoài ra, hoa hồng đỏ có mùi thơm nhẹ nên rất phù hợp dâng cúng trên bàn thờ, với mong muốn cầu tài lộc, bình an cho gia đình.

7. Nụ tầm xuân

Nhắc tới Tết cổ truyền là người dân Việt Nam sẽ nhớ ngay đến hình ảnh những nụ tầm xuân nhẹ nhàng và kiêu sa. Ngay từ tên gọi của loài hoa này đã mang màu sắc và vẻ đẹp của ngày xuân. Những chồi non trên thân cây được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng, mang ý nghĩa sinh sôi nảy lộc, con cháu đầy đàn. Vậy nên rất nhiều gia đình đã chọn mua nụ tầm xuân để trang trí nhà cửa dịp đầu năm mới. Có thể nói, cùng với hoa đào - hoa mai, nụ tầm xuân chính là loài hoa không thể thiếu trong ngày Tết của nhiều gia đình.

8. Hoa cát tường

Sự ngọt ngào, đằm thắm và quý phái của hoa cát tường là vẻ đẹp mà không phải loài hoa nào cũng may mắn sở hữu. Không chỉ Việt Nam mà Nhật Bản cũng là đất nước cực kỳ ưa chuộng loài hoa này, đặc biệt là trong dịp Tết. Những bình hoa cát tường đem lại vẻ đẹp căng tràn, như đang thổi từng luồng gió xuân tươi vui vào nhà. Bên cạnh đó, cát tường cũng là loài hoa đại diện cho hạnh phúc và an lành, vậy nên thường được các gia đình chưng nhiều vào dịp Tết.

9. Hoa thược dược

Hoa thược dược không còn là cái tên xa lạ, bởi đây là loài hoa phổ biến và rất được ưa chuộng tại Việt Nam trong những dịp lễ Tết. Loài hoa này toát ra vẻ đẹp nhẹ nhàng, sặc sỡ sắc màu, thể hiện sức sống căng tràn và báo hiệu một năm an khang thịnh vượng. Trong phong thủy, hoa thược dược cũng được đánh giá là cây hoa mang đến nhiều năng lượng tích cực cho gia chủ. Nhiều người thường chưng hoa trong phòng khách hoặc trên bàn thờ tổ tiên để cầu tài lộc, phú quý thịnh vượng trong năm mới.

10. Hoa trạng nguyên

Tết đến không thể thiếu những sắc đỏ sặc sỡ trong gia đình, vậy nên chưng một bình hoa trạng nguyên sẽ đem đến sự tươi tắn, rộn ràng chuẩn không khí Tết. Loài hoa này cũng tượng trưng cho may mắn, thể hiện niềm lạc quan và hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp. Thời xưa, những người đỗ đầu trong các kỳ thi thường được gọi là trạng nguyên. Và hoa trạng nguyên luôn đua sắc rực rỡ mỗi khi kỳ thi ấy diễn ra nên được đặt luôn tên gọi đầy ý nghĩa tốt đẹp. Chính vì vậy, người Việt tin rằng hoa trạng nguyên sẽ mang đến sự đỗ đạt, thành tích cao trong học tập. Do đó chưng một chậu hoa trạng nguyên trong dịp Tết là điều không thể thiếu đối với những gia đình có con đang ở lứa tuổi học trò.