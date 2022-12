10 hoạt động nổi bật của ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh trong năm 2022

Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, nếu như năm 2021 là năm mà toàn hệ thống y tế được huy động tổng lực cho "cuộc chiến" với đại dịch COVID-19 chưa từng có trong lịch sử, thì bước sang năm 2022, ngành Y tế thành phố lại phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn do đại dịch đã để lại nhiều hệ quả khác nhau.

Đó là sự biến động bất lợi về nguồn nhân lực y tế tại y tế cơ sở và các bệnh viện công lập, đó là nguồn thu của các bệnh viện tự chủ bị giảm sút ảnh hưởng đến cân đối thu chi, đó là tâm lý e ngại, sợ sai trong công tác đấu thầu làm ảnh hưởng ít nhiều đến công tác cung ứng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế… và vẫn còn đó những cơ sở hạ tầng của một số bệnh viện thành phố xuống cấp nhưng vẫn chưa được đầu tư xây dựng mới.

Cũng chính từ bối cảnh này, cùng với sự nỗ lực của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành Y tế luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi đã giúp hệ thống y tế thành phố tiếp tục đứng vững và tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nổi bật hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khoẻ người dân ngày một tốt hơn.

Dưới đây là 10 hoạt động nổi bật của ngành Y tế thành phố trong năm 2022:

1. Phục hồi hệ thống y tế thành phố sau thời gian dài ứng phó với đại dịch COVID-19

Điển hình như Bệnh viện huyện Bình Chánh - là một bệnh viện được chuyển đổi công năng toàn phần thành bệnh viện chuyên thu dung điều trị COVID-19, nay đã phục hồi trở lại trạng thái bình thường, triển khai được nhiều kỹ thuật mới, thu hút đông người bệnh đến khám, chữa bệnh, số lượt khám tại bệnh viện này đã vượt qua con số 1.600 lượt vào ngày 5/9/2022.

2. Chủ động ứng phó hiệu quả với các dịch bệnh, không để xảy ra dịch chồng dịch trên địa bàn thành phố

Năm 2022, khi vừa kiểm soát được đại dịch COVID-19 thì dịch sốt xuất huyết lại bùng phát sớm, dịch bệnh mới nổi đậu mùa khỉ xâm nhập, hàng loạt giải pháp mang tính chủ động và sáng tạo đã được ngành Y tế thành phố triển khai để ngăn chặn nguy cơ dịch chồng dịch xảy ra.

3. Khởi động chương trình quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới

Đoàn chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới thăm và làm việc tại Trạm y tế phường 3, quận 8 chuẩn bị cho kế hoạch hỗ trợ Ngành Y tế thành phố nâng cao năng lực chăm sóc sức khoẻ ban đầu của y tế cơ sở (15/11/2022).

4. Đưa vào loại hình dịch vụ "cấp cứu trầm cảm"

"Cấp cứu trầm cảm" đã tiếp nhận 94 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ tư vấn và cấp cứu tâm thần, đã có 40 trường hợp được Trung tâm Cấp cứu 115 tiếp cận và đưa đến bệnh viện tâm thần điều trị.

5. Thí điểm thành công đưa bác sĩ trẻ mới tốt nghiệp thực hành tại các bệnh viện gắn liền với thực hành tại trạm y tế

Các bác sĩ trẻ đã tự tin trong buổi sơ kết 6 tháng triển khai "Chương trình đào tạo thực hành tại bệnh viện gắn liền với Trạm y tế dành cho các bác sĩ mới tốt nghiệp".

6. Luân phiên bác sĩ trẻ tình nguyện và đưa X-quang phổi có tích hợp trí tuệ nhân tạo về xã đảo Thạnh An

7. Triển khai thành công nhiều kỹ thuật chẩn đoán và điều trị chuyên sau tại các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa tuyến cuối của thành phố

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhóm chuyên gia ghép thận người lớn của bệnh viện Chợ Rẫy và chuyên gia ghép thận trẻ em của Bệnh viện Nhi Đồng 2 khi triển khai ghép thận từ người hiến chết não không cùng huyết thống cho một bệnh nhi (21/8/2022).

8. Đối thoại và lắng nghe ý kiến của người dân về cung ứng dịch vụ công của ngành Y tế thành phố và đổi mới sáng tạo quy trình tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Hoạt động lắng nghe và đối thoại trực tuyến với người dân sử dụng dịch vụ công của Sở Y tế đã trở thành hoạt động thường quy hàng tuần.

9. Thêm nhiều công trình mới được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân thành phố và người dân các tỉnh trong khu vực

Cơ sở mới của Bệnh viện Truyền máu huyết học và Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã đi vào hoạt động trong năm 2022.

10. Tổ chức thành công hội thi "Trưởng Trạm Y tế giỏi lần thứ nhất" và khởi động bình chọn giải thưởng thành tựu y khoa lần thứ 3 với chuyên đề các sản phẩm phục vụ sức khỏe cộng đồng

3 bác sĩ trẻ thuộc trung tâm y tế quận Tân Phú, Quận 6, Quận 10 xuất sắc giành Giải Nhất "Trưởng trạm y tế giỏi cấp Thành phố, năm 2022".

Năm 2022 cũng là năm mà ngành Y tế thành phố đã chính thức phát động đợt bình chọn Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam lần thứ 3 - năm 2022 với chuyên đề là các sản phẩm phục vụ sức khoẻ cộng đồng. Sau 3 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 26 đề tài đăng ký tham dự bình chọn đến từ 23 đơn vị, trung tâm y tế quận, huyện và các bệnh viện thuộc TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Nghệ An.

Hội đồng chuyên môn đã chọn ra 15 sản phẩm tiêu biểu nhất để người dân bình chọn và trao giải vào ngày 27/2/2023, bao gồm: (1) Mô hình chăm sóc bệnh nhân hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại cộng đồng; (2) Bệnh viện Nhân ái - Nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái; (3) Cấp cứu trầm cảm - Một giải pháp khẩn cấp cứu người; (4) Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại cộng đồng; (5) Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân xã đảo Thạnh An; (6) Đội đặc nhiệm kiểm dịch - Kịp thời đáp ứng khẩn cấp tại các ổ dịch; (7) Câu lạc bộ Hy vọng - Đồng hành cùng trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19; (8) Đưa công nghệ AI chẩn đoán X-quang phổi về phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ người dân tại xã đảo Thạnh An; (9) Khai báo F0 trực tuyến - Một giải pháp giảm tải cho trạm y tế trong phòng chống COVID-19; (10) Trả lại giọng nói và nụ cười cho 10.000 trẻ bị sứt môi chẻ vòm; (11) Phát hiện chùm ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam; (12) Phát hiện sớm dịch bệnh mới nổi bằng công nghệ giải trình tự gen; (13) Sàng lọc lao chủ động tại cộng đồng bằng chiến lược 2X; (14) Tăng cường hiệu quả điều trị tại trạm y tế qua hội chẩn từ xa; (15) Ứng dụng Y tế trực tuyến để người dân cùng giám sát ổ dịch sốt xuất huyết tại TP. Hồ Chí Minh.