Mới đây, các tờ tạp chí uy tín như People, Harper's Bazaar đã tiến hành tuyển chọn nhằm tìm ra 10 sao nam đẹp trai nhất nước Mỹ, thể hiện được sức hút của phái mạnh xứ cờ hoa. Thật bất ngờ là có cả nghệ sĩ đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn lọt vào top cao trong bảng xếp hạng, "out trình" những mỹ nam trẻ trung, cuốn hút, cho thấy "gừng càng già càng cay".

10. Ben Afleck

Người "chốt sổ" bảng xếp hạng này là nam diễn viên/đạo diễn 53 tuổi Ben Afleck. Với gương mặt cương nghị, sức cuốn hút mạnh mẽ của người đàn ông từng trải, tài tử này là hình mẫu lý tưởng trong lòng đông đảo các mỹ nhân Hollywood.

Ben Afleck có rất nhiều tác phẩm dình đám và còn được đề danh cho giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại Oscar năm nay. Tuy nhiên, ở Việt Nam, khán giả thường nhớ đến anh qua vai diễn Batman trong phim Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý (Batman v Superman: Dawn of Justice).

Việc Ben Afleck lọt vào Top 10 gương mặt đẹp trai nhất nước Mỹ đã cho thấy xu hướng thẩm mỹ của năm 2025, sức hút, sự gợi cảm không hề bị bó buộc bởi tuổi tác.

9. Chanming Tatum

Channing Tatum từng được tạp chí People phong là "Người đàn ông sexy nhất", nay lại lọt vào Top 10 Những gương mặt đẹp trai nhất nước Mỹ 2025. Tài tử này ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả qua những bộ phim như Magic Mike, Magic Mike XXL, She's the Man, Kingsman: The Golden Circle…

Đặc biệt, Chanming Tatum có một phân cảnh để đời, được xếp vào hàng kinh điển trong lịch sử phim ảnh, đó là màn múa thoát y trong Magic Mike. Hóa ra, nam thần này từng có quá khứ làm vũ công múa cột. Dù tỏ ra xấu hổ khi nhắc đến công việc từng làm trong quá khứ nhưng anh vẫn thừa nhận đây là nguồn thu nhập chính cho mình hồi còn chưa bén duyên với điện ảnh.

8. Austin Butler

Bước chân vào showbiz từ khá sớm và được chọn vào nhà Disney nhưng Austin Butler từng có quãng thời gian vô cùng mờ nhạt. Không tìm được con đường phát triển bản thân ở lĩnh vực truyền hình, những năm 20 tuổi, Austin Butler bắt đầu lấn sân dần sang đóng phim điện ảnh lẫn tham gia sân khấu Broadway và chăm chỉ mài giũa diễn xuất của bản thân.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Austin Butler đã gặt hái thành công vang dội, nhận được lời tán dương không ngớt của khán giả cũng như giới chuyên môn khi hóa thân thành biểu tượng nhạc rock quá cố Elvis Presley trong bộ phim Elvis. Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất mà ngoại hình của tài tử này cũng được khen ngợi là quá đỗi quyến rũ: "Khi Austin nhìn vào máy quay, chúng dường như bị tan chảy trước sức hút của cậu ấy".

7. David Corenswet

Sở hữu gương mặt điển trai cùng thân hình lý tưởng, chiều cao 1m93, David Corenswet là một trong những nam thần hứa hẹn của Hollywood. Đặc biệt, trong năm nay, anh thu hút sự chú ý khi hóa thân thành Superman trên màn ảnh và được đánh giá là hợp vai hơn người tiền nhiệm Henry Cavill. Ngoài ra, nam thần mới của DC còn được xếp hạng 6 trong Top "Những ông bố gợi cảm nhất Âu Mỹ 2025".

Giờ đây, David Corenswet đang có cả tương lai xán lạn trước mắt, nhận được nhiều lời mời từ các hãng phim lớn của Hollywood như Netflix, HBO.

6. Jensen Ackles

Nổi tiếng với vai chính trong phim Supernatural, Jensen Ackles không chỉ được fan nữ yêu thích, mà cả fan nam cũng không thể phủ nhận sự quyến rũ của anh. Gương mặt đẹp trai với đôi mắt xanh lá to tròn, hàng mi dài cong vút luôn khiến khán giả xem phim ngất ngây mỗi khi nam thần này vừa xuất hiện trên màn ảnh.

5. Chris Pratt

Chris Pratt được đông đảo khán giả biết đến và yêu thích nhờ vai diễn Star Lord trong loạt bom tấn Vệ Binh Dải Ngân Hà, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame...Với vóc dáng săn chắc, lực lưỡng và nụ cười tỏa nắng, nam diễn viên được trang Entertainment Weekly ca ngợi là: "Đại diện cho vẻ đẹp gợi cảm kiểu Mỹ".

4. Michael B. Jordan

Michael B. Jordan - thỏi socola cuốn hút của Hollywood cũng được gọi tên trong danh sách này. Ở Việt Nam, tên tuổi Michael B. Jordan gắn bó với vai phản diện Killmonger trong bộ phim về siêu anh hùng da màu Black Panther.

Năm 2020, Michael B. Jordan từng giành được danh hiệu "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới" và được tạp chí Time vinh danh trong nhóm "100 người ảnh hưởng nhất năm 2020".

3. Leonardo DiCaprio

Vang danh thời thập niên 1990 - đầu 2000 với siêu phẩm Titanic, Leonardo DiCaprio hớp hồn khán giả với ngoại hình như bước ra từ truyện tranh. Giờ đây, khi đã 49 tuổi, nam diễn viên vẫn là soái ca đình đám của Hollywood, chỉ cần chăm chút ngoại hình một xíu thôi là lại chiếm top đầu mọi bảng xếp hạng nhan sắc toàn cầu. Thậm chí, trang QQ còn đánh giá rằng, thời gian đã đem đến cho Leo sức hút đầy nam tính, khiến bao phái đẹp phải say mê, bất chấp "lời nguyền" 25 tuổi sẽ chia tay.

Giờ đây, Leonardo DiCaprio đang mặn nồng bên người mẫu kém 24 tuổi Vittoria Ceretti. Mỹ nhân 9X được coi là ngoại lệ của Leonardo DiCaprio (Vittoria Ceretti 27 tuổi, vượt qua "tiêu chuẩn" của Leo) và được kỳ vọng sẽ là người quy phục được chàng lãng tử Hollywood.

2. Brad Pitt

Vị trí thứ hai gọi tên Brad Pitt - kẻ cắp trái tim trứ danh Hollywood. Dù đã ngoài 60 tuổi, nam diễn viên vẫn là "khách quen" trong các bảng xếp hạng nhan sắc xứ cờ hoa, nhiều lần lọt vào danh sách "Những người đàn ông gợi cảm nhất toàn cầu" do tạp chí People bình chọn.

Chẳng nói đâu xa, ngay trong năm 2025 này, chồng cũ Angelina Jolie được tờ Harper'sBazaar đưa vào bảng xếp hạng "Các sao nam gợi cảm nhất lịch sử" là đủ biết sức hút của "anh chú" này chẳng phải dạng vừa rồi!

1. Chris Evans

Không có gì bất ngờ, "đội trưởng Mỹ" Chris Evans là người giành ngôi đầu trong cuộc đua nhan sắc. Trong năm 2025 này, anh vừa được CelebVote bầu chọn là "Người đàn ông đẹp trai nhất nước Mỹ".

Với visual hoàn hảo, nụ cười sáng bừng và body như tượng tạc, nam diễn viên 44 tuổi này vượt mặt các siêu anh hùng khác của vũ trụ Marvel, DC, thể hiện sức hút không thể chối từ, đúng chuẩn "báu vật nước Mỹ".

Nguồn: 163, QQ