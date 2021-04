10 gương mặt Alpha Kid hot nhất hiện hay: Toàn con sao Việt giàu nứt đố đổ vách, được học những ngôi trường sang xịn nhất nước

An Như sinh năm 2012, là con gái út của siêu mẫu Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ. Giống như chị gái An Nhiên, An Như cũng được thừa hưởng chiều cao siêu mẫu của bố. Mới 9 tuổi nhưng An Như đã có đôi chân cực đáng gờm.

Hiện tại An Như và chị gái đang học tại trường Renaissance International School Saigon. Được biết phí nhập học năm học 2021-2022 của trường dao động từ 22 - 49,7 triệu đồng, tùy theo khối học. Về học phí, dao động từ 170 - 689 triệu đồng/năm, tùy cấp học. Lớp 12 có mức học phí cao nhất là 689.930.000 triệu đồng.

Dù là con nhà giàu nhưng An Như, An Nhiên đều rất giản dị. Trang phục mà các bé yêu thích nhất là quần soóc, áo phông, kết hợp giày thể thao khỏe khoắn, năng động mỗi khi ở nhà hay đi chơi.