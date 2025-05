10 giây của Ngô Thanh Vân trong phim Hollywood

Tối 8/5, Netflix tung trailer đầu tiên cho phim hành động The Old Guard 2 (Tựa Việt: Những chiến binh bất tử). Dàn diễn viên trong phần hai quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc và mới, bao gồm Ngô Thanh Vân (Veronica Ngo), Kiandra “KiKi” Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor, Henry Golding, Uma Thurman và Kamil Nozynski.

Ngô Thanh Vân có 10 giây xuất hiện trong trailer, cô chia sẻ đêm 8/5: “Cảm ơn những lời chúc mừng của mọi người đã gửi đến hai vợ chồng. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Sẵn tin vui, cho tôi được chia sẻ bộ phim hành động mà tôi đã quay lại tham gia cùng hai chị đẹp Charlize Theron hay Uma Thurman”.

Ngô Thanh Vân trong phần 2 The Old Guard. Ảnh: CMH.

The Old Guard 2 tiếp tục khai thác những mâu thuẫn ngầm giữa các chiến binh bất tử. Booker (Matthias Schoenaerts) vẫn đang bị lưu đày sau cú phản bội chấn động ở phần một, trong khi Quỳnh (Ngô Thanh Vân) vừa trở lại sau hàng thế kỷ bị giam cầm dưới đáy đại dương.

Trong cuộc phỏng vấn với Netflix, Ngô Thanh Vân nói: “Việc bị nhốt trong chiếc hộp sắt ấy là trải nghiệm vô cùng đáng sợ và đau đớn đối với Quỳnh. Nhưng điều kinh hoàng hơn là khi cô ấy trở lại một thế giới hoàn toàn xa lạ... Hãy thử tưởng tượng bạn biến mất 10 năm, 20 năm hay 30 năm. Còn đây là 500 năm, và mọi thứ đều đã thay đổi”.

Nhân vật do Ngô Thanh Vân đảm nhiệm không thể chết, có thể tự lành vết thương. Cô bị vu oan là phù thủy, nhốt trong quan tài sắt và ném xuống đáy biển.

Phim do Victoria Mahoney đạo diễn, với kịch bản chắp bút bởi Leandro Fernandez, Greg Rucka và Sarah L. Walker. Charlize Theron. Phần đầu tiên của The Old Guard ra mắt năm 2020 và thu hút tới 72 triệu lượt xem trong bốn tuần đầu phát hành trên Netflix.

Theo chia sẻ trước đó của Charlize Theron, phần tiếp theo vốn dự kiến ra mắt sớm hơn, nhưng kế hoạch bị trì hoãn vì những thay đổi lớn trong nội bộ Netflix: “Chúng tôi rơi vào giai đoạn chuyển giao và phần hậu kỳ buộc phải dừng lại chỉ sau khoảng năm tuần thực hiện”, cô cho biết.