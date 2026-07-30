Ngày 30/7/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội vừa chính thức công bố 10 gia đình được hỗ trợ 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau quá trình xét duyệt hàng trăm hồ sơ đăng ký đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ chương trình "Tuần Lễ Vàng 2026 - Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ", đồng thời đánh dấu sự tiếp nối hành trình đồng hành cùng các gia đình hiếm muộn bằng những chương trình hỗ trợ điều trị thiết thực và nhân văn.

10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận được gói hỗ trợ IVF miễn phí 100% tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Ngay sau khi chương trình được phát động, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đăng ký từ các cặp vợ chồng hiếm muộn trên khắp cả nước. Mỗi hồ sơ đều được Hội đồng chuyên môn xem xét kỹ lưỡng dựa trên tình trạng bệnh lý, chỉ định điều trị, hoàn cảnh thực tế của từng gia đình nhằm bảo đảm sự hỗ trợ được trao đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy tinh thần nhân văn mà chương trình hướng tới.

Sau quá trình xét duyệt, 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được lựa chọn để nhận gói hỗ trợ 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Mỗi gói hỗ trợ có giá trị khoảng 100 triệu đồng (tùy từng trường hợp), bao gồm toàn bộ chi phí điều trị từ các xét nghiệm cần thiết, thuốc kích thích buồng trứng, chọc hút noãn, tạo phôi, trữ phôi, chuyển phôi cùng các dịch vụ chuyên môn liên quan. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng hoàn trả toàn bộ chi phí khám và xét nghiệm mà các gia đình đã thực hiện trước đó trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xét duyệt.

Mở rộng cơ hội hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ

Không chỉ dừng lại ở 10 gói IVF miễn phí 100%, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều chương trình hỗ trợ chuyên sâu nhằm giúp nhiều gia đình hơn có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại.

Trong đó, 25 gói hỗ trợ miễn phí xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền (PGT-M) sẽ giúp các cặp vợ chồng có nguy cơ di truyền bệnh lý sang thế hệ sau được tiếp cận kỹ thuật sàng lọc phôi hiện đại, góp phần nâng cao cơ hội sinh ra những em bé khỏe mạnh.

Song song với đó, 10 gói hỗ trợ miễn phí phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng (Micro-TESE) tiếp tục được triển khai dành cho các trường hợp nam giới vô tinh có chỉ định điều trị. Đây là kỹ thuật chuyên sâu, mang lại cơ hội tìm thấy tinh trùng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm bằng chính tinh trùng của người bệnh.

Việc đồng thời triển khai nhiều chương trình hỗ trợ không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị mà còn giúp nhiều gia đình có thêm cơ hội tiếp cận các tiến bộ y học trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Đằng sau mỗi quyết định hỗ trợ là một hành trình nhiều năm chờ đợi

Điểm đặc biệt của Tuần Lễ Vàng không nằm ở số lượng gói hỗ trợ được trao, mà ở những câu chuyện phía sau mỗi bộ hồ sơ.

Có những cặp vợ chồng đã hơn mười năm mong con. Có những gia đình nhiều lần điều trị thất bại. Có những người sống ở vùng sâu, vùng xa, chưa từng có điều kiện tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại. Cũng có những cặp vợ chồng phải tạm gác lại ước mơ làm cha mẹ chỉ vì chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

Mỗi hồ sơ gửi về đều mang theo một hành trình của sự kiên trì, hy vọng và khát khao được đón con yêu.

Hai trong số mười gia đình nhận hỗ trợ năm nay là gia đình chị Vàng Thị Say – anh Sùng Seo Sài (Tuyên Quang) và gia đình chị Vi Thị Tuyết – anh Lô Văn Khấn (Nghệ An). Một gia đình đã chờ đợi gần 10 năm, gia đình còn lại trải qua nhiều năm điều trị nhưng chưa thể thực hiện IVF vì điều kiện kinh tế. Với họ, quyết định hỗ trợ không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn mở ra cơ hội để tiếp tục hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ.

Chia sẻ tại buổi lễ, ThS.BS Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: “Mỗi hồ sơ gửi về đều là một câu chuyện của nhiều năm chờ đợi. Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là hỗ trợ chi phí điều trị, mà còn trao thêm cơ hội để những gia đình tưởng như đã cạn hy vọng có thể tiếp tục hành trình làm cha mẹ. Mỗi em bé chào đời từ chương trình chính là động lực để Bệnh viện tiếp tục duy trì và mở rộng Tuần Lễ Vàng trong những năm tới”.

Buổi lễ công bố cũng là dịp để nhiều gia đình từng nhận hỗ trợ từ các mùa Tuần Lễ Vàng trước trở lại gặp gỡ đội ngũ y bác sĩ, chia sẻ hành trình điều trị và lan tỏa niềm tin tới những cặp vợ chồng đang chuẩn bị bước vào chặng đường tìm con.

Một trong những câu chuyện xúc động là gia đình chị Nguyễn Thị Trang và anh Phạm Anh Tuấn (Ninh Bình) – những người từng nhận gói hỗ trợ IVF miễn phí 100% năm 2019. Sau hành trình kéo dài gần một thập kỷ với nhiều lần điều trị thất bại, nhiều lần mất con và 11 lần chuyển phôi, anh chị đã đón con đầu lòng khỏe mạnh năm 2023 và tiếp tục chào đón thêm một em bé trong năm 2026.

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng các gia đình hiếm muộn

Được triển khai từ năm 2015, Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc đã trở thành hoạt động thường niên mang ý nghĩa cộng đồng của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Từ một chương trình hỗ trợ điều trị dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Tuần Lễ Vàng từng bước được mở rộng về quy mô, đa dạng hình thức hỗ trợ và phạm vi tiếp cận, góp phần đưa các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại đến gần hơn với các cặp vợ chồng hiếm muộn trên cả nước.

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ điều trị, Tuần Lễ Vàng còn tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, thăm khám và truyền thông về sức khỏe sinh sản, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích các cặp vợ chồng chủ động thăm khám sớm và lựa chọn giải pháp điều trị phù hợp.

Sau hơn một thập kỷ triển khai, Tuần Lễ Vàng không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị cho nhiều gia đình hiếm muộn mà còn trở thành cầu nối lan tỏa niềm tin, sự sẻ chia và những giá trị nhân văn tới cộng đồng. Mỗi gói hỗ trợ được trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là cơ hội để một gia đình tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng, để thêm nhiều tiếng cười trẻ thơ được cất lên và để hành trình làm cha mẹ của những người đang kiên trì tìm con có thêm động lực bước tiếp, đúng với triết lý “Phụng sự từ tâm” mà Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội luôn kiên định theo đuổi.