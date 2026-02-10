10 điểm cho Lan Khuê - Hương Giang!

Gala WeChoice Awards 2025 dù đã kết thúc nhưng vẫn còn nhiều dư âm trong lòng người hâm mộ. Trong số dàn sao tham gia WeChoice, Lan Khuê và Hương Giang gây bão bởi những mãn bùng nổ visual xinh nức lòng. Không chỉ sở hữu nhan sắc mỗi người một vẻ, Lan Khuê và Hương Giang còn khiến netizen đứng ngồi không yên mỗi khi chung khung hình.

Xuất hiện trong thiết kế váy đỏ nổi bật, Lan Khuê gần như chiếm trọn spotlight ngay khi xuất hiện với vai trò người công bố giải thưởng Phim điện ảnh của năm. Phom váy tôn trọn vóc dáng nóng bỏng, kết hợp gam đỏ quyền lực giúp Lan Khuê toát lên vẻ đẹp vừa sang trọng, vừa sắc sảo đúng chất một biểu tượng thời trang lâu năm. Siêu mẫu đình đám Vbiz còn tiện "flex" bộ trang sức đắt đỏ, quyền lực từ thương hiệu quốc tế.

Lan Khuê xuất hiện nữ "nữ hoàng" tại WeChoice Awards

Visual và thần thái 100 điểm không có nhưng của Lan Khuê

Trong khi đó, Hương Giang lại ghi điểm với váy xanh ánh ngọc, khoe trọn vai trần gợi cảm. Không quá phức tạp trong chi tiết, tổng thể trang phục tôn lên thần thái quyền lực vốn đã trở thành "thương hiệu" của cô trong những năm gần đây. Không ngoa khi cho rằng sự xuất hiện của Hương Giang đã tăng sức nóng 1000 độ cho thảm đỏ WeChoice Awards.

Hoa hậu Huyonwg Giang "càn quét" thảm đỏ ngay khi vừa xuất hiện

Hương Giang tươi rói, khoe da trắng phát sáng và bờ vai gợi cảm

Hương Giang lia góc nào cũng có ảnh đẹp, mỹ nhân thách thức mọi camera là đây!

Khoảnh khắc Lan Khuê và Hương Giang đứng cạnh nhau khi công bố giải Phim điện ảnh của năm nhanh chóng được lan truyền trên MXH. Hai gam màu đối lập đỏ và xanh lại tạo nên sự cân bằng thú vị, tôn vinh lẫn nhau thay vì lấn át. Chính sự khác biệt ấy khiến khung hình chung trở nên đặc biệt, được netizen dành trọn "10 điểm visual" không cần bàn cãi. Giữa không gian tôn vinh những câu chuyện tử tế và bền bỉ, khoảnh khắc hai mỹ nhân chung khung hình như một dấu ấn vô cùng đẹp cho mùa WeChoice năm nay.

Màn trao giải vừa "gấp đôi visual" vừa hài hước của Lan Khuê và Hương Giang