Phim ảnh Hoa ngữ luôn biết cách làm khán giả say mê không chỉ bởi kịch bản lôi cuốn mà còn nhờ những cặp đôi màn ảnh quá đỗi ngọt ngào. Nhiều lần chemistry bùng nổ đến mức fan chẳng phân biệt nổi đâu là diễn và đâu là thật. Dưới đây là danh sách 10 cặp đôi đẹp nhất Trung Quốc theo công bố của trang 163, trong đó có những cái tên đã là huyền thoại couple từ nhiều năm trước, nhưng đến nay độ hot vẫn chưa hề giảm.

1. Dương Dương - Trịnh Sảng

Nhắc đến couple màn ảnh Hoa ngữ, thật khó bỏ qua Dương Dương và Trịnh Sảng trong siêu phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình đình đám Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Dương Dương với khí chất nam thần lạnh lùng, Trịnh Sảng dịu dàng trong sáng, cả hai đã tái hiện thành công cặp đôi Tiêu Nại - Bối Vy Vy, trở thành thanh xuân của cả một thế hệ. Dù ngoài đời không có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào, nhưng trên phim họ đẹp đôi đến mức fan vẫn gọi đây là couple quốc dân.

2. Chung Hán Lương - Đường Yên

Một trong những cặp đôi đi vào huyền thoại chính là Hà Dĩ Thâm - Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời. Chung Hán Lương mang đến hình ảnh soái ca dịu dàng, trầm ổn, trong khi Đường Yên thể hiện rất tốt nét tươi sáng, bướng bỉnh nhưng đầy tình cảm của Mặc Sênh. Bộ phim không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc mà còn gây sốt toàn châu Á, giúp cặp đôi trở thành biểu tượng tình yêu ngọt ngào, thủy chung.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du

Nếu nói về những couple màn ảnh vừa ngọt ngào vừa thời thượng, không thể bỏ qua Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du trong Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Nhiệt Ba vào vai Chu Phương - một nhà thiết kế tài năng, còn Hoàng Cảnh Du là tổng tài Tống Lẫm điển trai, khí chất. Ban đầu cả hai như oan gia ngõ hẹp nhưng càng về sau lại càng cuốn khán giả vào chuyện tình lãng mạn, vừa hài hước vừa ngọt ngào. Với visual cực phẩm và phản ứng hóa học mãnh liệt, Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du đã trở thành một trong những cặp đôi hiện đại hot nhất màn ảnh Hoa ngữ. Thậm chí sau phim, họ còn bị đồn hẹn hò suốt nhiều năm liền.

4. Đặng Luân - Dương Tử

Một bộ phim cổ trang khác làm mưa làm gió là Hương Mật Tựa Khói Sương với cặp đôi Đặng Luân - Dương Tử. Câu chuyện tình đầy ngược tâm giữa Húc Phượng và Cẩm Mịch đã khiến hàng triệu khán giả khóc cạn nước mắt. Sự ăn ý trong diễn xuất, ánh mắt tình tứ cùng chemistry bùng nổ khiến fan liên tục “đẩy thuyền” hai diễn viên ngoài đời thật. Đến nay, Húc Phượng - Cẩm Mịch vẫn là một trong những couple cổ trang được yêu thích nhất.

5. La Vân Hi - Bạch Lộc

La Vân Hi và Bạch Lộc là một trong những couple hiếm hoi hợp tác nhiều lần nhưng lần nào cũng khiến khán giả xao xuyến. Đặc biệt, trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, cả hai vừa ngọt vừa ngược, visual cực phẩm lại còn diễn ăn ý đến mức netizen phát cuồng. Trước đó với Nửa Đường Mật, Nửa Đau Thương, La Vân Hi - Bạch Lộc cũng từng gây sốt khắp châu Á. Chính vì chemistry quá tốt, fan vẫn liên tục hy vọng cặp đôi đường mật này có thể nên duyên thêm nhiều dự án nữa.

6. Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân

Khi Sở Kiều Truyện lên sóng, không ai có thể phủ nhận sức hút mãnh liệt của cặp đôi Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) và Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân). Một người mạnh mẽ, kiên cường; một người thông minh, lạnh lùng nhưng si tình, sự kết hợp đã tạo nên một chuyện tình vừa hào hùng, vừa day dứt. Dù phim khép lại với cái kết bỏ ngỏ, nhưng đến nay, fan vẫn mong ngóng phần 2 để được thấy Lệ Dĩnh - Canh Tân tái hợp.

7. Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân

Cặp đôi nổi chưa lâu nhưng nhanh chóng gây bão khắp nơi chính là Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết. Phản ứng hóa học tự nhiên, diễn xuất duyên dáng cùng những khoảnh khắc ngọt ngào khiến fan phát cuồng, gọi họ là một trong số những couple đáng yêu nhất màn ảnh xứ Trung. Hình ảnh Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng và Tiểu Lan Hoa vừa ngọt ngào vừa tinh nghịch đã khắc sâu trong lòng khán giả, biến họ thành một trong những couple hot nhất Cbiz 2022.

8. Vương Tử Kỳ - Vương Ngọc Văn

Không đình đám ồn ào như nhiều couple khác nhưng Vương Tử Kỳ và Vương Ngọc Văn lại ghi dấu ấn nhờ sự duyên dáng và ngọt ngào trong cả ba lần hợp tác. Ngay từ Cửu Châu: Thiên Không Thành 2 (2016), cặp đôi đã gây chú ý bởi sự ăn ý tự nhiên. Đến Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân (2021) với mô típ “cưới trước yêu sau”, họ khiến khán giả thích thú với chuyện tình nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Gần đây, Tình Yêu Anh Dành Cho Em (2023) tiếp tục chứng minh sức hút khó cưỡng, thậm chí trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ được khán giả Việt Nam yêu thích nhất. Chính nhờ vẻ đẹp trong sáng, tương tác ăn ý và hình tượng couple ngọt ngào, Vương Tử Kỳ - Vương Ngọc Văn được coi là một trong số những cặp đôi ăn ý nhất của Cbiz.

9. Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được mệnh danh là cặp đôi ngôn tình thế hệ mới khi hai lần hợp tác đều bùng nổ chemistry. Trong Trường Ca Hành, họ gây ấn tượng với chuyện tình nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng day dứt, còn đến Tinh Hán Xán Lạn, cặp đôi chính thức giúp cả hai “đại bạo”. Nhìn cách Ngô Lỗi dịu dàng che chở Triệu Lộ Tư, fan không khỏi “ôm tim” và mong tin phim giả tình thật.

10. Lưu Diệc Phi - Lý Hiện

“Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi kết hợp cùng Lý Hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió đã tạo nên một trong những couple chữa lành đẹp nhất màn ảnh. Không ồn ào, không ngược tâm, chỉ đơn giản là sự đồng điệu và dịu dàng. Phản ứng tự nhiên và quá hợp đôi khiến Lưu Diệc Phi - Lý Hiện từng vướng tin đồn “phim giả tình thật” và đến tận 2025, khán giả vẫn liên tục soi ra những hint về mối quan hệ của cặp chị em. Dù chỉ đứng cuối trong bảng xếp hạng, nhưng sức hút của couple này vẫn vô cùng lớn.