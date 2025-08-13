"Cặp đôi 500 tỷ" Tuấn Trần - Phương Anh Đào tái hợp

Ngày 12/8, bộ phim "Báu Vật Trời Cho" của đạo diễn Lê Thanh Sơn chính thức khai máy, công bố poster đầu tiên và xác nhận sẽ gia nhập đường đua phim Tết 2026. Dự án ngay lập tức gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên "trăm tỷ", trong đó có màn tái hợp của Tuấn Trần – Phương Anh Đào sau siêu phẩm từng cán mốc 500 tỷ đồng doanh thu.

Hai năm sau khi cùng góp mặt trong phim đạt doanh thu kỷ lục 500 tỷ, Tuấn Trần và Phương Anh Đào một lần nữa đứng chung trên màn ảnh. Phương Anh Đào chia sẻ: "Hai năm vừa qua tôi không tham gia phim Tết, lần này tái hợp với Tuấn Trần tôi rất hào hứng. Tôi xin giữ lại bí mật nhân vật để khán giả khám phá khi phim ra rạp."

Tuấn Trần khẳng định: "Sau khi đọc kịch bản, tôi nghĩ hai năm chờ đợi của Đào là hoàn toàn xứng đáng. Đây là một vai nữ rất chất lượng. Ngay khi nghe concept và dàn cast, tôi đã muốn nhận lời ngay."

Buổi khai máy có sự xuất hiện của nhiều gương mặt đình đám: Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát, cùng các nghệ sĩ kỳ cựu như Trung Dân, NSND Kim Xuân, Quách Ngọc Ngoan, La Thành.

Võ Tấn Phát hào hứng kể: "Nhìn dàn cast tôi bị 'ngộp', vì ai cũng tên tuổi và thực lực. Với chị Đào, anh Tuấn Trần, Ma Ran Đô… thì kịch bản phải 'ra gì' mới mời được. Đọc xong, tôi thấy vừa hài hước, vừa kịch tính nên không có lý do gì để từ chối."

Lần đầu tham gia phim Tết, Quách Ngọc Ngoan thú nhận vừa hồi hộp vừa phấn khích: "Vai ông Thiên là vai khó, hài hước nhưng mới mẻ với tôi. Hy vọng sẽ tạo sự thú vị cho khán giả."

Đạo diễn Lê Thanh Sơn gọi "Báu Vật Trời Cho" là bộ phim ý nghĩa nhất sự nghiệp: "Tôi muốn gửi gắm tình gia đình, sự bao dung, sum vầy. Tết là mùa phim quyết liệt, nên tôi tham gia với 'trái tim olympic' – tinh thần thể thao lành mạnh và quyết tâm chinh phục khán giả đại chúng".

Poster đầu tiên của phim mang màu sắc lễ hội Tết rực rỡ, hình ảnh con thuyền lớn hướng về phía người xem, nổi bật dòng chữ "Dự kiến khởi chiếu Mùng 1 Tết 2026". Sắc đỏ – vàng – xanh – tím phối hợp bắt mắt, gợi không khí nôn nao, hân hoan của ngày xuân.

Sở hữu ê-kíp từng tạo nên hiện tượng phòng vé "Làm Giàu Với Ma" (128 tỷ đồng, Top 1 doanh thu lễ 2/9/2024), Bluebells Studios và đơn vị phát hành CGV kỳ vọng "Báu Vật Trời Cho" sẽ cân bằng giữa tiếng cười sảng khoái và chiều sâu cảm xúc – đủ để chạm tới nhiều thế hệ khán giả.

Bộ phim quy tụ dàn cast: Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Trung Dân, NSND Kim Xuân, Quách Ngọc Ngoan, Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát, Khương Lê, Tạ Lâm, La Thành, Khuyến Dương (Chị Phiến), Thư Đan, Mì Gói… hứa hẹn tạo nên một mùa Tết điện ảnh bùng nổ.

"Báu Vật Trời Cho" dự kiến khởi chiếu Mùng 1 Tết 2026.