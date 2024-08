1 triệu người hóng chờ sự trở lại của nam thần cổ trang bị đòi giải nghệ vì gầy trơ xương

Mới đây, đoàn làm phim Thủy Long Ngâm tung poster mừng phim đã đạt được 1 triệu lượt đặt trước trên cả 2 nền tảng là Migu Video và MangoTV. Sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, Thủy Long Ngâm là dự án đánh dấu sự trở lại của “mỹ nam cổ trang” La Vân Hi.

Thủy Long Ngâm quy tụ dàn trai xinh gái đẹp khá quen mặt của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ như Lâm Duẫn, Tiêu Thuận Nghiêu, Từ Chính Khê, Bao Thượng Ân, Trần Dao... Ngay từ khi công bố tạo hình, dàn cast chính đã thu hút sự chú ý với tạo hình cực kỳ bắt mắt, đặc biệt là nam chính Đường Lệ Từ (La Vân Hi) với mái tóc trắng kết hợp cùng bộ giáp vàng – xanh càng làm nổi bật gương mặt điển trai như tranh vẽ của La Vân Hi.

Thủy Long Ngâm được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Kiếp Mi của tác giả Đằng Bình, người được biết đến với bộ truyện đình đám Liên Hoa Lâu. Nam chính Đường Lệ Từ có thể xuyên qua nhiều thời không và địa điểm khác nhau. Phim thuộc thể loại võ hiệp giang hồ, phá án kèm yếu tố xuyên không, kể về hành trình sửa chữa sai lầm trong quá khứ của nhân vật chính Đường Lệ Từ.

Hiện tại, dân tình đang vô cùng mong ngóng dự án phim mới này, ngoài ra ngoại hình của La Vân Hi đã cải thiện hơn trước không còn bị chê quá gầy nữa. Thành công với hình tượng “bạch y tiên quan” trong Hương Mật Tựa Khói Sương dù chỉ là nhân vật phụ, lại còn đóng vai phản diện, La Vân Hi được khán giả gọi với biệt danh “đệ nhất mỹ nam cổ trang”. Sau đó, La Vân Hi tiếp tục khẳng định tên tuổi qua hàng loạt các dự án như Nguyệt Thượng Trùng Hỏa, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, Lương Ngôn Tả Ý, Người Theo Đuổi Ánh Sáng…

Thời gian gần đây, La Vân Hi khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng về sức khỏe vì tình trạng cân nặng của mỹ nam cổ trang thường xuyên ở mức báo động. Không ít khán giả thấy xót xa khi thấy tình trạng gầy gò của anh trong những bức ảnh hậu trường hay các ảnh sự kiện.

Gần đây nhất, bộ phim Nhan Tâm Ký do La Vân Hy và Tống Dật đóng chính đã lên sóng nhưng không đạt được như mong đợi. Nam chính khiến khán giả la ó vì xuất hiện với thân hình gầy gò, ốm yếu, trông không có phong thái của một quân vương. Đối với các nữ diễn viên Hoa ngữ vốn đã sở hữu thân hình gầy gò có tiếng rồi, nhưng khi chung khung hình, La Vân Hi vô tình khiến bạn diễn nữ trông to con hơn như Bạch Lộc, Ngô Thiến, Tống Dật…

Mặc dù fan bênh vực rằng anh học múa và thêm cơ địa khó tăng cân nên luôn có thân hình mảnh dẻ, thế nhưng với một số khán giả khó tính, họ khó có thể chấp nhận việc nam diễn viên luôn xuất hiện với thân hình gầy gò thiếu sức sống đi quay phim. Một số cho rằng như vậy là không kính nghiệp, thậm chí còn thẳng thắn đề nghị nam diễn viên nên tạm gác lại công việc, nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe là việc nên được ưu tiên.