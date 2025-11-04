Gần đây, 1 người tự xưng là bạn gái của nam diễn viên nhạc kịch Kim Jun Young đã tung hóa đơn viết tay, tố cáo anh đến cơ sở giải trí người lớn. Hóa đơn viết tay chính là đặc trưng của những tụ điểm "đèn mờ" nhạy cảm này. Trong bức ảnh còn có cả những ly rượu và bật lửa.

Trong hóa đơn viết tay có tên những thuật ngữ trong cơ sở giải trí người lớn như "judae" (phí sử dụng phòng) và "TC" (phí trả cho nhân viên nữ sau khi giải trí). Bên cạnh đó là tên 1 số phụ nữ đi cùng số tiền khủng như Dahye x 1 x 1,6 triệu won (29 triệu đồng), Yejin x 2 x 3,2 triệu won (58 triệu đồng)... Người tự xưng là bạn gái Kim Jun Young cũng tung thêm ảnh chụp màn hình 1 số tin nhắn thô tục của nam diễn viên này.

Kim Jun Young bị bạn gái tung hóa đơn viết tay "nhạy cảm", tố đi đến cơ sở giải trí người lớn

Sự việc ồn ào nổ ra đã làm xôn xao làng giải trí Hàn Quốc nói chung và giới nhạc kịch nói riêng. Công ty quản lý HJ Culture sau đó đã tuyên bố phủ nhận sự việc: "Chúng tôi muốn làm rõ lập trường của mình về những thông tin sai lệch gần đây về nghệ sĩ của chúng tôi. Trước hết, chúng tôi xin khẳng định rõ ràng rằng nam diễn viên được đề cập không hề tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào liên quan đến những cáo buộc đang lan truyền trên mạng.

Chúng tôi chân thành xin lỗi người hâm mộ vì sự chậm trễ trong việc đưa ra tuyên bố này, vì chúng tôi đã dành cả cuối tuần qua để kiểm chứng sự thật từ nhiều góc độ một cách kỹ lưỡng và cẩn thận. Một lần nữa, chúng tôi xin nhấn mạnh rằng những cáo buộc này là không đúng sự thật, và chúng tôi mong mọi người không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, suy đoán thiếu căn cứ hoặc diễn giải phóng đại.

Chúng tôi sẽ phản ứng kiên quyết, bao gồm cả việc thực hiện hành động pháp lý nếu cần thiết, đối với hành vi lan truyền thông tin sai sự thật ác ý hoặc bất kỳ hành vi nào cấu thành tội phỉ báng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để Kim Jun Young mang đến những màn trình diễn tốt hơn cho khán giả. Xin cảm ơn".

Công ty quản lý phủ nhận mọi cáo buộc

Tuy nhiên, bất chấp lời giải thích của công ty, người hâm mộ vẫn tỏ ra thờ ơ. Họ cảm thấy tuyên bố của công ty quản lý rất mơ hồ, thậm chí còn thiếu bối cảnh cụ thể, không thể hoàn toàn xua tan mối nghi ngờ. Các fandom nhạc kịch lớn thậm chí còn đang tẩy chay các vở diễn có sự góp mặt của Kim Jun Young, hủy vé và mạnh mẽ yêu cầu công ty sản xuất loại bỏ anh.

Kim Jun Young sinh năm 1990, ra mắt trong vở nhạc kịch Love In The Rain năm 2019. Anh nhanh chóng đạt được thành công nhờ có giọng hát nội lực và ngoại hình sáng sân khấu. Kim Jun Young "bỏ túi" nhiều tác phẩm nổi tiếng, hiện tại đang tham gia công diễn 2 vở là Rachmaninoff và Amadeus.