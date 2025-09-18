Trong bản tin CBS Mornings sáng 17/9 (giờ Mỹ), rapper đình đám Cardi B bất ngờ thông báo đang mang thai và sẽ sinh con vào tháng 2 năm sau. Đây là con thứ 4 của Cardi B, cũng là con chung đầu tiên của nữ rapper và bạn trai hiện tại Stefon Diggs. Ngôi sao 33 tuổi trước đó có 3 con chung với bạn trai cũ Offset.

Rapper lắm chiêu bậc nhất showbiz hạnh phúc chia sẻ: "Tôi làm việc rất chăm chỉ khi mang trong bụng 1 em bé. Tôi rất hào hứng và vui sướng, tôi cảm thấy mình đang ở trong một không gian tốt đẹp". Cuối cùng, Cardi B không quên "chào hàng" album mới AM I THE DRAMA?: "Mọi người nên mua album đi để tôi có tiền mua tã lót em bé và những thứ khác nữa".

Cardi B vui vẻ thông báo mang thai lần thứ 4 trên sóng truyền hình

Thông tin này nhanh chóng gây bão mạng. Nhiều người chúc mừng nữ rapper có thêm con, số khác ngạc nhiên vì cô mang thai và sinh con liên tục: "Mỗi lần gặp chị, một là bầu, hai là hầu tòa", "Mang thai hoài luôn vậy", "Rihanna với chị này không xuất hiện thì thôi, cứ xuất hiện là có bầu", "Chị đẻ thi với Rihanna à"...

Cardi B từng có mối quan hệ hết tan rồi hợp với rapper Offset. Cô tha thứ cho bạn trai ngoại tình vô số lần, cặp đôi cứ chia tay rồi làm lành, mỗi lần làm lành... lại có bầu. Tuy nhiên sau khi sinh bé thứ 3, Cardi B quyết định không "lò vi sóng" với Offset nữa. Chủ nhân bản hit WAP đến với bạn trai mới Stefon Diggs.

Cardi B có 3 con với bạn trai cũ Offset

Lần này, Cardi B đón con chung đầu tiên với Stefon Diggs

Trong thời gian qua, Cardi B gây chú ý khi hầu tòa xét xử cáo buộc hành hung 1 nữ nhân viên. Cuối cùng, tòa tuyên án Cardi B không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong vụ việc, cũng như không cần phải bồi thường 24 triệu USD (hơn 600 tỷ đồng) cho nguyên đơn. Diện mạo và thái độ của nữ rapper trong những phiên tòa gây bão mạng bởi khó ai "cợt nhả" hơn cô. Cardi B hầu tòa mà như đi dự fashion week, mỗi ngày 1 trang phục, 1 kiểu tóc khác nhau. Cô còn đối đáp như bắn rap, gì cũng dám nói, biểu cảm đanh đá cợt nhả hài hước, trở thành meme viral.

Nữ rapper tận dụng luôn sức nóng sự kiện vào album mới AM I THE DRAMA?. Cardi B cũng rất "lắm chiêu" khi làm đủ mọi cách để bán album như bán rong trên tàu điện ngầm, trải bạt ra vỉa hè ngồi bán hay thậm chí làm luôn tour fan meeting chỉ với giá album là 10-15 USD (270.000-400.000 đồng).

Tuyển tập biểu cảm hầu tòa hài hước của Cardi B

Cardi B có tên thật là Belcalis Marlenis Almánzar, sinh năm 1992. Cô từng làm vũ nữ thoát y, thừa nhận chuốc thuốc và cướp tiền những khách hàng nam trong câu lạc bộ đêm. Năm 2015, rapper này bước chân vào làng nhạc. Tên tuổi cô bứt phá nhanh chóng với bản hit Bodak Yellow (2017) - ca khúc đưa Cardi B trở thành nữ rapper solo đầu tiên trong gần 20 năm đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Sau đó, album đầu tay Invasion of Privacy (2018) giúp cô giành giải Grammy cho Album rap xuất sắc nhất. Tuy nhiên, Cardi B thường xuyên gây ra tranh cãi vì những phát ngôn phân biệt chủng tộc, bất lịch sự cùng hành vi bạo lực.