Thứ viral thứ 2 trong phiên tòa "mắc cười" của Cardi B

Phiên tòa dân sự liên quan đến nữ rapper Cardi B bất ngờ trở thành đề tài gây sốt khắp mạng xã hội toàn cầu nhờ những màn "đối đáp có một không hai" giữa ngôi sao đình đám và tòa án. Cụ thể, Cardi B bị nhân viên bảo vệ tên Emani Ellis khởi kiện với cáo buộc tấn công, hành hung và xúc phạm với mức bồi thường được yêu cầu lên đến 24 triệu USD (hơn 600 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, nữ rapper đã phủ nhận việc đánh người vì lúc đó cô đang mang thai, chỉ có căng thẳng cãi cọ, "chest-to-chest" (chạm ngực).

Đáng chú ý, bên cạnh màn trả lời phỏng vấn như "tiểu phẩm hài", tạo hình của Cardi B dự phiên tòa cũng nhận được nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng mạng. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng đây là tạo hình đẹp nhất dạo gần đây của ngôi sao sinh năm 1992.

Cardi B cùng loạt biểu cảm hài hước tại phiên tòa hút hơn 10 triệu lượt xem.

Nữ rapper ghi điểm với vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch. Cô chọn kiểu tóc uốn xoăn bồng bềnh, mái được rẽ lệch gọn gàng, tạo cảm giác cổ điển pha chút... quyền lực. Lớp tóc dày, uốn xoăn đẹp mắt càng giúp visual Cardi B thêm phần sang chảnh.

Layout makeup lần này cũng được đánh giá cao khi Cardi B ưu tiên phong cách tinh tế, không quá đậm, nhấn vào phần eyeliner sắc cùng hàng mi cong vút, tạo chiều sâu quyến rũ cho đôi mắt. Lớp nền được xử lý cực tốt, mịn màng, tiệp màu vào da, kết hợp cùng đôi môi màu nude giúp tổng thể trông vừa "dịu" vừa hiện đại. Nữ rapper diện full set trắng gồm blazer kết hợp quần ống suông rộng. Thiết kế tối giản nhưng tinh tế, giúp tôn lên vóc dáng và khí chất của chủ nhân bản hit WAP. Chính sự tiết chế vừa đủ từ tóc tai đến trang phục đã giúp Cardi B lấy được nhiều thiện cảm với người xem.

Trang phục được Cardi B lựa chọn cũng vô cùng tinh tế, đơn giản và sang trọng.

Tạo hình ấn tượng, dịu dàng khác hẳn mọi khi của nữ rapper gây ấn tượng với cộng đồng mạng.

Cardi B đầu tư hẳn 3 layout khác nhau cho 3 ngày dự phiên tòa. Nữ rapper cũng khiến dân tình thích thú với câu trả lời dùng tóc giả khi luật sư hỏi.