Face Me, tác phẩm mới của đài KBS vừa lên sóng, đang nhận về vô số lời khen từ phía cộng đồng mạng bởi tổng thể nội dung đan xen yếu tố y học lẫn kinh dị một cách hoàn hảo. Để quảng bá cho bộ phim, cặp chính Nam Ji Hyun và Lee Min Ki đã tham gia show Zzanbro của danh hài Shin Dong Yup với vai trò khách mời. Tuy nhiên, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào khoảnh khắc say khướt của Han Ji Huyn.

Xuyên suốt chương trình, Han Ji Huyn đem đến nguồn năng lượng tươi sáng và hoạt bát, nhưng sau khi ngấm chút men rượu, sự phấn khích của cô dường như được đẩy lên cao trào. Cụ thể, camera liên tục bắt trọn nữ diễn viên tự khen ngợi vẻ xinh đẹp của chính mình. Không chỉ vậy, cô nàng cũng khiến các thành viên phải cười ngất trước những hành động “khua tay múa chân” hay biểu cảm, giọng nói vô cùng dí dỏm, đáng yêu.

Khoảnh khắc đáng chú ý trong gameshow Zzanbro của Han Ji Hyun

Nhiều netizen bày tỏ sự thích thú tới 1 Han Ji Hyun say rượu vô cùng dễ thương, thậm chí phải bật cười vì cô nàng quá duyên dáng. Song, cũng có không ít ý kiến chỉ trích ê-kíp của gameshow vì đã để nữ diễn viên trở nên say xỉn, khó kiểm soát hành vi của bản thân. Đồng thời, họ cũng nhắc nhở đội ngũ sản xuất cần cắt ghép, chỉnh sửa lại những phân đoạn Han Ji Huyn say xỉn để tránh rủi ro tới hình ảnh người nổi tiếng của cô nàng.

Khoảnh khắc khiến netizen chia phe tranh cãi của "tiểu thư Penthouse"

Nội dung phim The Face chủ yếu xoay quanh cuộc sống của Cha Jeong Woo (Lee Min Ki) sau khi bạn gái qua đời trong một sự cố kỳ lạ. Từ đó, Cha Jeong Woo từ bỏ ngành cấp cứu và chuyển mình sang vai trò bác sĩ thẩm mỹ và trở nên có tiếng trong ngành nhờ tay nghề xuất chúng. Tuy có tính cách lạnh lùng và hay hoài nghi nhưng anh vẫn thường xuyên tham gia tình nguyện hỗ trợ các nạn nhân là tội phạm. Trong một sự cố tại nơi tình nguyện, anh gặp được Lee Min Hyung (Han Ji Hyun) - một nữ thám tử nhiệt huyết, đó cũng là lúc mở ra một hành trình vén màn sự thật sau những vụ án phức tạp, kì bí nhất.

Nội dung đầy mới mẻ đan xen yếu tố y học là điểm nhất của bộ phim.

Bộ phim chủ yếu liên quan tới các tình tiết giải quyết tội phạm đầy lôi cuốn đan xen nhiều cung bậc cảm xúc khiến khán giả vô cùng thích thú. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng xoay quanh việc sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ như một công cụ giải quyết tội phạm, mang đến một làn sóng mới cho thể loại phim y học kinh dị này.

Khán giả thích thú trước mhững hình ảnh đầy cuốn hút, kì bí của tác phẩm The Face.

Không chỉ thành công mang đến làn gió mới cho điện ảnh Hàn Quốc mà The Face còn gây ấn tượng bởi nhan sắc và diễn xuất đỉnh cao của Han Ji Huyn. Nữ diễn viên được biết đến với vai tiểu thư xấc láo trong tác phẩm kinh điển Penthouse. Bộ phim cũng là bàn đạp cho Han Ji Huyn một bước trở thành sao hạng A cũng như ẵm trọn giải thưởng Nữ diễn viên tân binh của năm trong Lễ trao giải Thương hiệu năm 2021. Hiện tại, cô nàng trở thành cái tên đắt show cũng như nhận được vô vàn các “ưu ái” từ các nhà làm phim.