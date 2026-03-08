Ngày 6/3, tờ HK01 đưa tin nữ ca sĩ Trần Di Đình gây chú ý khi hé lộ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cô vừa phải đối mặt. Theo Trần Di Đình, cách đây không lâu trong lúc đi khám viêm đường tiết niệu, cô được phát hiện thêm mắc u xơ tử cung. Ban đầu Trần Di Đình nghĩ vấn đề của bản thân không có gì đáng ngại, cho đến khi bác sĩ thông báo họ phát hiện tổng cộng tới 13 khối u xơ trong tử cung của cô. Trong đó, có 1 khối u nằm sát ống dẫn trứng.

Bác sĩ yêu cầu Trần Di Đình phẫu thuật khẩn và thông báo rằng cô có nguy cơ bị vô sinh nếu trì hoãn điều trị. Theo Trần Di Đình, cô sốc nặng, chết lặng tại chỗ khi nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình của mình. Ngay lập tức, Trần Di Đình đã tạm dừng mọi lịch trình để lên bàn mổ. May mắn, ca phẫu thuật của cô diễn ra thuận lợi.

Trần Di Đình phải phẫu thuật khẩn để cắt bỏ 13 khối u xơ trong tử cung. Ảnh: Instagram.

Hiện, nữ ca sĩ trong giai đoạn tịnh dưỡng phục hồi sau ca mổ. Cô cũng phải đi tái khám mỗi tháng 1 lần để bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe. Đối mặt với việc khả năng sinh sản bị ảnh hưởng, Trần Di Đình chia sẻ cô sẽ đi trữ đông trứng sau khi cơ thể bình phục. Trên MXH, khán giả động viên, chúc nữ ca sĩ sớm bình phục.

Trần Di Đình lên kế hoạch đi trữ đông trứng sau ca phẫu thuật cắt bỏ hơn chục khối u xơ tử cung. Ảnh: Instagram.

Trần Di Đình sinh năm 1989, là nữ ca sĩ chuyên hát nhạc phim truyền hình giờ vàng như Đại Kỷ Nguyên, Giàu Có Và Quyền Lực, Tình Yêu Trên Đường Đi... ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Đã ở ngưỡng tuổi U40, Trần Di Đình vẫn chưa kết hôn. Vài năm trở lại đây, cô liên tiếp gặp biến cố trong cuộc sống như nhà bị cháy rụi hoàn toàn, bà ngoại qua đời, cha nguy kịch và phải đặt nội khí quản để duy trì sự sống.

Nguồn: HK01, On