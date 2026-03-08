Cuối tháng 10/2025, ngọc nữ Chung Gia Hân livestrem tố cáo chồng bác sĩ Jeremy Leung có hành vi lừa dối trong thời gian hôn nhân. Đến 11 cùng năm, cô chủ động đâm đơn kiện ông xã hơn 13 tuổi ra tòa tại Canada để yêu cầu phân chia lại tài sản và muốn giành quyền nuôi 3 con. Jeremy Leung cũng đáp trả bằng việc phản tố, kiện ngược Chung Gia Hân có hành vi phỉ báng và vi phạm thỏa thuận tiền hôn nhân. Thông tin hôn nhân của Chung Gia Hân và Jeremy Leung đã "toang" sau 9 năm chung sống gây xôn xao dư luận vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, theo tờ On, cặp đôi được cho là đã hàn gắn sau 5 tháng rạn nứt. Vào tối 6/3, "chị đẹp đài TVB" đã đăng tải khoảnh khắc tình tứ, cùng chồng kỷ niệm 10 năm ngày cưới lên trang cá nhân. Cả hai đã trốn các con cùng nhau ra ngoại ô ăn tối, đốt lửa trải, ăn mừng "đám cưới thiếc" đầy lãng mạn. Do đó, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) tin rằng Chung Gia Hân đã rút đơn ly dị, tha thứ cho hành vi phản bội của chồng để tiếp tục chung sống cùng nhau.

Chung Gia Hân và chồng bác sĩ quay về nhau sau khoảng thời gian trục trặc. Vào tối 6/3, họ đã cùng nhau kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Ảnh: On, Sina.

Tháng 10/2025, Chung Gia Hân và ông xã bác sĩ kiện tụng nhau ra tòa ì đùng. Ngọc nữ xứ Hương Cảng muốn giành quyền nuôi 3 con. Ảnh: Sohu.

Chung Gia Hân sinh năm 1985, là ngọc nữ được yêu mến ở Hong Kong (Trung Quốc). Cô vào showbiz, gia nhập đài TVB sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều 2004. Thời đỉnh cao, Chung Gia Hân nằm trong danh sách "Ngũ đại hoa đá" có tài sắc vẹn toàn của TVB, cùng Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử San và Trần Pháp Lai. Các bộ phim truyền hình giờ vàng ghi dấu ấn của Chung Gia Hân có thể kể đến Gia đình vui vẻ hiện đại, Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Bồ Tùng Linh, Công chúa giá đáo, Sức mạnh tình thân...

Người đẹp này kết hôn với bác sĩ chỉnh hình chuyên ngành thần kinh cột sống, doanh nhân Jeremy Leung - hơn cô 13 tuổi - vào năm 2016. Sau khi lấy chồng, Chung Gia Hân chuyển sang Canada sống. Cô cũng tạm rời showbiz để dành nhiều thời gian vun vén cho gia đình nhỏ. Đến năm 2021, Chung Gia Hân thông báo dừng đóng phim, chỉ tham gia các sự kiện thương mại khi có thời gian. Đầu năm 2024, Chung Gia Hân từng đưa bố mẹ và 3 con nhỏ đi du lịch Phú Quốc.

Chung Gia Hân từng là hoa đán được TVB dốc sức lăng xê, khán giả yêu mến. Để vun vén cho hôn nhân, cô chấp nhận rời showbiz sau khi lên xe hoa. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sina, On