1 sao nam đăng đàn “bóc phốt” Steven Nguyễn: Đầu chỉ có 4 cọng tóc, không ai chơi cùng

Trong một buổi livestream mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã có màn "bóc phốt" hài hước về Steven Nguyễn khi nhắc lại những thời kỳ cả 2 còn chưa nổi tiếng, học chung Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nam diễn viên nhớ lại khoảng thời gian mới quen biết, Steven Nguyễn chỉ là nhân viên soát vé sân khấu, điều kiện kinh tế còn khó khăn.

Theo lời Lê Dương Bảo Lâm, Steven khi ấy sở hữu làn da ngăm, gương mặt nhiều khuyết điểm và mái tóc thưa đến mức anh liên tục trêu rằng đàn em "chỉ có 4 cọng tóc trên đầu". Không dừng lại ở đó, nam diễn viên còn hài hước nhận xét Steven khá lẻ loi ở sân khấu, thậm chí không ai chơi cùng. Vì thấy thương hoàn cảnh của đàn em, Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên rủ Steven đi ăn hủ tiếu, tâm sự sau giờ làm.

"Anh ấn tượng với gì với Steven hả? Anh ấn tượng Steven là một bạn xét vé mặt đen, da mặt rỗ nhẹ. Bốn cọng tóc. Anh đóng tiểu đồng, đóng lính thiệt nhưng mà ít ra cũng được lên sân khấu. Đúng không em? Đúng không? Cũng được ở trên sân khấu rồi. Còn Steven Nguyễn chỉ là một nhân viên soát vé thôi em à. Xong rồi anh dẫn Steven đi ăn hủ tiếu. Khổ mà, thấy thương, nghèo khổ. Lúc đó lương anh cũng hai trăm mấy ngàn rồi, ý là cũng hai trăm rưỡi, ba trăm rồi", Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết thời điểm đó Steven vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng trong nghề, theo đuổi dòng chính kịch nhưng chưa tạo được dấu ấn. Chính vì vậy, anh không khỏi bất ngờ khi chứng kiến hành trình lột xác của Steven Nguyễn sau nhiều năm. Từ chàng trai từng ngồi soát vé ở sân khấu, Steven dần được khán giả biết đến nhiều hơn nhờ các hoạt động nghệ thuật và mạng xã hội, trở thành một trong những gương mặt trẻ nhận được sự chú ý trong thời gian gần đây.

"Thời gian thấm thoát thoi đưa, thấy thương em, diễn hoài không nổi. Diễn hoài, diễn hoài, diễn chính kịch quá mà em. Chính kịch quá mà. Diễn chính kịch mà đàn ông quá mà, phải không? Thấy diễn hoài không nổi. Đùng cái, um sùm. Thấy không? Chứ ngày xưa Steven là Huy Nguyễn em ơi. Đâu có ai chơi cùng đâu.

Đoạn chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bật cười trước màn kể chuyện duyên dáng của nam diễn viên, đặc biệt là những chi tiết như "4 cọng tóc", "soát vé" hay "không ai chơi cùng". Không ít người cho rằng đây là minh chứng cho tình bạn lâu năm giữa cả hai, bởi chỉ những người gắn bó từ thời chưa nổi tiếng mới có thể thoải mái khui lại những kỷ niệm khó quên như vậy.

Một số bình luận của netizen:

- Ổng thoại gì mà sảng quá trời.

- Ồ tui không biết 2 người học cùng trường với nhau đó.

- Nhìn ảnh ngày xưa Steven Nguyễn trông ngố tàu lắm.

- Bây giờ ảnh nổi rồi. Trái ngọt quá xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng.

- Đọc vừa mắc cười vừa thuơng Steven của tui. Chúc anh mãi thành công và hạnh phúc.

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM, là một trong những gương mặt diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Việt những năm gần đây. Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi, anh từng trải qua quãng thời gian dài chật vật với nghề, làm nhiều công việc hậu trường như soát vé sân khấu để trang trải cuộc sống và nuôi dưỡng đam mê diễn xuất. Anh theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và mất gần một thập kỷ để tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân.

Giai đoạn đầu sự nghiệp, Steven Nguyễn chủ yếu xuất hiện trong các web-drama, phim hành động và phim truyền hình với những vai phụ hoặc phản diện. Anh góp mặt trong nhiều dự án như Bạn Gái Tôi Trùm Trường, Bạn Trai Tôi Trùm Trường, Bi Long Đại Ca, Long Hổ Tranh Hùng, Vô Diện Sát Nhân, Mặt Trời Mùa Đông, Học Đường Đại Chiến, Mật Danh S, Hùng Long Phong Bá... Nhờ ngoại hình nam tính, khả năng võ thuật cùng phong cách diễn xuất gai góc, Steven dần tạo được dấu ấn riêng trong dòng phim hành động và giang hồ.

Bước ngoặt lớn đến với nam diễn viên vào năm 2025 khi anh đảm nhận vai Quang trong bộ phim chiến tranh Mưa Đỏ. Nhân vật này giúp Steven Nguyễn nhận được nhiều lời khen về diễn xuất, đồng thời đưa tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng. Bộ phim trở thành hiện tượng phòng vé, đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng và được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Cũng trong năm 2025, Steven Nguyễn tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình được chú ý, góp phần củng cố vị thế của mình trong thế hệ diễn viên 9X. Trước đó, anh cũng gây chú ý khi tham gia một số dự án điện ảnh thương mại, đồng thời hoạt động tích cực ở mảng gameshow và nội dung mạng xã hội, giúp lượng người hâm mộ tăng trưởng đáng kể.

Bước sang năm 2026, Steven Nguyễn tiếp tục duy trì sức nóng với loạt dự án mới như Không Giới Hạn và Trại Buôn Người. Anh được đánh giá là một trong những gương mặt nam diễn viên có sự thăng tiến rõ rệt nhất sau giai đoạn dài hoạt động bền bỉ nhưng chưa thực sự bứt phá.