1 nữ idol hẹn hò cầu thủ siêu hot, tiện thể làm mối chị em cùng nhóm cho "thần đồng bóng đá" xứ Hàn?

Vào ngày 4/1, nghi vấn hẹn hò của nữ idol Yena (April) và cầu thủ Seol Young Woo (Ulsan Hyundai) đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Hàn Quốc. Netizen nhanh mắt phát hiện ra Yena - Seol Young Woo sử dụng ốp điện thoại đôi và mũ đôi. Thậm chí "Park Hyung Sik của bóng đá Hàn Quốc" còn bị soi ra khoảnh khắc đi đôi giày thi đấu in tên Yena.

Thông tin này khiến nhiều netizen Hàn bàn tán rôm rả. Nhiều fan nói Seol Young Woo - Yena đã hẹn hò từ lâu và không có ý định che giấu. Vì Yena rất thân với Lee Naeun nên có nhiều ý kiến nhận định chính cô đã mai mối Naeun cho "thần đồng bóng đá" Lee Kang In. Từ đây nghi vấn 2 cặp đôi Lee Naeun - Lee Kang In và Seol Young Woo - Yena đã tham gia hẹn hò nhóm cũng trở nên rầm rộ.

Seol Young Woo và Yena bị bắt gặp dùng ốp điện thoại đôi...

... và mũ đôi

Seol Young Woo còn đi giày thi đấu in tên bạn gái

Nhiều netizen cho rằng chính Yena mai mối bạn cùng nhóm Lee Naeun cho "thần đồng bóng đá" Lee Kang In

Sau khi tin tức được đăng tải, công ty quản lý của Yena cho biết họ sẽ xác minh tin hẹn hò của Yena. Trong khi đó, đại diện phía Seol Young Woo trả lời rằng họ không biết gì về đời tư của các cầu thủ.

Yena sinh năm 2000, ra mắt trong nhóm April vào năm 2015. Đến năm 2021, Yena và Lee Naeun đều bị cựu thành viên Hyunjoo tố cáo hành vi bắt nạt. April buộc phải tan rã, cả Lee Naeun và Yena đều bị công chúng chỉ trích, tẩy chay nặng nề. Trong khi đó, Seol Hyun Woo sinh năm 1998, anh đang chơi cho câu lạc bộ Ulsan Hyundai và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Seol Hyun Woo được gọi là "Park Hyung Sik của bóng đá Hàn Quốc" nhờ sở hữu gương mặt hao hao tài tử đình đám.

Cặp đôi chênh lệch 2 tuổi

Dispatch không "ra tay" trong dịp đầu năm mới 2024, thay vào đó The Fact mới là trang tin công bố Lee Naeun (April) đang hẹn hò với "thần đồng bóng đá" Lee Kang In. Bất chấp bị "bắt tận tay" và lộ loạt bằng chứng, cặp đôi vẫn phủ nhận mối quan hệ hẹn hò. Tin tức này đã gây chấn động xứ Hàn vì Lee Kang In đang là ngôi sao bóng đá hàng đầu Hàn Quốc, trong khi đó Lee Naeun có hình tượng không tốt vì vướng phốt bắt nạt.

Cặp đôi "mở bát" năm mới 2024 là Lee Naeun và Lee Kang In

Nguồn: Koreaboo