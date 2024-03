1 nữ ca sĩ đình đám chủ động đệ đơn ly hôn sau khi bị chồng doanh nhân "đá" phũ phàng

Sáng 5/3, tờ Osen đưa tin nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Seo In Young (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry) đã chính thức chia tay chồng doanh nhân sau khoảng 1 năm chung sống. Theo nguồn tin, sao nữ sinh năm 1984 đang ráo riết tiến hành làm thủ tục ly dị. Đáng nói, ở lần này, nữ ca sĩ mới là người chủ động đệ đơn ly hôn đối phương.

Còn nhớ hồi tháng 9 năm ngoái, chồng đơn phương đòi chia tay Seo In Young sau 7 tháng kết hôn, khiến bản thân nữ nghệ sĩ cũng cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Trước tin bị ông xã “đá” phũ phàng, nữ nghệ sĩ họ Seo liền khẳng định sẽ bảo vệ cuộc hôn nhân đến cùng: “Hiện giờ tôi khá choáng váng. Tôi nghĩ mình cần tìm hiểu rõ tình hình trước tiên. Tôi không hề có ý định ly hôn đâu. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không tới mức tồi tệ. Tôi sẽ nói chuyện thêm với ông xã”. Thời gian sau đó, nữ ca sĩ ra sức níu kéo cuộc hôn nhân. Thế nhưng, đến nay bản thân cô lại chủ động buông bỏ, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc tình với doanh nhân bằng lá đơn ly hôn.

Seo In Young chính thức "đường ai nấy đi" với ông xã doanh nhân sau khoảng 1 năm kết hôn

Nữ nghệ sĩ tổ chức hôn lễ hồi tháng 2 năm ngoái

Seo In Young đính hôn với ông xã là doanh nhân công nghệ hồi tháng 12/2022. Sau đó, cặp đôi đã chuyển đến sống chung cùng nhau tại căn hộ ở Pangyo. Tới tháng 2 năm ngoái, nữ ca sĩ đình đám chính thức tổ chức hôn lễ với chồng doanh nhân trong sự chúc mừng của công chúng.

Trước khi ly dị, Seo In Young từng dành nhiều lời ngọt ngào để nói về ông xã. Trước thềm hôn lễ, nữ ca sĩ sinh năm 1984 chia sẻ về bạn đời với niềm hạnh phúc dâng trào: “Tôi từng nghĩ chuyện kết hôn chẳng liên quan tới mình, ai dè định mệnh lại đưa tôi gặp được anh ấy”.

Cuộc hôn nhân của Seo In Young khiến báo chí tốn nhiều giấy mực

Seo In Young chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2002 với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. Năm 2009, cô rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo và đã ra mắt nhiều nhạc phẩm thành công. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Seo In Young còn tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua 1 số show truyền hình nổi tiếng như We Got Married, Real Men…

Cô gặt hái được vô số thành công trong các hoạt động nghệ thuật

