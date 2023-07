1 ngày đến Born Pink Hà Nội: Mong đợi set diễn Coachella

Cuối cùng sau thời gian dài mong đợi, fan Việt cũng đã chờ được đến ngày BLACKPINK đưa mang World Tour Born Pink đến Việt Nam. Born Pink Hà Nội đặc biệt hơn hết khi là điểm cuối chặng châu Á của 4 cô gái YG.

Công tác chuẩn bị đang được đốc thúc hoàn thiện, những hình ảnh đầu tiên của sân khấu Born Pink Hà Nội khiến dân tình phấn khích. Hiện tại, fan Việt hoàn toàn có khả năng kì vọng set diễn bùng nổ, đẳng cấp quốc tế của BLACKPINK sẽ được tái hiện vào ngày 29-30/7 tới đây tại Mỹ Đình.

Setlist Coachella sẽ được trình diễn tại Born Pink Hà Nội

Concert Born Pink đã đi qua hàng chục đêm diễn với setlist quen thuộc bao gồm 3 phần, 21 tiết mục, 23 bài hát, trong đó có 4 sân khấu solo của các thành viên. Trong những show diễn gần đây tại Nhật, Úc và mới nhất là Pháp, BLACKPINK đã dần thêm thắt các sân khấu điểm nhấn của Coachella. Mỗi tiết mục đặc biệt đều được ekip dàn dựng sân khấu, vũ đạo và trang phục biểu diễn đều được chuẩn bị riêng.

Một số sân khấu Coachella như mở màn Pink Venom + Kill This Love; Typa Girl + Shut Down; Pretty Savage (chair dance break) đều có khả năng sẽ được tái hiện đầy đủ ở Born Pink Hà Nội

Tháng 4 năm nay, BLACKPINK phá đảo Coachella tạo nên lịch sử Kpop với vai trò headliner. Một số tiết mục ấn tượng có thể kể đến như mở màn Pink Venom + Kill This Love; Typa Girl + Shut Down phối mới, dàn dựng hơi hướng nhạc kịch cổ điển; Pretty Savage (chair dance break) đều có khả năng sẽ được tái hiện đầy đủ ở Born Pink Hà Nội.

4 sân khấu solo đặc sắc

Born Pink dù đã trải qua hàng chục đêm diễn trên khắp thế giới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt, được dân tình chú ý nhất qua mỗi điểm diễn chắc chắn là sân khấu solo của 4 cô gái. Jennie với You&Me và SOLO remix gần đây đã gây sốt BST Hyde Park và Born Pink Encore Paris.

Cô nàng main rapper đã thổi bùng nên cơn sốt balletcore, kết hợp trọn bộ kỹ năng hát, rap, vũ đạo và múa đương đại. Với các BLINK, điều thú vị nhất khi theo dõi Jennie chính là đợi xem cô nàng it girl sẽ thay đổi trang phục biểu diễn như thế nào.

Jennie thổi bùng nên cơn sốt balletcore, kết hợp trọn bộ kỹ năng hát, rap, vũ đạo và múa đương đại trong sân khấu solo của mình

Gần đây, Lisa đã có vũ đạo mới cực cháy cho phần trình diễn siêu hit toàn cầu Money. Không chỉ có phần múa cột là điểm nhấn hứa hẹn gây bão, phần dance break nóng bỏng nhất định khiến dân tình đứng ngồi không yên. Là thành viên được nhiều fan Việt tặng danh xưng “vợ quốc dân” nhất, em út Lisa mà mang trọn vũ đạo Money đến Hà Nội nắm chắc khả năng phá đảo MXH!

Lisa đã có vũ đạo mới cho sân khấu Money

Còn nếu là fan ruột của giọng ca chính BLACKPINK, chắc chắn không còn xa lạ với sân khấu On The Ground chất nghệ hơi hướng rockstar. Trong chặng đầu của Born Pink, Rosé lựa chọn Hard to Love cho phần trình diễn solo của mình.

Nếu là fan ruột của giọng ca chính BLACKPINK, chắc chắn không còn xa lạ với sân khấu On The Ground chất nghệ hơi hướng rockstar

Riêng chị cả Jisoo, fan đã chuẩn bị hẳn phiên bản Việt cho ca khúc gây sốt Flower. Vũ đạo “nở hoa" viral toàn cầu, sau khi chính thức quảng bá cá nhân, Jisoo trở thành cái tên hot nhất mạng xã hội. Dân tình không thể chờ lâu hơn để chính mắt chiêm ngưỡng visual xinh đẹp của Jisoo, idol hát tiếng Hàn, fan hòa giọng tiếng Việt ca khúc Flower. Bên cạnh đó, ca khúc b-side All Eyes On Me cũng rất được trông đợi, nếu thành sự thật, Born Pink Hà Nội chính là sân khấu đầu tiên Jisoo biểu diễn bài hát ấn tượng này.

Riêng chị cả Jisoo, fan đã chuẩn bị hẳn phiên bản Việt cho ca khúc gây sốt Flower

Biển lightstick đã sẵn sàng chờ 4 cô gái!

Không hề kém cạnh BLINK quốc tế về độ chịu chơi, các fan Việt đã lên kế hoạch cho biển lightstick hoành tráng dành tặng BLACKPINK khi tới Hà Nội biểu diễn. Trước đó, trong các concert Born Pink, mỗi sân khấu solo của các thành viên sẽ được phủ một màu đại diện, sân khấu chung sẽ phủ hồng mọi ngóc ngách.

BLINK Việt đã lên kế hoạch chi tiết cho đêm "quẩy" tới đây, dành tặng 4 cô gái 4 biển màu, lần lượt: Jennie - xanh dương, Lisa - vàng, Rosé - trắng và Jisoo - đỏ. Các cô gái cũng nhiều lần "đáp lễ" fan bằng cách mang trang phục, sử dụng phụ kiện tóc có màu sắc tương đồng màu lightstick đại diện.

Biển màu sân khấu solo từng được thực hiện tại concert Philippines

Trong 2 lần giao lưu trên MXH mới đây, Jisoo cho biết vẫn đang suy nghĩ sẽ làm kiểu tóc gì cho Born Pink Hà Nội, đủ để thấy sự háo hức của chị cả BLACKPINK. Ngoài những màn trình diễn bùng nổ âm nhạc và vũ đạo, Born Pink của BLACKPINK còn có giây phút lắng đọng ấm cúng.

Với BLINK, phần encore của mỗi concert đều rất đáng nhớ. Fan sẽ cùng 4 cô gái hòa giọng cùng Stay, hát vang Forever Young và trao nhau tình cảm đặc biệt khăng khít. 4 cô gái rất nhiều lần bày tỏ tình yêu với fan Việt, dân tình đang rất trông đợi màn chào hỏi bằng tiếng Việt đầy thân thương, Rosé hô to “Ha Noi" trong tour diễn của mình.

Fan sẽ cùng 4 cô gái hòa giọng cùng Stay, hát vang Forever Young và trao nhau tình cảm đặc biệt khăng khít

Trước thềm Born Pink Hà Nội, các fansite Việt Nam chuẩn bị nhiều project quy mô khủng chào mừng thần tượng. Một trong những dự án được đầu tư nhất chính là khinh khí cầu phủ hồng “Pink Up The Sky", gửi đến lời nhắn “Vietnam BLACKPINK” và “VBLINKS BLACKPINK” từ 3 fansite Hậu cung BLACKPINK, BLACKPINK Vietnam FC và 24/365 with BLACKPINK. Không chỉ khinh khí cầu, đường phố Hà Nội còn được bao trọn bởi loạt xe buýt 2 tầng in hình BLACKPINK, xe đạp diễu hành chạy quanh Mỹ Đình.



Về các fansite thành viên, nổi bật nhất là quảng cáo màn hình LED 3 mặt đường trung tâm Hà Nội là Chùa Láng, Kim Mã và Nguyễn Chí Thanh do Fansite của Rosé - RoseGoldvn - BlackPink ROSÉ 1st Vietnamese Fanpage thực hiện. Fansite Jennie - Mandoo Jennie VN - 김제니 Black Pink công bố dự án treo banner dọc tuyến đường từ sân bay quốc tế Nội Bài đến cầu Nhật Tân, xe bus in hình và roadshow gồm 10 chiếc vespa di chuyển quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm và trung tâm Hà Nội quảng bá hình ảnh Jennie. Jisoo và Lisa được fan chào đón bằng bus tour in hình thần tượng. Bên cạnh đó, đầu cầu TPHCM, fansite Lisa cũng cất công chuẩn bị màn hình LED khổng lồ dành cho cô nàng.